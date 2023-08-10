出貨遞延 大和資本降評東哥遊艇

東哥遊艇（8478）日前舉行法說會，經營管理階層釋出因生產問題，導致出貨遞延，先前設定2023、2024年營收年增2成以上目標遭到衝擊，大和資本將投資評等由「買進」降至「中立」，推測合理股價由572元、降至454元，開出非科技人氣股降評第一槍。

東哥遊艇最近下修2023年營收財測，從年增20％，調降至年增12％～15％，主要原因在於「PURO」新遊艇系列比起既有的遊艇款式，採用不同材料與技術，導致遭遇生產問題。

有鑑於此，東哥遊艇經營管理階層雖預期2024～2025年可維持雙位數幅度營收年增，然對2024年營收年增率的態度確實變得稍微保守一些，大和資本認為，東哥遊艇遇到生產進度問題後，出貨將會遞延，但並非取消。

就產業趨勢來看，在大尺寸遊艇需求強勁的基礎上，東哥遊艇經營管理階層也見到小尺寸遊艇需求復甦跡象。大和資本認為，這代表東哥遊艇將有調漲單位售價的空間，預估起碼可以漲價個位數百分點幅度；同時，預計今年稍晚時，東哥遊艇將公布2025年的新產能，以及延續到相同時期的訂單能見度。

相比起國際競爭同業，東哥遊艇現在並不急著取得2025、2026年的訂單，主要原因在於：

一、眼前的生產問題還需要時間來解決；二、假設處在通膨環境之中，東哥遊艇晚點接單可以享有單位售價上漲。

整體而言，考慮到新型遊艇面臨生產瓶頸，出貨時間可能遞延，東哥遊艇對營收成長性觀點變得略保守後，大和資本證券調整近幾年的每股稅後純益（EPS）預期，下修幅度介於3％～9％之間。

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