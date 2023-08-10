8月10日一分鐘強弱勢股

8月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

瓦城（2729）

6.33

上半年營收以及獲利雙創同期新高，股價帶量創波段新高

台林（5353）

5.73

網通股輪動上揚站上五日線及月線，股價有機會挑戰前高40.8元

矽統（2363）

3.56

低價電子股連三日帶量長紅創波段新高價，但外資趁勢賣超2,662張

力致（3483）

2.85

七月營收年月雙增股價逆勢揚升，投信連兩天買超1,705張

永豐實（6790）

2.70

近期股價震盪攻堅站上月、季線，外資買超317張已連五日加碼

裕民（2606）

2.22

Q2獲利優於Q1股價站回月線上，外資及自營商買超1,256張

協易機（4533）

1.87

波段股價先拉回修正創低後回穩，外資趁勢賣超660張

大展證（6020）

1.59

七月獲利1.33億元股價逆勢上揚，股價有機會挑戰20元關卡

力旺（3529）

1.37

法說看下半年營運逐季上揚帶動股價抗跌，投信連兩日買超358張

長榮航（2618）

1.24

第三季業績可望續揚股價彈上五日線，但外資趁勢調節1.25萬張

表：證券新聞中心

8月10日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

神盾（6462）

10.00

股價震盪整理多日後帶量跌破百元關卡，外資賣超157張已連三日減碼

高力（8996）

10.00

波段股價創高後震盪拉回跌破300元，外資賣超1,104張

材料-KY（4763）

9.96

高價股連三日震盪走弱，但外資逆向買超956張

奇鋐（3017）

9.89

高價位股重挫跌破五日線及月線，

祥碩（5269）

9.54

股價續弱創波段新低，法人賣超267張

台光電（2383）

8.34

近期股價連續走揚後拉回修正，自營商賣超848張已連四日減碼

金像電（2368）

6.98

股價日K線連三紅後回落月線下，外資賣超3,605張

廣明（6188）

6.70

股價震盪跌破百元關卡，但外資逆向買超2,024張

五福（2745）

6.32

觀光類股漲跌互見，股價跌破月線將回測前低77元

臻鼎-KY（4958）

6.19

PCB股震盪走弱跌破百元關卡，外資賣超2,537張

製表：證券新聞中心

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