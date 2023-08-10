8月10日一分鐘強弱勢股
8月10日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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瓦城（2729）
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6.33
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上半年營收以及獲利雙創同期新高，股價帶量創波段新高
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台林（5353）
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5.73
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網通股輪動上揚站上五日線及月線，股價有機會挑戰前高40.8元
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矽統（2363）
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3.56
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低價電子股連三日帶量長紅創波段新高價，但外資趁勢賣超2,662張
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力致（3483）
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2.85
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七月營收年月雙增股價逆勢揚升，投信連兩天買超1,705張
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永豐實（6790）
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2.70
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近期股價震盪攻堅站上月、季線，外資買超317張已連五日加碼
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裕民（2606）
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2.22
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Q2獲利優於Q1股價站回月線上，外資及自營商買超1,256張
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協易機（4533）
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1.87
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波段股價先拉回修正創低後回穩，外資趁勢賣超660張
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大展證（6020）
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1.59
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七月獲利1.33億元股價逆勢上揚，股價有機會挑戰20元關卡
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力旺（3529）
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1.37
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法說看下半年營運逐季上揚帶動股價抗跌，投信連兩日買超358張
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長榮航（2618）
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1.24
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第三季業績可望續揚股價彈上五日線，但外資趁勢調節1.25萬張
製表：證券新聞中心
8月10日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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神盾（6462）
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10.00
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股價震盪整理多日後帶量跌破百元關卡，外資賣超157張已連三日減碼
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高力（8996）
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10.00
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波段股價創高後震盪拉回跌破300元，外資賣超1,104張
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材料-KY（4763）
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9.96
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高價股連三日震盪走弱，但外資逆向買超956張
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奇鋐（3017）
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9.89
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高價位股重挫跌破五日線及月線，
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祥碩（5269）
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9.54
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股價續弱創波段新低，法人賣超267張
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台光電（2383）
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8.34
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近期股價連續走揚後拉回修正，自營商賣超848張已連四日減碼
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金像電（2368）
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6.98
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股價日K線連三紅後回落月線下，外資賣超3,605張
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廣明（6188）
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6.70
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股價震盪跌破百元關卡，但外資逆向買超2,024張
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五福（2745）
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6.32
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觀光類股漲跌互見，股價跌破月線將回測前低77元
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臻鼎-KY（4958）
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6.19
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PCB股震盪走弱跌破百元關卡，外資賣超2,537張
製表：證券新聞中心
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