無人支付商機旺 專家點名這檔有2利基

隨著美國通膨明顯降溫、Fed連續升息機率大減、升息循環已進入尾聲，美元走弱乃大勢所趨，預期八月中下旬之後，隨著利空可望淡化，新台幣匯率應可慢慢看到反轉訊號，將有利於國際資金持續回流至亞洲新興市場國家，重啟漲勢。

受制於近期融資急增、籌碼面略顯凌亂，以及外資一路調節動作不斷，亞幣競貶，非美貨幣走勢相對疲弱，與國內景氣復甦力道不如預期強勁等，短期而言，指數可能還會持續震盪整理一段時間，主要在等待市場信心恢復，以及外資買盤歸隊，但是若有下殺拉回，大師兄還是要再一次強調，在中長期趨勢仍是看好不變下，若有拉回，可能又會是另外一次逢低「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會。

預期下檔於前低7月7日16593點或5月26日缺口16323~16457點附近都將具有相當強勁的支撐，重點還是在個股，至於哪些才是對的產業及股票呢？不外乎就是AI、車電及儲能等三大主軸，仍將是市場法人聚焦重心之所在，尤其在輝達(NVIDIA)、超微(AMD)強攻AI，並都訂下2024年高速成長目標加持下，預期下半年及明年最具有爆發成長潛力的主軸，仍是AI莫屬，這是百年難得一見的機遇。

AI熱潮持續推動科技股價值重估，如輝達執行長黃仁勳所言，未來五至十年內，全球價值高達一兆美元的資料中心基礎建設，都將從一般運算升級成強大運算，為台灣帶來許多新的機會，將支撐2024年起企業獲利大幅增長的前景，包括Microsoft、Google、Meta及Amazon等四大美系CSP也都相繼表態將擴大投入AI應用服務，同時持續擴建雲端基礎建設，蘋果也開始投入AI開發，英特爾(Intel)及超微也齊喊AI伺服器需求強勁，為台AI伺服器供應鏈後市挹注利多，受惠產業涵蓋GPU模組、基板、散熱、電源供應器到機殼、導軌及PCB等業者。

【個股推薦】虹堡(5258)，主要從事POS設備及相關產品之設計、開發與銷售，主力產品為POS終端機，其中又以支付卡授權終端機為大宗，產品以自有品牌「CASTLES」行銷全球。

主要利基題材：

(1)受惠無人支付商機爆發，加上缺料緩解，營運大躍進，去(2022)年每股大賺8.19元，創歷年新高，並較前年每股2.5元獲利年增逾2.2倍，首季每股獲利2.18元，優於去年第一季的1.59元，並創同期新高、單季第三高紀錄，獲利動能強勁。

六月營收月增26.68%，年增10.58%，累計上半年營收年增22.53%，優於預期。董事長辛華熙表示，隨著終端市場庫存逐漸去化，第二季客戶拉貨力道逐漸回溫，儘管去年下半年基期較高，但今年下半年仍有機會成長，全年力拚營收優於去年，未來朝百億年營收目標邁進。

展望後市，除了受惠疫情解封、歐美訂單回籠、歐美大型客戶專案訂單陸續開出，加上虹堡目前已掌握三至四家新的大型客戶專案訂單，目前正在認證階段，預計今年開花結果，明年進入實質貢獻期，可望迎來大成長，成長力道將一路延續明年。在充電樁布局上，雖然目前營收佔比不大，但預計未來將慢慢成長，營運續看俏。

(2)公司主要產品包括電子金融交易終端機、電子式收銀機及周邊設備，以自有品牌「CASTLES」行銷美國、日本、歐洲等地，近期毛利率皆維持三成以上水準，因應無人支付應用導入場域多元化發展，客戶拉貨力道強勁，虹堡將進一步提高自有產能，中壢廠產能擴充可望增加25%~30%。

另外，歐美地區充電樁需求上升，及Android系統普及趨勢，預料將帶動下半年營運更勝上半年，全年有望挑戰歷史高峰。

【操作建議】「低接不追高」，短期股價受盤勢拖累，再度震盪拉回整理，不過，產業前景持續看好，以及中多格局向上，如所言：下檔只要守穩前低103元關卡不破，逢低仍可留意，一旦再度站上十日線及月線之上轉強，則可望風雲再起(※基本面資料若有異動，依公開資訊觀測站最新訊息為主)。基於風險考量，設好停損停利

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1198期 陳學進）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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