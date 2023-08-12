面板報價上揚 專家這樣看面板供應鏈後市

面板價格持續上揚

LCD面板價格不斷上升。根據WitsView資料顯示，七月下旬55吋4K Open-cell的報價，達到平均119美元。2023年7月價格上漲了5.3%，自2023年3月以來的累計漲幅高達43.37%。這次LCD上漲主要歸因於終端需求的回暖和歐美通路旺季提前備貨，市場預期LCD面板第三季報價還可能更高。

本文著重討論大尺寸面板(10.4吋以上)，主要原因是面板大型化趨勢明顯，舉例來說，中國的618促銷以75吋電視產品最熱賣。市調業者DSCC也指出，2023年第一季LCD電視面板平均價格相較前一季上升2.9%，第二季上升約15%。其中以65吋面板價格漲幅最大。除了TV面板外，IT面板、NB面板報價未有明顯上揚。

不過，雖然報價持續上漲，但價格上漲不等於公司會獲利，因此仍需解析面板供應鏈的營收狀況與股價走勢。

面板中上游營收表現與下半年展望

台灣在面板產業具有完整的供應鏈。上游包含：驅動IC、印刷電路板、背光模組、玻璃基板等，中游包含：液晶面板、LCM面板組裝廠以及生產製程與檢測設備供應商，下游是監視器、手機、電視、電腦等終端消費性電子產品。

從上游來看，驅動IC經歷上半年回補庫存，618未有明顯增溫，業者保守看待下半年，但對2024年保持正向看法。

聯詠(3034)第二季合併營收達302.99億元，季增26%，營收逐步回溫，受惠於OLED DDI出貨動能強勁，及大尺寸驅動IC回補庫存。

天鈺(4961)近期受惠TV急單需求，力拚第三季傳統旺季有支撐，目標與第二季持平，第二季營收43.41億元，季增10.26%，看好TV急單可望延續到八月。

而背光模組廠，中光電(5371)第二季營收為96.33億元，季增0.7%，年減23.4%，公司看好TV方面會有七至八成的季增幅度，具體仍要看LCD廠對於Open Cell的交貨量而定。

偏光板廠明基材(8215)第二季受惠電視急單以及醫療需求回暖，第二季合併營收達46.35億元，季增13.97%、年增約12%，產線稼動率跟著攀升。

從中游面板廠來看，業界普遍以「轉虧為盈」為目標，並嚴守稼動率以量制價。中國面板大廠京東方(000725.SZ)預計上半年母公司淨利潤為七至八億元左右(人民幣)，年減88-89%。

而韓國大廠樂金顯示器(LGD)第二季財報，營收約4.7兆(韓元)，年減15.5%，季增7.4%，財報顯示虧損規模逐漸減少，公司表示面板庫存水準改善，帶動中大尺寸面板採購量提升，樂觀預期第四季能轉虧為盈。

群創(3481)與友達(2409)在面板景氣和需求回溫下，加上庫存健康與產能調整，第二季財報皆顯示虧損逐漸收斂，面板雙虎皆看好下半年營運。

友達第二季營收633.2億元，季增23.7%，第二季歸屬母公司業主淨損收斂至48.1億元，第二季面板總出貨面積達570.6萬平方米，季增32.7%、年增16.0%，公司看好第三季傳統旺季，預估下半年會比上半年更旺。

群創(LCD營收占比34%)第二季合併營收為551億元，季增20.8%、年減4.9%，稅後淨損下降至57億元。第二季無論大尺寸、中小尺寸面板的出貨季增幅度，都優於公司先前釋出季增11-13%的展望，預期第三季大尺寸面板漲價幅度有望逼近一成，並看好下半年營運將優於上半年。

面板業是否值得投資

從上述財報與面板業者的看法可知，各家業者對第三、四季看法略有不同，但有共識的是，大尺寸面板庫存健康，第四季至2024年，面板廠有望轉虧為盈。值得注意的是，面板廠中游普遍比上游更看好下半年，這也與拉貨順序從上到下有關，符合產業狀態。

以操作層面來說，法人、主力偏好有許多台股可以置換的產業進行操作，例如之前的AI熱潮，而台灣面板廠有完整的上下游供應鏈，同樣有多家台股廠商，筆者觀察中上游的供應鏈股價走勢，部分公司股價脫離盤整區間，有偏多的態勢，如中光電、友達、群創股價皆有所表態。

不過投資人要特別留意個股的產品比重，IT、NB面板或中小尺寸占比太重的面板股，營收表現可能仍受終端需求影響，短線股價也可能相對弱勢。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1198期 張仲華）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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