半年報三式挑好股 分析師看好兩大類股

條件1：Q2獲利>Q1

條件2：4至6月營收逐月成長

條件3：本益比低於20倍或近日股價修正但未破月線

近日台股盤面主流AI族群失速回檔，大盤指數下修四百餘點，而時序也進入八月半年報發布時期，回顧過去與前瞻未來是最好的操作策略。

由於國發會公布六月景氣對策信號仍呈13分藍燈低檔處，顯示經濟實質面並未改善，加上主計處認為GDP保二有難度，因此半年報好壞攸關個股股價走勢，即便下半年景氣依舊不好，個股財報佳者也具防禦效用，那麼秉持三條件選股短線賺價差，中長線則具保護性，其一是Q2獲利大於Q1；其二是四至六月營收逐月成長者；其三是本益比低於20倍或近日股價修正但未破月線者，短線賺價差，中長線則具保護性。

金融三業獲利轉好 金控是最大受益者

先從大環境經濟數據分析，依主計處公布今年第二季國內生產毛額(GDP)年增率由-2.87%提升至1.45%，但全年GDP保二有難度，尤其國發會公布六月景氣對策信號燈呈現藍燈，顯示景氣仍未向上趨勢。

法人表示，過去GDP與燈號需同時落底並同時向上走勢，才表示未來經濟復甦有望，若燈號雖上升但仍在13分低檔區，那麼下半年景氣不樂觀，尤其燈號與台股大盤指數也是先行指標，去年一月大盤處於萬八時燈號處於15分高點，隨即反轉向下燈號至負20分時指數跌至萬二。

前述經濟環境如此，投資人操作宜謹慎，檢視各類股半年報優劣為檢視各產業的趨勢好壞，先談整體金融產業，本刊已在上期(1997期)多所闡述，在全球解封興起觀光熱潮增加銀行換匯(SWAP)收入，壽險也因2700億防疫險虧損近尾聲，證券業則在台股站上萬七激出高額交易量挹注獲利，三業上半年財報轉強稅前盈餘達3478億元，理周投研部認為，三業轉好金控是最大受益者，其次就是銀行業因台美利差擴大下半年仍會持續，也是可考慮的選股標的。

網通三大指標股 業績表現逐季高

另科技電子產業從上游IC設計、半導體晶圓代工、封測到下游零組件、PC/NB、面板以及網通等，其中品牌PC從六月與上半年營收來看仍顯疲弱，NB、主機板與工業電腦代工則有逐步回溫跡象，H100伺服器八月開始陸續出貨，可為該族群帶來題材與實質業績效應；而IC設計與零組件表現第二季優於第一季；網通產業則在各國政策積極推動5G高速上網的挹注下，三檔指標中磊(5388)、智易(3596)與啟碁(6285)業績表現逐季高，上半年獲利更有創新高，股價近日反應基本面也相當強勢。

傳統產業鋼鐵業上半年需求依舊疲軟，第二季旺季不旺，下半年有待鋼品報價回升；零售實體受惠人流復甦優於線上，例如統一超與全家、寶雅等上半年業績表現不俗；成衣產業雖仍在調整庫存，但營收逐月回升，後市值得觀察；製鞋復甦動能緩慢，塑化則因產品價格築底，兩大產業半年報預期不會好看，下游紡織產業雖營收逐月成長，但仍受庫存壓力，年減幅度大；餐飲食品與觀光旅遊業則在解封後需求爆發，不過，受大陸市場成長動能緩慢，整體業績表現還好但非更好，股價已反應過，下半年預期高峰成長期不會超過上半年。

而不受景氣波動影響的生技業，半年報表現優劣互見，但不管是製藥或醫材主要還是以藥證取得快慢會是廠商業績成長動能，隱形眼鏡與醫藥通路商營收與獲利就較穩定。

七月營收年增月增 更加確認成長加速

綜觀上述，從產業趨勢到半年報表現，挑選好股可依三條件下手，第一個條件是第二季獲利大於第一季，這表示個股基本面逐季轉強，下半年市場若無太大變異，獲利續強的走勢不變，股價反應將順其自然；第二條件是四至六月營收逐月成長，主要是呼應第一個條件，因為部分公司獲利逐季轉強也許是業外挹注，因此營收逐月成長，代表本業確實好轉；第三個條件是本益比低於20倍者，目前大盤平均本益比約在16至18倍，因此本益比低而基本面轉好個股都有機會落後補漲，另外，就是個股半年報好轉已反應過至股價表現上者，若股價近日回檔但月線未破，表示多頭資金仍在，短線的修正為正常，後市仍有機會攻漲。

理周投研部表示，半年報三條件挑好股畢竟是已經過去的數據資料，若能再配合七月營收發布，更加確認下半年產業趨勢不變情形下，短線股價欲小不易，例如專注銅箔基板廠台光電(2383)於八月七日公告七月營收達36.46億元，年月雙增長，股價上漲40元漲停鎖住做收。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1198期 陳春霖）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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