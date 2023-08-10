廣達技嘉殺到底 AI團滅 季線失守 5檔苦撐

台股今天（10）日收盤報16,634.70點，下跌236.24點，跌幅1.4％，成交量3,480.53億元。

美股輝達、美超微大跌，台股一早開低後向下震盪，隨即摜破季線，AI族群難以倖免，世芯-KY、技嘉、奇鋐、勤誠、建準、廣達、華星光等跌停作收，台積電下跌0.54％，收在551元，聯電下挫0.99％，收在45.15元，聯發科跌幅1.14％，收在693元。

星宇航空發行的27.7萬張現增新股今天正式加入興櫃市場交易買賣，由於現增認購價為18元，與前一天收盤價31.93元價差近14元，在籌碼大增獲利了結的情況下，星宇開盤股價大跳水，直接摜破30元大關，早盤一度重挫逾16％。

奇鋐董事長沈慶行一句「超導體一定會起來」，讓幾乎已經離開人們視線的超導體概念股燃起了些許希望，太空梭飆出漲停，金益鼎也上揚3.13％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計全友、太空梭、詠昇、康呈共5檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，油電類股表現亮眼，漲幅為0.22％，電腦及週邊設備類股表現疲軟，下挫5.42％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有14檔2.5％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為全友（2305）、太空梭（2440）、新建（2516）、泰福-KY（6541）、台南-KY（5906）、走著瞧-創（6902）、揚博（2493）、生達（1720）、矽統（2363）、寶徠（1805）。

今日上市有15檔股票9.5％以上跌幅，其中13檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為高力（8996）、楠梓電（2316）、材料-KY（4763）、奇偶（3356）、偉訓（3032）、群電（6412）、世芯-KY（3661）、技嘉（2376）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、新光金（2888）、華航（2610）、廣達（2382）、群創（3481）、英業達（2356）、長榮航（2618）、矽統（2363）、康舒（6282）、友達（2409）。

上櫃有10檔5％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為鐳洋科技-新（6980）、詠昇（6418）、康呈（6236）、牧東（4950）、迎輝（3523）、中茂（5205）、瓦城（2729）、和進（3191）、洛碁（8077）、台林（5353）。

今日上櫃有12檔股票有9％以上跌幅，其中6檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為神盾（6462）、永彰（4523）、上詮（3363）、致振（3466）、弘帆（8433）、保銳（8093）、華星光（4979）、山富（2743）、博智（8155）、昇銳（3128）。

上櫃成交量前10名個股依序為力致（3483）、波若威（3163）、廣明（6188）、僑威（3078）、台燿（6274）、協易機（4533）、廣運（6125）、旭品（3325）、高技（5439）、營邦（3693）。

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