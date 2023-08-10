成也AI、敗也AI 世芯下殺跌停 高價股破防

台股股王爭霸戰才剛燃起煙硝就慘遭潑冷水，世芯-KY（3661）8日一度問鼎股王後苦吞連二黑，10日下殺跌停、失守2字頭，台股「七千金」倒一片，僅力旺（3529）力守盤上，緯穎（6669）、創意（3443）同步重挫逾6％，甚至準千金的「900元俱樂部」僅剩亞德客-KY（1590）一檔苦撐，台股高價族群「成也AI、敗也AI」。

美國7月消費者物價指數（CPI）公布在即，市場密切關注中，資金自高本益比的高價電子股先行撤出，台股「七千金」承壓，10日僅力旺一檔逆勢走揚，其餘全數收跌。

日前受惠AI題材展現吸金大法，台股盤面「七千金」中除大立光、旭隼外，不約而同全數「沾上AI光」，世芯-KY更一度在7月25日觸及2,310元歷史新高，市場法人紛紛點名看好AI股就是下檔千金「最佳候選人」；然隨AI熱潮逐步退燒、盤勢走弱，台股高價族群受當其衝，創意本月來重挫逾2成。

而盤點原先「900元俱樂部」成員中，M31、祥碩10日雙雙大跌失守9字頭，生技股王保瑞也因除權影響股價蒸發216元、跌落7字頭價位，準千金股僅剩亞德客-KY一檔，股價跌深後低檔盤整近一個月，7月31日盤中低點894元成重要支撐，10日開低走高，企圖收復年線。

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