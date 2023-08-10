8/10盤中熱門焦點股

今（8/10）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）建通轉骨拚逆轉 股價守穩

消費性電子需求不振，建通(2460)上半年稅後虧損為6877萬4000元，每股淨損為0.41元，建通集團內部第2季開始進行設備移轉至越南廠生產，強化端子市場競爭優勢，隨著各廠區布局效益顯現，對公司長期營運將有正面助益，今天盤中股價相對大盤有撐。

消費性電子需求不振、客戶去化庫存壓力、銅價下跌等因素，導致市場大幅競價，建通精密上半年營收為11.26億元，營業毛利為2567萬元，營業淨損為1.32億元，歸屬母公司業主淨損6877萬元，每股淨損為0.41元。

為逆轉目前產業逆勢，集團內部第二季開始進行設備移轉至越南廠一條龍生產，透過越南廠擁有煉銅廠、人工、電力優勢及銅下料回收開展後的利基加持，可強化端子業市場競爭優勢，7月合併營收為2.22億元，月增22.12%，累計前7月合併營收為13.48億元，年減27.22%。

建通表示，隨著蘇州廠異型導體銅材效應逐步發酵，未來台灣特殊新型銅材煉製廠投入後，可望多方挹注集團營收。（時報資訊 張漢綺）

（2）星宇27.7萬張增資股壓境 股價崩近17％

星宇航空(2646)今年以每股18元辦理2.77億股現金增資案，27.7萬張增資股今天出籠，由於與昨日收盤價31.93元價差高達13.93元，股價跳空下跌開出，盤中最低來到26.6元，跌幅16.69％。

星宇航空今年辦理本次現增，募集49.86億元，股價昨天收盤價計算，與現增價溢價達77％，今天手上有股票先賣先贏，導致開盤一小時已經出現4萬張的大量。

星宇航空6月營收創高，達21.30億元，上半年營收已經逼近百億元，今天下午將公布7月營收，進入暑假旺季，單月營收有望再挑戰新高。星宇航空持續積極拓展航網密度，8月15日開闢台北-菲律賓克拉克航線，每周營運7班；9月1日則開闢台北-日本熊本航線，每周營運5班。（時報資訊 莊丙農）

（3）盤中熱門焦點股：

1.金益鼎(8390)：奇鋐董座沈慶行正向看待常溫超導體，早盤漲逾5%彈回5日線上，企圖衝關50元。

2.保瑞(6472)：單月營收連3月突破10億大關，帶動今日除權行情向上。

3.長佳智能(6841)：數位醫療影像管理系統「EFAI PACS PRO」獲美FDA上市許可，激勵早盤開高勁揚逾8%，10日線唾手可得。

4.新建(2516)：上半年EPS 0.49元、已轉盈，並寫下近十年同期新高，H2營運預期比H1微幅成長，昨獲外資、自營商聯手買超246張，盤初股價強漲近9%。

5.矽統(2363)：聯電董事長洪嘉聰接任矽統董事長，外資轉買，持續震盪走高。

6.新光金(2888)：7月淨利55.51億元，前七月虧損縮小到6億元，股價逆漲。

7.廣達(2382)：7月營收868.91億元呈降雙降，法人買超也無力，打入跌停板。

8.技嘉(2376)：7月營收月減9.9%，市場憂營收動能反轉，殺跌停。

9.鈊象(3293)：H1每股賺22.05元，優於去年同期的18.83元，但仍不敵賣壓，盤初開高又翻黑。

10.世界(5347)：7月營收月增14.35％、年減22.85%，前7月年減35.32%，但仍同登同期第三高，Q3估小幅回升，盤初續跌近2%。

11.彰源(2030)：7月營收9.88億元、年減25.72%，前7月年減25%，股價重挫約6%，衰落月線。

12.倉佑(1568)：7月營收0.91億元、年減40.59%，前7月年減21.92%，開盤跳空跌停，短均盡失。

13.新光鋼(2031)：7月營收年增30.90%、前7月減9.08%，短線漲多賣壓轉強，盤初續跌，50關保衛戰開打。

14.怡利電(2497)：H1基本每股盈餘0.77元，低於去年同期的1.24元，股價開平轉走低。

15.和大(1536)：7月營收年減21.29%、前7月減3.88%，盤初開高走低，再寫去年7月中來波段低價63.1元。

16.創見(2451)：7月營收為8.08億元、年減21.12%，前7月年減21.31%，惟股價短線跌多盤久，盤初仍持平抗空。

17.永豐實(6790)：外資已連4日買超計321張，盤初股價逆漲逾2.5%，飛過季線闖40關。

18.帝寶(6605)：外資連3日買超，昨更擴大買超1523張，激勵盤初股價逆勢彈升達136.5元，改寫2015年6月來波段新高。

19.中興電(1513)：上半年EPS為0.12元，優於預期，且訂單明朗，股價雖開高走低，但仍相對抗跌。

20.華泰(2329)：上半年每股盈餘0.98元，股價漲多，賣壓出籠摜到跌停。

21.力旺(3529)：上半年為營運低點，下半年將逐季向上，股價開高走高逾3%。

22.譜瑞-KY(4966)：第三季營收續回溫，樂看明年NB、PC升級潮，但股價開高走低。

23.華航(2610)：H1客運大爆發，每股盈餘0.77元，但股價開低。

24.兆豐金(2886)：今日除權息，股價開高後隨台股下挫而承壓。

25.彰銀(2801)：今除權息交易，股價走穩相對抗跌，成功邁向填權息路。

26.致新(8081)：Q2每股賺4.9元，Q3持續去化庫存，土洋法人聯手買超帶動股價續攀高。

27.晶彩科(3535)：7月營收1.02億元、月增596.91%，股價低迷許久，多方反攻上漲3%。

28.騰輝電子-KY(6672)：Q2獲利季增93%，業績利多持續發酵，早盤跨過百元關卡，但反壓隨即湧現。

29.鈺邦(6449)：7月營收年增74.56%，早盤上攻71.4元再創高，但不敵大盤賣壓走低翻黑。

30.揚博(2493)：高階PCB設備表現可期，回檔修正結束，量價齊揚，奔漲4%。

31.建舜電(3322)：外資連13買、底部墊高，今早一度強彈4%，強於短均之上。

32.南僑(1702)：H1每股盈餘1.51元，中元、中秋商機接棒，走高2%拚穩5日線。

33.凌群(2453)：AI群族下殺，早盤重挫約8%，創波段新低。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）美超微崩跌觸動賣壓 AI伺服器全軍覆沒

AI伺服器大廠美超微電腦(Super Micro Computer, Inc.)本季財測不如華爾街預期，股價大跌23.39%，輝達(NVDA.US)周三也跌4.72%，引動台股AI伺服器相關個股賣壓，指標股緯創(3231)跌逾半根停板，技嘉(2376)、廣達(2382)、緯穎(6669)一度摜至跌停，AI一軍全軍覆沒，使得台股季線正式失守。

美國AI伺服器大廠超微本季財測不如華爾街預期，市場擔憂AI供應鏈沒有想像中樂觀，拖累美超微9日股價崩跌23%，台灣伺服器概念股受波及全數重挫。

AI伺服器大廠美超微電腦 Super Micro於8月8日盤後公布的本季(7-9月)財測遜於華爾街預期，主因部分產品持續面臨關鍵元件短缺問題，特別是AI相關。

Super Micro提到的供應鏈瓶頸跟輝達有關，分析師研究報告揭露，供應鏈受限的部分涉及先進封裝及高頻寬記憶體(HBM)。

美超微電腦股價終場大跌23.39%、收266.13美元，創7月7日以來收盤新低。

輝達周三下跌4.72%、收425.54美元，同創7月11日以來收盤新低，年初迄今漲幅縮小至191.19%。

台系AI概念股今早由AI伺服器相關的一軍全數重挫衝擊市場信心，台股開盤失守季線後持續走低，盤中下殺269點跌到16601點，創逾一個月以來新低。

今早一軍全軍覆沒，中小股也不敵獲利回吐賣壓，營邦(3693)自歷史新高處回檔，勤誠(8210)盤中打到跌停。散熱股由最強勢之奇鋐(3017)重挫跌停。

今早AI交投仍旺，緯創至目前成交量逾18萬張高居第一名，廣達逾近8萬張居第三，英業達(2356)目前成交量近5.3萬張居第六。

AI概念股今早由先前的輪動，轉為全面拉回，短期可能將進入整理期。（時報資訊 沈培華）

（5）緯穎雖觸跌停 法人挺高單價AI伺服器有料

緯創(3231)集團旗下緯穎(6669)今早失守5日線，盤中股價一度跌停，緯穎主要負責大型資料中心客戶Meta及Microsoft 開放式伺服器機架組裝及主機板設計、生產服務，兩大客戶營收占比約80%~90%，Amazon大型資料中心專案2023年開始顯著貢獻。

法人認為，緯穎高單價AI伺服器，浸沒式液冷為未來成長動能。

緯穎具備客製化能力為客戶設計生產AI伺服器，包含ASIC及GPU晶片，公司看好AI及一般伺服器新專案於2024年成長。AI運算散熱要求變大，對於液冷散熱解決方案需求增加，尤其在中東地區國家級的投資建設伺服器需求，雙相浸沒式液冷將為重要且符合中東地區的解決方案，將為緯穎潛在的成長動能。估緯穎2024年高單價AI伺服器營收及獲利貢獻約27%及26%。

緯穎以ODM直接銷售模式提供客戶產品、服務，近年亦陸續打入Tier 2雲端運算客戶。緯穎組裝產能位於墨西哥60%、捷克 10%~20%、中國10%；主機板產能位於台灣50%、中國40%、墨西哥10%。馬來西亞興建兩棟新廠房，預計組裝產線2023年6月投產，主機板產線2024下半年完工，將逐步取代中國外包產能。（時報資訊 任珮云）

（6）輝達重挫 技嘉、緯創等打第2隻腳

AI之王輝達(NVIDIA)9日重挫4.72%收425.54美元，跌4.72%，市值降至1.05兆美元（約33兆元台幣），一夜縮水521.17億美元（約1.65兆元台幣），引發台股AI鏈資金大逃殺，分析師指出，技嘉、緯創與CoWoS指標辛耘、萬潤、弘塑等3檔，財報平平或產業出現變數，勢必得打第2隻腳；但營邦、健鼎、力致、虹冠電、台玻等5檔，各具業績成長或轉機性，股價可望相對強勢。

摩爾投顧分析師蔡正華表示，AI股急殺後，股價將有新走法，對於目前的投資人而言，現在的功課應是識別出強勢類股，從中找尋強勢股操作，同時避開弱勢類股，原因在於個股進入多空分歧。

有的股票反應下半年展望不如預期、Q2財報或7月營收平平、或產業出現新變數等，股價就先拉回；反之，有的股票反應最壞情況已過，下半年營運回溫或產業有正面變化等，股價就能走出多方架構。

以AI為例，近日隨Q2財報、Q3展望公布，個股由齊漲變為輪漲，股價按業績及展望進行調整，即便輝達推出新款AI晶片及伺服器，同時揭露新款伺服器首波合作廠商為廣達、技嘉、華碩等利多加持，但是相關個股盤中衝高後，隨即有賣壓出籠，顯見輝達利多的激勵作用不如以往。

蔡正華認為，當中一部分是股價已有一段漲幅，另一部分就是業績跟上的進度，不如市場預期，如技嘉上半年EPS3.01元，緯創上半年EPS僅1.23元，這個數字在行情走多頭趨勢時，重要性不大，但在市場進入橫向整理時，重要性就升高，影響市場認同度，故難免會有部分賣壓湧現，後續要打第2隻腳。

另外，目前市場盛傳，輝達為搶攻資料中心商機，擬推1款降規新品，免採CoWoS先進封裝製程，等於直接跨過台積電產能瓶頸，雖消息尚未證實，但部分籌碼先行出場下，先進封裝相關設備股，如辛耘、萬潤、弘塑等股價就出現拉回，這些就屬於財報平平，或是產業有變數的個股，股價需要擴底，同樣得等待第2隻腳。

但他也認為，部分AI伺服器供應鏈，這一波表現相對強勢，很大原因是業績有跟上，如機殼的營邦自結上半年EPS超過9元，7月營收9.21億元，年增92%，近日股價就創新高。

PCB的健鼎上半年EPS4.02元，7月營收51.7億元，創近10個月新高，近日股價也創波段新高；散熱的力致7月營收年増25%、電源管理IC的虹冠電，7月營收年增195%，股價也強勢，顯見市場對業績跟上的AI股，買盤仍屬積極。

當前的AI股續受財報及展望影響，但仍不乏一些營運好轉，股價剛築出底部的股票，如投入PCB上游材料電子級玻纖布的台玻，上半年每股虧損0.3元，其中第1季虧0.29元，等於第2季虧損大減，目前電子級玻纖布已取得國際大廠認證採用，轉機性值得留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李宗莉）

（7）財報利多失靈 勤誠跌停摔出200元

勤誠(8210)第二季獲利報喜，今卻開低下挫，盤中直摔跌停，失守200元大關。勤誠預告今年營收高點會落在第四季。

勤誠第二季合併營收為新台幣25.1億元，年減10%；營業毛利為新台幣5.9億元、毛利率23.6%；營業利益為新台幣3.4億元、營利率13.6%；歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.5億元、淨利率9.9%，每股稅後盈餘（EPS）2.07元；累計上半年營收41.6億元，年減15%；營業毛利為新台幣8.6億元、毛利率20.8%；營業利益為新台幣3.9億元、營利率9.3%；歸屬母公司稅後淨利2.8億元、淨利率6.7%、EPS達2.3元。

勤誠表示，受總體經濟動能放緩、庫存調整周期及客戶資本支出微調影響，上半年營收成長幅度相對有限。惟高階專案訂單於第二季開始陸續出貨，高U數伺服器雖出貨占比仍小，但伺服器應用毛利較高，帶動整體毛利穩步回升。

勤誠7月合併營收為新台幣7.1億元，月減14%；累計合併營收為新台幣48.7億元，年減17%。勤誠表示，預期一般伺服器經過半年多的調整之後，下半年庫存去化狀況將逐步改善，加上Intel及AMD新平台效應，尤其是遞延許久的Intel Eagle Stream新平台，預估後續轉換時間將落在第三季底。第四季可望受惠於CPU新平台專案及高階AI訂單放量，因GPU伺服器的平均出貨單價（ASP）高於一般伺服器，全年的高峰應會落在第四季，且今年將持續以毛利率優化為首要目標。

今年市場在生成式AI需求帶動下，公司已陸續接到不少訂單詢問，但相關專案全面發酵時間將落在明年。展望2024年，受惠終端AI專案陸續增加及新平台產品放量，整體伺服器市場可望顯著回溫，公司在手專案將持續貢獻營運外，亦已積極布局各地區新應用產品，各項專案將接棒成為產品出貨主力，對明年營收與獲利成長深具信心。（時報資訊 任珮云）

（8）IP矽智財盡墨 力旺力守平盤

AI族群受前日美股拖累，矽智財類股殺聲隆隆，力旺力拚守在平盤之上。力旺（3529）9日召開法說，管理階層釋出樂觀訊息，預估下半年營運將逐季成長，尤其在授權金方面，可望較上半年大幅成長。

力旺提供硬體信任根，將安全防護架構，導入客戶產品之中，自源頭保護敏感電子資訊、安全網站、電子郵件。相較大部分IP公司，以收取授權金為主，力旺的策略是前期授權金少，降低客戶使用門檻，因此力旺權利金收入佔比較其他IP公司高。

董事長徐清祥博士指出，下半年5奈米設計授權需求強勁，陸續有客戶會導入自駕、Data Center及AI相關應用，此外，22奈米新興記憶體MRAM及ReRAM陸續完成驗證，也開始導入客戶產品設計，上半年谷底已過，接下來會逐季成長。（工商時報 張珈睿）

（9）外資報告捅一刀 臻鼎-KY翻落百元

傳統旺季來臨，PCB廠臻鼎-KY(4958)董事長沈慶芳表示，目前除IC載板外，其他廠區都呈現滿檔狀態，預期今年下半年跟往年差不多，第4季有望是營運高峰，不過日系外資及歐系外資最新報告下調臻鼎-KY獲利預估，臻鼎-KY今天盤中股價重挫，失守百元關卡。

由於消費性電子需求疲弱，供應鏈仍在去化庫存，加上客戶降價壓力，在價量同減之下致使臻鼎-KY上半年營運比傳統淡季更淡，上半年合併營收為550.82億元，年減19.5%，歸屬母公司淨利為4.14億元，每股盈餘為0.44元。

不過，渡過上半年的谷底，臻鼎-KY營運自7月回升，沈慶芳表示，隨著下半年進入傳統旺季，許多產品線的產能都逐步拉升到接近滿檔，預期客戶新品備貨需求將帶動公司業績穩步復甦，全年營收約略減少10%。

臻鼎-KY法說會後，日系外資及歐系外資最新報告同步調降臻鼎-KY獲利預估，其中日系外資最新報告因產業復甦可能比預期更長的時間，將臻鼎-KY的2023年/2024年獲利下調21%/24%，並下修2025年獲利僅增加10%，給予「買進」評等，但目標價下修至127元；歐系外資最新報告則是下調臻鼎-KY 2023年到2025年每股盈餘10%到12%，評等降為「中立」，目標價為115元。（時報資訊 張漢綺）