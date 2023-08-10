美超微殺2成 AI鏈多殺多?蔡明彰給驚天價

美超微（Supermicro）股價連2日重挫，9日續摔逾2成，資深分析師指出，美超微如同「美版緯創」，不僅同為輝達的2大AI伺服器供應商，且今年來漲幅都逾3倍，因此美超微大幅回檔，恐引爆台股AI鏈多殺多危機，提醒美超微事先行指標，若股價回探5月初起漲點的130美元，緯創、廣達修正幅度也不會太小，是否分別回到50元、90元值得關注。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，美超微與緯創並列輝達最重要2家AI伺服器製造大廠，總部設在加州的美超微，是AI熱潮最大受惠者之一，主要產品包括伺服器主機、存儲、主機板、機櫃解決方案，提供AI伺服器與輝達、超微（AMD）合作，股價今年來飆漲314％，漲幅更勝輝達的210％，與台股的緯創一般，今年來績效都大漲逾3倍。

然而，美超微財報財測出爐，上季營收21.8億美元，年增32％，EPS3.51元，成長34％，財報數據超過市場預期，但盤後股價重挫9％，不祥之兆遭投資人獲利了結，主因正是今年來股價漲太兇，分析師對該公司的期待值大幅提高，對比公司發布2024會計年度的營收財測目標100億美元，只比分析師預期高1％，美超微的例子，再度證實股價漲太多就是最大的利空。

蔡明彰表示，美超微2024年營收仍有成長，但不是想像中的高速成長，其中存在AI服器明年售價因普及化而下跌，今年初期高毛利率的現象，會被新加入競爭者打破，而從美超微的例子來看，台股AI鏈同樣要有股價漲太兇的風險意識。

以輝達最新發表OVX伺服器為例，合作廠商一口氣有7家，包括技嘉、廣達及新加入的華碩，還有美超微、惠普、戴爾、聯想，導致市場一廂情願，預估緯創今年EPS5元、明年8元，廣達明年更上看12元，完全假設外在經營環境不變，持續成長，這種錯誤恐造成融資大舉多殺多的嚴重後果。

他也提醒，美超微股價持續重挫，恐衝擊台股AI鏈，美超微5月初公布財報財測時，股價從130美元起漲，最高來到357美元，當時帶動台股AI鏈，緯創那時才50元、廣達90元，且未超車鴻海的價位，顯然美超微是台股AI鏈的先行指標，一旦美超微回檔修正，台股AI鏈的持股信心將鬆動。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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