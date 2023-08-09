8/10盤前》這檔氫能事業 2024大爆發

台股今（8/10）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.AI股熱潮來襲，小資族「錢」進台股、源源不絕。證券商7月承作定期定額一舉衝高至83.1億元，單月增近3億元，再寫新高；另7月有交易戶數衝高至354.17萬戶，比6月的323.95萬戶跳增逾30萬戶，累計今年來飆增近109.15萬戶，百萬投資大軍衝向台股。

2.中興電工看好氫能產業前景，運用甲醇重組製氫技術，推「移動車載」和「發電」兩大應用系列產品，氫能機車預計9、10月生產，銷往印度；氫能汽車最快明年銷往美國、印度及沙烏地阿拉伯等市場，氫能事業對營收貢獻明年將大爆發。(閱讀全文)

3.華航上半年客運收入翻13倍，推升同期營收逼近900億大關，獲利一舉飆上46億元，每股純益達0.77元。其中，第二季客運收入年增9倍，帶動獲利來到32.94億元，季增1.52倍、年增6.84倍，每股純益0.55元，寫下近六季高點，單季賺贏去年全年。

4.進口車熱銷，車廠今年銷售表現亮眼。汎德永業9日公告上半年財報，第二季因電動車產品熱銷，稅後純益5.43億元，年增35.88％，每股純益達6.73元，創下單季新高；另外和泰車7月營收亦衝高至265.47億元，年增12.8％，為同期新高、歷年單月次高，僅次2021年1月水準。

5.日月光投控第三季旺季回神，7月營收483.53億元、月增3.49％，連續三個月寫下今年單月營收新高，第三季營收可望較上季增長；為迎來AI封測商機，日月光投控將整合高雄大社區K27廠股權，供旗下福雷電子及日月光半導體擴充封裝及測試產線，擴大市場版圖。

6.12家金控公告前七月獲利達1,684.68億元，較去年同期的1,394.81億元，年增率達20.78％，其中新光金新團隊上任滿1個月後，7月大賺55.51億元，新壽賺進44.37億元，創3年新高，前七月新光金虧損幅度縮小到只有6億元，極有機會「轉虧為盈」。

7.譜瑞-KY（4966）9日舉行線上法說，董事長趙捷指出，2023年AI模型訓練展開軍備競賽，2024年將有更多的落地應用，包括AI NB、PC的升級，需要高速介面、高速記憶體，他樂觀預期，將有利於譜瑞未來的營運。

8.AI伺服器訂單大補，奇鋐連兩月營收站上50億元大關，7月及前七月營收更是同步登頂，笑稱「以前是賣地攤貨，現改賣HERMES（愛馬仕）」的奇鋐董事長沈慶行表示，目前AI伺服器占伺服器比重已逾五成，下半年占比還會逐季攀升。

9.AM（售後維修）汽車零件市場回溫，今年可望「先蹲後跳」，7月亮眼營收帶動下，概念股率先發難，帝寶（6605）9日觸及漲停，艾姆勒（2241）、麗清（3346）等齊揚，連帶車電概念股吸金，華城（1519）、建通（2460）、鴻碩（3092）同步走強，上市汽車類股指數逆勢勁揚0.4％。

10.廣達11日舉行法說會，屆時將對上半年營運成果及下半年展望釋出最新看法。法人預估，廣達下半年接續有高階及中高階的輝達（NVIDIA）新品出貨，加上來自中東新專案利多消息不斷，持續看旺後市營運動能。

11.伺服器機殼廠勤誠（8210）受惠高階伺服器訂單出貨放量，在產品組合優化之下，帶動第二季毛利率達23.6％，創2021年以來近十季新高，稅後純益2.5億元、季增高達7.9倍、年減9.42％，EPS 2.07元。

勤誠表示，目前生成式AI訂單詢問度高，加上新平台轉換，下半年貢獻將持續增溫，2024年全面發酵。

12.網通廠啟碁（6285）7月營收94.17億元，創歷史第四高，今年來，該公司在5G邊緣端基礎設施、衛星寬頻、低軌衛星通訊、企業網通設備及車聯網領域出貨持續成長，累計今年前七個月營收較去年同期成長28.06％，以全年營收來看，啟碁今年有機會挑戰年營收連續第五年創歷史新高。

13.遠傳（4904）9日召開法說會，總經理井琪表示，併購亞太電信案除已著手進行網路整合相關作業，遠傳已向證交所提交申請發行3.472億新股，以交換亞太電信股份，合併基準日預計為今年第四季。展望下半年營運，遠傳將聚焦提高5G普及率、數位加值服務、擴大綠色與智慧資通訊業務成長。

14.智冠科技（5478）9日公告2023年上半年財務報表，第二季合併營收16億元，年增11％，稅後純益2.14億元，年增17％，每股稅後純益1.77元。上半年累積合併營收32.59億元，稅後純益4.77億元，每股稅後純益3.94元。

15.世界先進7月營收35.97億元，月增14.35％，不但創今年度單月新高，也寫下近10個月的單月營收新高。展望第三季，公司表示，受惠大面板驅動IC訂單增溫，本季晶圓出貨量將季增約4％至6％之間，但受到營業費用增加的影響，毛利率達25％～27％，以中間直26％估計，較上季下滑4個百分點。

由於半導體產業進入劇烈庫存調整周期，世界先進擴產動作不變，預期全年產能維持原先預期，約年增6～7％、全年晶圓產出約335.2萬片。（中性看待）

16.臺慶科（3357）公布上半年財報，毛利率27.2％、年減8.2個百分點，第二季每股純益1.66元，季減4.5％，累計上半年3.4元，年減47.4％；臺慶科看第三季景氣旺季不旺，但強化AI、車電戰力，鎖定AI伺服器的TLVR電感將於第四季量產。

17.縮時攝影設備商邑錡（7402）7月營收7,020萬元，年增6.5％，創歷年同期新高，也寫下15個月以來新高成績；累計1到7月營收3.4億元，年減18.2％，邑錡上半年每股稅後純益（EPS）0.77元。邑錡近期打入美軍供應鏈，成為受矚目的軍工概念股，預估相關產品，將在2024年貢獻營收。

18.康舒（6282）7月營收報喜，受惠於完成收購ABB電源轉換部門第一波合併購效益挹注，7月營收大躍進，以26.78億元寫下歷史新高，成功一掃第二季EPS 0.03元年減93.88％、上半年EPS 0.09元與去年同期的EPS 0.7元差距過大的陰霾。

19.矽智財大廠力旺（3529），9日舉辦法說會，董事長徐清祥表示，今年上半年為力旺營運的低點，隨著過去累積的新產品設計定案進入量產階段，下半年營運將逐季向上，下半年既有6／7奈米的客戶應用陸續進入量產階段，5奈米客戶導入自駕、Data Center及AI相關應用，對公司未來多年成長，非常有信心。

20.仁寶公布7月合併營收848.47億，月增4％，創今年單月新高。累計前七月營收5,381.75億元，年減14.7％。仁寶將於11日舉行法說會，外界關心仁寶下半年營運發展。

總經理翁宗斌強調，在庫存去化後，今年下半年營運將優於上半年，預估上下半年比例為45比55，如果需求動能可以再強一點，就會是40比60，預估包括筆電、消費性電子、伺服器等產品都會有所成長。

21.緯軟第二季合併營收為21.3億元，每股稅後純益（EPS）1.98元。累計上半年合併營收41.82億元，稅後純益2.55億元，EPS 3.82元，營收、淨利及EPS均創歷史新高。

22.艾笛森（3591）9日召開法說會，副總經理暨發言人許正典表示，第四季歐美客戶LED車燈營收占比可望從每月150萬美元，挑戰提升至200萬美元，相當於成長33％，目前LED車燈訂單能見度達三個月，除歐美客戶之外，艾笛森也將透過大陸艾特光電攻陸資車廠，下半年或有進展。

23.熱交換大廠高力（8996）9日董事會通過半年報，受惠主力客戶Bloom Energy第二季拉貨力道增加，及板式熱交換器出貨維持高檔；上半年每股純益3.74元，創下同期新高，不僅較去年同期的1.21元大幅成長，也超過去年全年的3.37元。

24.拜疫後航太訂單增溫，以及國機國造政策加持，漢翔（2634）上半年合併營收194.81億元創同期新高，躍居航太股「營收王」；駐龍精密（4572）上半年EPS達3.43元，登航太股「EPS王」。

25.技嘉旗下採用輝達新一代GPU架構平台的AI伺服器新品如H100高階AI伺服器，在GPU供貨吃緊下，出貨發酵時程估將推遲1、2個月，預計後續隨GPU等零組件供應狀況好轉，技嘉下半年AI伺服器業務逐季增溫走勢可期。

26.惠譽信評9日公布對台灣銀行業年度獲利預估及對評等影響，以稅前淨利來看，今年台灣銀行業的貸款需求成長全面放緩，但整體獲利能力預估將比前一年增長10％～20％，主要來自兩大部份，一是外匯交換交易（FX Swaps）的高收益，二是銀行放款的凈利息收益和手續費收入，穩定且溫和的成長。

27.輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日將生成式人工智慧（AI）帶至洛杉磯舉辦的2023 SIGGRAPH，他在會中發表更新版GH200 Grace Hopper超級晶片，宣布AI Workbench軟體工具，並將生成式AI引進Omniverse。

隨著生成式AI不斷席捲逐漸數位化和超聯接的世界，黃仁勳在SIGGRAPH（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽）發表主題演說時宣告：「生成式AI時代來臨。」

28.美國電動車廠Rivian公布利多連發，不但第二季財報優於預期，還把今年生產目標由5萬輛調升至5.2萬輛，是去年產量逾兩倍，並撐有足夠資金可撐至2025年和致力撙節成本。

29.日本消費電子巨擘索尼（Sony）9日公布會計年度第一季（4至6月）業績，電影和金融業務疲軟拖累上季淨利年減17％，但遊戲業務強勁帶動營收年增33％。公司同時上修全年度財測目標。

30.美國聯準會（Fed）主席鮑爾在7月政策聲明發表後透露，9月例會不排除繼續升息，但費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）8日演說卻暗示，升息循環已到了結束的時候，惟近期內不太可能降息。

31.軟體銀行旗下英國晶片設計商安謀（Arm）計劃9月上市，蘋果、三星電子、輝達和英特爾等安謀大客戶排隊等著投資。知情者8日透露，亞馬遜也正談判，要跟其他科技巨頭一起成為安謀的「基石投資人」（Cornerstone Investor）。

32.減碳成顯學，各銀行開始招兵買馬。彰化銀行招聘環境相關背景專業人員，負責碳盤查、碳減量、碳中和及碳權取得等相關規劃與執行。職稱為「環境工程專員」，職等6～7等，一般此職等每月薪資為4.2萬元至6.3萬元，但由於是專業人員，薪資還會依工作經歷及專業能力調升。

33.台塑新智能9日宣布斥資3億元入股台灣鋰電池儲能系統廠儲盈科技，占股9.07％，未來儲盈科技將與台塑新智能深化合作，並導入台塑新智能生產的國產化磷酸鋰鐵電芯。

34.投資型保單新制上路前的搶購潮效應顯現，上半年壽險業出現兩張百億神單，全屬投資型保單。其中，單張吸金量最高的是國泰人壽的新台幣計價變額年金險，上半年賣近200億元；第二張是安聯人壽新台幣變額萬能壽險，單張賣超過113億元。

35.累積永續動能，國銀積極吸收綠色存款。金融業評估，在金管會推動、「永續金融先行者聯盟」五大金控領頭及外銀協力下，今年整體綠色存款可望衝刺千億元。

36.《日經新聞》近日分析發現，在特斯拉（Tesla）電動車電池材料供應商裡，將近四成是中國大陸企業，顯示大陸在電動車電池這個戰略關鍵領域占據重要地位。

37.受惠全建材集團布局，加上科技產業擴廠、前瞻建設帶旺區域房市，增加對預拌混凝土的需求，預拌混凝土龍頭廠國產建材上半年財報靚，稅後純益16.02億元，EPS達1.36元，若扣除去年同期出售高雄悅誠廣場處分利益，國產建材今年上半年獲利年增幅超過2成。

38.今年高股息題材火熱，熱門的高股息ETF上半年漲幅超過3成以上，投資人不僅賺到高股息也賺到價差。而元大ESG配息N（020038）自7月3日掛牌上市以來，無論是人氣或買氣，都可堪稱是今年最火紅ETN，績效表現當仁不讓，掛牌迄今最高漲幅達17.8％，與同期間高股息ETF中的「元大高股息」（0056），以及「國泰永續高股息」（00878）皆屬領先前段班。

39.保瑞（6472）受惠CDMO、全球銷售兩大事業體業務旺，7月自結合併營收10.68億元、年增近144％，連三月營收突破10億元大關；累計前七月合併營收89.87億元，年增逾209％，法人看好今年前八月營收即有機會突破百億元。

40.全家便利商店（5903）自結7月合併營收89.09億元、年增8.64％，在夏季高溫帶動下，單月營收創歷史新高；累計前七月合併營收567.54億元亦創同期新高，年增10.44％。全家分析，主要受惠鮮食輕食、調理飲品冰品等差異化品類大幅成長達2成，以肖像IP獨家贈品吸客的飲料啤酒聯促奏效，皆促成整體趨勢走高。

41.受惠兩岸市場復甦、疫後報復性消費與展店效益，連鎖餐飲集團王品（2727）、揚秦（2755）7月業績報喜，王品7月營收19.5億元、年增19.24％，創同期新高，並是歷史單月次高；前七月合併營收129億元、年增31.41％，亦創同期新高。揚秦7月營收1.91億元、年增18.74％，創歷史單月新高，前七月營收12.13億元、年增14.67％，亦創同期新高。

42.食品業扛住通膨壓力，黑松（1234）、南僑（1702）、愛之味（1217）、泰山（1218）、福壽（1219）上半年獲利守穩，尤其在高溫商機助攻下，飲料廠黑松、愛之味等第二季獲利成長，下半年傳統節慶旺季持續看旺；南僑也因餐飲恢復生機，帶動上半年每股純益達1.51元，優於去年同期1.40元，樂觀下半年續旺。

43.訊聯生技（1784）9日業績發表會，董事長蔡政憲表示，由於提早鎖定高齡市場，訊聯的細胞治療應用需求隨特管辦法核可案飆升，帶動間質幹細胞相關營收年增6成；細胞與衍生物CDMO則因外泌體成長翻倍，營收年增225％；基因檢測事業更透過全方位非侵入性胎兒染色體檢測再創新高，營收年增2成，帶動上半年營收、獲利創新高，EPS達1.16元，超越去年全年。

B.利空因子：

1.受到中低階產品庫存水位太高衝擊，全球自行車零組件大廠均面臨超級寒冬！其中，全球最大的自行車變速系統製造廠─日本禧瑪諾（SHIMANO）不久前公布半年報，上半年營收年減約13％，估全年營收將年減28％，由此推估，下半年營收恐將大幅萎縮逾4成；不僅如此，全球第二大自行車變速系統製造廠─愛爾蘭商速聯（SRAM），9日也驚傳台中廠將大裁員，為業界投下震撼彈！

2.市場靜待即將出爐的通膨數據，投資人情緒謹慎，華爾街股市9日開高走低，開盤後一小時內全線轉跌，道瓊工業指數近尾盤時段隨短暫翻紅，惟終場仍收黑。

道瓊工業指數下跌191.13點，或0.54%，收35,123.36點；標準普爾500指數下滑31.67點，或0.70%，收4,467.71點；那斯達克綜合指數下挫162.30點，或1.17%，收13,722.02點；費城半導體指數挫跌68.95點，或1.87%，收3,610.47點。

3.台股成當沖天堂，AI族群在當沖大軍坐陣下，台股9日當沖比攀升至47.72％，創近22個月來新高，高達48檔個股當沖比衝破六成，泛AI概念股威盛、技嘉、群電、晟銘電、廣明、波若威等當沖比逾67％，「買股不留倉」成顯學。

4.大陸國家統計局9日公布7月份消費者物價指數（CPI）年增率為負0.3％，相隔近兩年半再度陷入負增長。專家指出，大陸陷入通貨緊縮不僅拖累投資與消費信心，也讓官方穩增長的努力事倍功半，今年經濟放緩的風險陡然升高。

5.金融詐騙猖獗，7月甚至爆量80件，上半年詐騙陳情案328件也創近三年新高。金管會9日再度發文示警，提醒三大常見詐騙手法，即假冒名人鼓吹投資、簡訊或LINE群組勸買股、假金融商品交易平台保證獲利，請民眾停看聽，避免血本無歸。

6.廣達受到筆電出貨動能回檔影響，7月營收868.91億元，月減3.6％、年減32.9％，暫居近四年同期低點。

7.伺服器供應大廠美超微電腦（Super Micro Computer）8日公布2023財年第四季（6月30日止）財報顯示，上季營收與獲利雙雙優於預期。但鑒於市場對於人工智慧（AI）股票表現寄予高度期待，而美超微財報提到關鍵元件供應短缺，使本季營收展望令分析師感到失望，導致該公司股價崩跌。(中性看待)

8.輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日發表更新版GH200 Grace Hopper超級晶片，於同日宣布AI Workbench軟體工具，並將生成式AI引進Omniverse，然而輝達股價9日一度重挫5.7%，終場跌幅略為收窄至4.72%，收報425.54美元，領跌晶片股，超微與英特爾皆下挫逾2%。

9.名人代言、高獲利加上保證獲利，金管會9日點破金融詐騙最常見三大訴求，一是假冒合法券商或金融機構，甚至假冒名人號召加入LINE群組，再洗腦鼓吹投資；二是提供高獲利飆股名單，勸誘投資台股或港股；三是推薦安裝假投資平台，訴求可插隊買漲停股並保證獲利。

10.美國對中企的投資限制即將推出，外媒報導，該禁令將設定營收條件縮小管控範圍，預計僅針對逾半收入來源自量子運算、人工智慧（AI）的企業，如此多數大型上市中企仍可在投資範圍內，新創中企或受害最重。

11.投資型保單新制7月上路至今已逾一個月，壽險業者表示，5、6月因於新制前搶購潮，買氣短暫升溫，但整體銷售業績受市況影響大，且銷售通路亦需時間適應新制，估計投資型保單新契約保費收入7月恐比6月衰退5成，下半年亦呈現衰退。

12.美國人依賴消費信貸對抗通膨壓力，但聯準會為打通膨強力升息下，信用卡債務創新高，有史以來首度跨越1兆美元大關。

報告指出，卡債愈滾愈大加上車貸未清，美國人今年第二季家庭負債增加1％，來到17.06兆美元。新冠疫情爆發前的2019年底以來，美國家庭債務已激增2.9兆美元。

13.共享辦公室業者WeWork於8日向外界表示，對於能否繼續營運提出警訊，由於客戶流失的速度比預期更快，該公司在辦公模式改變的浪潮下，正面臨虧損和資金萎縮的挑戰。受此打擊，該公司股價9日開盤狂崩29％。

14.在台積電、英特爾和三星等半導體大廠相繼在美國設廠之際，半導體人才嚴重短缺恐成美國發展半導體產業的一大罩門。根據勞動力市場分析機構Revelio Labs近日對美國前50大半導體生產商的調查，相關公司招聘技術人員或機械工程師所需時間長達三個月，是其他行業的兩倍多。

15.大陸房地產龍頭碧桂園8日坦承付不出二筆合計2,250萬美元的債券利息，引發市場恐慌。業界分析指出，碧桂園的開發項目數量是恒大集團的四倍，若碧桂園違約，事態恐將比恒大更嚴重。摩根大通9日表示，碧桂園違約風險正在上升，還可能因不公布中期業績而停牌。

16.西方社群平台撤出大陸市場再添一例，微軟旗下的職場社群媒體平台領英（LinkedIn）9日正式關閉中文版App，此前曾因合規問題和營運環境挑戰，於2021年關閉平台上最重要的社群功能。外媒指出，西方社群媒體在大陸成為絕響。

17.大陸今年不僅經濟復甦不如預期，讓人更憂心疲弱的經濟正打擊市場信心，導致通貨緊縮壓力加大，企業不得不咬牙降價以求生。外媒引述專家分析，若消費者繼續推遲支出，不僅將打擊大陸企業，也會讓官方「穩經濟」的計畫事倍功半。

18.兩大品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）於第二季業績繳出淡季不淡的季增表現後，7月營收雙雙月減回檔2至3成，不過卻也同步回歸年正成長。對於下半年整體PC市況，雙A先前皆釋出相對保守看法，但仍期望下半年進入傳統旺季後，能有溫和回穩動能。（中性看待）

19.在賣方不讓、買方不追下，台中市豪宅市場買氣好冷！依據實價資料統計，上半年台中市總價4,000萬元以上的大樓、華廈住宅交易量僅68筆，年減55％，且平均購屋總價年減11.5％，年平均每戶6,453萬元，平均單價跌破5字頭，每坪49.8萬元，買方購屋預算明顯減少。

20.陽明因應全球海運市場嚴峻挑戰，做好長期抗戰打算，一面雖持續承受市場需求疲軟、運價下跌影響，9日公布7月營收114.56億元，月減7.8％、年減68.83％，但仍堅守110億元關卡；一面從財務面優化營運結構，7月初以購代租，以交易總金額逾3億美元，購入3艘營運中的1.4萬TEU租船。

21.歐洲是台灣螺絲主要外銷市場，不過根據海關統計資料顯示，上半年台灣出口到歐洲的螺絲僅21.7萬噸，年減幅高達23.6％，反觀大陸雖受歐盟反傾銷稅限制，減幅卻僅有19％，業者分析主要原因還是歐洲需求不振，且台灣出口歐洲螺絲數量基期較高，對比大陸顯得今年衰退程度較大。

22.台灣機械設備出口持續受全球經濟景氣不佳影響，連續12個月衰退。台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，台灣智慧化、低碳化設備，均極具國際競爭力，未來台灣機械設備出口仍有審慎樂觀持平的機會。

台灣機械工業公會統計，今年7月機械設備出口值26.45億美元、年減21.7％，前七月出口值170.14億美元、年減19.4％。

23.上銀董事長卓文恒9日表示，產業大環境不明朗，第三、四季景氣還沒有好轉跡象，上銀目前接單以短交期為主；上銀看好減速機、迴轉工作平台、機器人及自動化等機電新產品成長空間，將加大開發力道。

24.技嘉（2376）、微星（2377）兩大板卡廠營收動能雙雙出現反轉。技嘉7月雖暫回檔、月減9.9％，但仍以年增近17％、達86.92億元，創歷來同期新高，累計合併營收轉為年增、達631.6億元。至於微星7月營收亦現反轉，年增6.9％、站139.14億元，居同期次高，惟累計合併營收仍年減13.4％、為988.07億元，居同期第三高。

25.今年第二季面板市場顯著回溫，不過季初品牌廠調整庫存，面板廠營收降溫，普遍約有1成的衰退幅度。友達（2409）公布7月自結合併營收為212.59億元，月減7.4％、年增22％。群創（3481）7月自結合併營收為185.15億元，月減4.3％、年增17.5％。

第二季面板價量齊揚，面板廠營收季增2成，單季虧損也大幅縮小，不過剛進入第三季，部分品牌客戶策略性調節庫存，出貨有所降溫，面板廠營收也普遍下滑。

26.臻鼎-KY（4958）9日召開法說會，預告下半年將溫和復甦，旗下所有廠區除IC載板廠之外，均已接近滿檔，並將於第四季邁入高峰；而隨著載板產業發展較原先預期延後1.5年，臻鼎規劃的BT載板廠、第二座ABF載板廠將遞延一年至二年，產能規劃放緩，有助於全球載板產能供需架構的調整。

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