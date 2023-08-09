台股當沖比22個月新高 買股不留倉成顯學

台股成當沖天堂，AI族群在當沖大軍坐陣下，台股9日當沖比攀升至47.72％，創近22個月來新高，高達48檔個股當沖比衝破六成，泛AI概念股威盛、技嘉、群電、晟銘電、廣明、波若威等當沖比逾67％，「買股不留倉」成顯學。

受到美股收黑拖累，AI族群反彈受阻，台股9日呈盤整格局，終場小跌6點，以16,870點作收，初步守住16,840點季線大關，成交金額萎縮到3,329億元。台股投資專家表示，台股最近兩度回測季線，長線資金退居觀望，考慮到台灣50 ETF、台積電已先失守季線，後市慎防回測7月7日低點的16,593點頸線，惟外資、投信低接買盤現蹤，為台股季線保衛戰增添助力。

信評機構惠譽輔調降美債信評，穆迪跟進下調十家美國中小型銀行的信用評級，8日美股應聲挫低，成為台股的絆腳石，導致AI族群反彈行情遭遇挫折。然當沖比衝高至47.72％，其中，當沖比逾六成的公司中，緯創、廣達當沖量更衝至13.79萬及7.09萬張，傲視群雄。

籌碼面來看，三大法人9日合計買超14.4億元，外資終止連四賣，終於轉為買超34.52億元，投信買超44.45億元，為連續五天買超，自營商賣超（含避險）64.57億元，八大官股券商買超金額3.8億元。

台股資深分析師杜金龍指出，6月中旬以來，台股分別在6月16日、7月18日以及7月31日三度挑戰17,300～17,400點高檔位階，可惜指數後續都無法展現續航力；現觀察新台幣貶值情況，代表資金暫時離場，預料指數將在16,593～17,463點的近千點大箱型區間整理。

第一金投顧董事長陳奕光說，近期台股已經兩次回測季線，評估第三季、第四季的上市公司獲利將優於第一季與第二季，加上第三季經濟成長率會比第二季來得佳，第四季將是全年最高，台股倒吃甘蔗行情仍有可為。

杜金龍觀察，台股每當跌破季線，就有「無形的手」穩住軍心，8、9月台股將是處在「上有壓、下有撐」的格局，今年第一季台股漲幅達12％，而第二季漲幅也有6％，第三季隨著國際股市漲多整理在所難免，第四季配合選舉行情發動，台股有挑戰今年高點可能性存在。

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