外資掃貨5檔AI股 3檔高股息ETF一路賣

穆迪調降美國多家銀行信評，美股4大指數收黑，加上中國大陸出口衰退，台股今天在利空聲中持續量縮盤整，加權指數下跌6.13點，收16,870.94點，成交量3,281億元。AI股賣壓沉重，廣達、緯創、技嘉、英業達、光寶科等5大指標股全數下跌，靠台積電、聯發科、台塑4寶等權值股撐住大盤。

今天外資買超31.56億元，投信買超44.27億元，自營商賣超64.56億元，合計3大法人買超11.26億元。

AI股經過一波修正，股價多來到月線附近，外資今天出手大買5檔熱門指標股，包括緯創、光寶科、欣興、英業達、廣達等，不過今天僅欣興上漲，其他4檔都是收黑。

台股指數近日已3度觸及季線

外資對高股息ETF持續站在賣方，國泰永續高股息(00878)減碼6,696張，累計連5賣共達12萬8,511張。復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)也入列賣超前10名。00929為連7賣，共出脫5萬9,292張，00900連5賣共5萬4,566張。

法人表示，上市櫃公司近期陸續公布7月營收與半年報，AI族群股價漲多，雖然是長線趨勢題材，但利多尚未能反映在財報，加上股價處在高檔，短線大漲不易，可能持續震盪整理。台股指數近日已3度觸及季線，盤中跌破、收盤都有守住，顯示季線仍具支撐力道。

外資今天買超上市個股前10名為：華航(2610)29,871張、緯創(3231)15,965張、光寶科(2301)9,530張、欣興(3037)7,858張、元大金(2885)5,620張、毅嘉(2402)5,353張、仁寶(2324)5,063張、英業達(2356)4,978張、開發金(2883)4,873張、廣達(2382)4,794張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)8,106張、國泰永續高股息(00878)6,696張、聯電(2303)6,356張、國泰金(2882)6,353張、彩晶(6116)5,598張、大同(2371)4,778張、復華台灣科技優息(00929)4,676張、大成鋼(2027)3,703張、富邦特選高股息30(00900)3,698張、聯詠(3034)3,362張。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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