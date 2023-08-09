AI走長榮模式先別賣？專家：不預設高點

多檔AI概念股今（9）日仍呈現整理狀態，但有分析師認為，短線震盪洗盤無礙中長期對AI產業的看好，分析師預期，AI概念股基本面下半年將明顯增溫，可能會走2018的國巨模式及2021的長榮模式，不需要預設高點，可持續偏多操作；另外，分析師還建議關注電動車及充電樁題材，由於北美充電樁規格統一，下一步將進入放量生產階段。

台股今日開在16836.64點，跌40.43點，除了台積電，AI指標股包括廣達、英業達、光寶科…等走跌，不過，截至撰稿，加權指數翻紅痣 16896.93，小漲17.86。

萬寶投顧分析師錢冠州表示，觀察下半年，主流產業還是以電子和AI產業為重點；他分析，以AI產業基本面來說，今年5月才開始透露轉強訊號，廣達、華碩等6月單月獲利出現明顯成長，AI伺服器預期在今年第三季末至明年第一季開始放量，年底還有超微（AMD）的新AI晶片加入；因此，下半年AI仍是基本面、全球市場需求能見度最高的產業，個股表現值得期待波段行情。

以華碩為例，錢冠州指出，華碩今年第一季獲利虧損2.26元，但6月單月獲利來到1.55元，此時華碩伺服器還沒真正出貨，但在消費性市場的PC、NB已經露出曙光；不單是AI伺服器，以往不被看好的PC和NB也於4、5月落底，並於6月啟動回升；當第三季輝達的AI伺服器大舉出貨和超微伺服器第四季加入，就是市場熱度全面提升的時候，相關概念股在下半年的 EPS 表現及對於 2024 年的預期就相當可以期待。

錢冠州預期，今年電子股有兩大主軸，第一當然是從伺服器、散熱、機殼／機櫃及光通訊網通等AI族群，這次有可能會走2018年的國巨模式或2021年的長榮模式，不需要預設高點，可持續偏多操作。

第二，可關注電動車和充電裝題材，錢冠州推斷，隨著北美充電裝規格統一，大舉導向特斯拉的NACS規，接下來就是準備放量生產，因此相關題材也是值得關注的重點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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