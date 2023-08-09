8/9盤中熱門焦點股

今（8/9）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）7月營收年增62％ 兆利臉色泛紅光

陸資手機品牌摺疊軸承訂單補，兆利（3548）公告7月營收，單月營收重返8億元，達8.15億元，月增18％、年增62.2％，寫下單月歷史第四高之營收成績單，同時也是2022年2月以來高點，第三季首月就繳出強勁的營收成績單。

而兆利早盤在營收業績加持之下，股價跳空開高，一度觸及漲停板價位79.5元，成為大盤亮點股。

陸資手機品牌廠雖然在5G手機上敗北，但今年卻是全球少見調高全球手機出貨的品牌方，全年出貨量從3,700萬支調高至4,000萬支，其中折疊機的部分因推出小折疊機Pocket s系列，在粉領族中銷售不差，相關供應鏈業績灌頂。（工商時報 李淑惠）

（2）致新法人按讚 股價寫一年來新高

類比IC大廠致新科技（8081）今開高震盪走高，早盤最高價一度來到233元，迄上午10：42的市價暫報228元，仍上漲3.17%，股價改寫逾1年來新高，表現不錯。

致新第二季財報表現亮眼，每股稅後盈餘（EPS）4.90元，累計上半年為7.87元。投信連日買超，累計7月買超877張，8月累計至8日買超623張，持續加碼看好。

董事長吳錦川博士法說會表示，下半年PC需求有可能優於上半年，且終端品牌廠認為明年PC需求將呈年對年成長。面板方面，將與上半年持平。DDR5市場公司則認為目前市況與前一季比並無太大改變。

吳錦川強調，致新將持續投注研發，開發新產品並拓展新客戶，並發展車用以及工業用領域，營收貢獻將緩慢上升。（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.健鼎(3044)：Q3營收挑戰成長15%，看好H2轉骨，投信連10買累計達11104張，早盤創高觸184.5元。

2.力致(3483)：7月營收為7.46億元，年增25.69%，噴量觸漲停，重返150元。

3.騰輝電子-KY(6672)：Q2獲利季增近翻倍，H1每股賺3.15元，多方慶祝跳漲6%，可望重返百元大關。

4.奇鋐(3017)：今日法說前，獲投信連6買卡位，一度翻紅大漲4%，再寫天價373.5元。

5.勤誠(8210)：預期今年AI伺服器營收比重達20％，買盤急拉由黑翻紅，差一檔攻漲停，重登月線。

6.帝寶(6605)：隨AM汽車零件市場復甦，樂觀今年車燈銷量有成長空間，盤初放量疾飆漲停130.5元，改寫2015年6月來新高價。

7.麗臺(2465)：無懼外資偏空操作，帶量急攻漲停，一舉收復月季線與半年線。

8.麗清(3346)：H1每股盈餘0.88元，優於去年同期的虧損1.29元，Q3底擴建觀音廠產線，盤初開低走高逾3.5%，收復5日線、50關。

9.第一銅(2009)：7月營收2.04億元、年減24.54%，前7月年減20.4%，股價跌約2%。

10.威剛(3260)：Q2EPS 1.02元，創下5個季度新高，H1基本每股盈餘1.11元，低於去年同期的1.96元，盤初強彈逾6.5%，收復全短均。

11.宇峻(3546)：7月營收0.94億元、年減24.23%，前7月年減17.82%，盤初跌約2%反應。

12.耿鼎(1524)：7月營收2.08億元、年增8.18%，前7月年增1.94%，但昨外資轉賣超，盤初上行有壓。

13.東陽(1319)：H1基本每股盈餘2.11元，超車去年同期的1.87元，惟短線漲多反壓仍在，盤初回測5日線。

14.裕隆(2201)：H1 EPS2.35元，創19年高點，執行長嚴陳莉蓮宣示全面轉型升級永續發展，盤初股價漲逾2.5%，重返80關。

15.台積電(2330)：宣布投資近35億歐元，攜手博世、英飛凌、恩智浦共同在德設廠，持股70%，雖昨夜ADR下跌1.93%，但股價開低走高，穩定台股軍心。

16.聯電(2303)：昨遭三大法人賣超26,802張，且昨夜ADR大跌2.87%，但低接買盤進駐，股價小漲。

17.永豐金(2890)：前7月EPS 1.05元，除權息首日獲買盤相挺，股價走揚約1.5%，填權息穩步走。

18.緯創(3231)：宏碁4~8日再處分3.3萬張，與旗下子公司總持股比率降至約1.1％，昨遭外資翻空賣超1.1萬張，跳空殺低5%，五日線及120元告急。

19.廣達(2382)：大摩開槍看AI泡沫已近高點，遭外資連4賣，跳空殺低後獲買盤拉抬，保住五日線。

20.大亞(1609)：H1每股盈餘3.3元，放量彈升2%，重登五日線。

21.長榮(2603)：7月營收創近半年高點，近期亞洲至歐美線漲價30~40%，短多持續。

22.長榮航(2618)：旺季業績看俏，外資連二買，股價續攻。

23.聯詠(3034)：拉貨趨緩，Q3營收估季減3.9％至7.2％，跳空開低。

24.創意(3443)：AI添成長動能，短期跌深後買盤介入，股價開低走高，但反壓仍在。

25.世芯-KY(3661)：挾AI/HPC需求強勁利多，市場預料成MSCI新成分股，挑戰股王。

26.致新(8081)：Q2每股賺4.9元，估Q3持續去化庫存，Q4降至安全區，隨台股翻紅。

27.矽統(2363)：董總座異動，聯電董事長洪嘉聰擔任矽統董事並接董事長一職，股價低檔震盪。

28.旺矽(6223)：7月營收年增10.53%，今年續戰新高，股價拚穩200元。

29.奇偶(3356)：Q2淨利年增541.11%，盤初放量走揚。

30.晶睿(3454)：7月營收登上歷年同期新高，股價彈升約4.5%。

31.洋華(3622)：7月營收年增逾5成，股價漲逾5.5%，站上5日線及季線。

32.智邦(2345)：AI題材加持，7月營收攀次高，股價小揚。

33.智易(3596)：美基建題材發酵，看好H2優於H1，股價連5揚，蓄勢挑戰前歷史高。

34.聯合(4129)：7月營收年增50%，股價彈逾3%，終止連6跌。

35.欣興(3037)：7月營收為85.69億元、年減27.25%，修正後今脫離谷底上攀3%，瞄準月線。

36.偉訓(3032)：外資連3買合計5912張，今早走高4%回到70元整數關卡，挑戰前高72.6元。

37.台玻(1802)：Q3營運轉機十足，自營商持續買超，5日線上強勢盤堅。

38.金像電(2368)：7月營收為26.19億元、年減1.83%，投信穩定買超，多方續揚回到180元，開盤後一度大漲5%。

39.上緯投控(3708)：業外收入進帳6.8億元，推升Q2每股達7.11元，盤中勁揚6.5%以上，一舉收復短均、月線、季線。

40.東哥遊艇(8478)：股價未能反映財報利多，三大法人昨擴大賣超，早盤跌破500元大關、失守半年線。

41.喬山(1736)：Q2虧轉盈、EPS為1.1元，今開盤卻急速下挫，一度跌逾6%至73元最低，盤中低接買盤進場，股價拉回至平盤附近。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）走過第二季逆境 康舒股價硬挺

著眼於大環境仍有不少的挑戰，康舒（6282）董事長許介立在股東會時就先預告今年的谷底恐會由第一季遞延至第二季，在消費性需求仍續疲弱下，再加上業外投資失利，康舒第二季EPS急縮只剩下0.03元，較去年同期EPS 0.49元銳減93.88％，合計上半年EPS 0.09元，也與去年同期的EPS0.7元有相當的差距。

但第二季獲利表現不如預期，並未重挫康舒股價，早盤康舒股價仍得以挺在平盤上下2％間做狹幅震盪。

法人指出，康舒最壞的狀況已過，就其第二季及上半年毛利率言之，分別來到19.51％及19.01％，相較於去年同期的17.15％及16.05％，增加了2.36及2.96個百分點，顯示營運體質已在好轉中。

另康舒日前完成收購ABB電源轉換部門，第一波合併效益即將在7月浮現，由於合併完成日落在7月3日，按理康舒7月就有望認列ABB電源轉換部門近全月的營收，以ABB電源轉換部門去年營收近120億元台幣，估7月應有近10億元的營收活水可望入袋，也是康舒走出利空不跌行情的重要籌碼。（工商時報 鄭淑芳）

（5）PCB族群勁揚 健鼎擁AI創16年來新高價

PCB族群今天股價勁揚，除了欣興、金像電漲約5%，健鼎走勢也搶眼，儘管第2季仍處於庫存調整，受惠AI題材加持，股價漲勢凌厲，健鼎盤中登上188元，創2007年7月來16年新高，也刷新歷史高價。

健鼎今天股價大漲逾9%，來到188元，超越2007年寫下的181元高點，刷新歷史新天價。

健鼎上半年合併營收新台幣276.72億元，稅後盈餘21.12億元，每股稅後盈餘4.02元。以單季第2季而言，健鼎營收134.43億元，稅後盈餘9.69億元，每股盈餘1.84元。

健鼎說明，第2季受到景氣尚未完全復甦影響，季營收略低於第1季，雖折舊占營收成本較高，但因人民幣對美元貶值，以及原物料價格壓力減輕，單季毛利率較首季上升1.75個百分點，營業利益率及稅前純益率都較首季成長，營運結果尚符合預期。

進入第3季，健鼎7月合併營收51.7億元，與去年同期相比，年減10.2%，月增率18.5%，累計今年前7月合併營收328.42億元，年減17.3%。

法人分析，健鼎第2季雖處庫存調整階段，但毛利率仍優於市場期，看好伺服器需求回溫，將帶動第3季營運表現，明年將有新伺服器平台和AI伺服器兩大主要成長動能。

PCB族群中，欣興股價轉強，今天漲幅約5%，至187元，金像電也有5%左右的漲幅，至180.5元，騰輝-KY股價也連兩日報喜，今天續強漲近9%，至99.7元，股價逼近百元大關。（中央社）

（6）Q3財報佳 華立大漲

高科技材料設備商華立(3010)昨公布第2季財報，每股純益(EPS)2.92元，創歷年同期新高。華立表示，5G高頻銅箔基板受惠雲端運算帶起的新一波AI伺服器、交換器商機，主力客戶陸續接到多家雲端服務平台商訂單，目前供貨吃緊，已加快生產腳步提高供應量。

相較於AI伺服器相關個股波段飆漲2~3倍，近期股價紛紛陷入修正；華立雖然受惠於AI需求，但股價仍處於近1年來80~90元的長期盤整區間，以去年超過10元的EPS來看，目前本益比不到10倍。昨天公布季報後，今天早盤股價大漲逾7%。

華立今年第2季營收161.7億元，季增12.4%；因積極去化庫存帶動毛利達15.1億元，季增38%，年增5.7%；受惠於營業費用控制得當，本業利益達到7.5億元，季增73.9%，年增7.5%，帶動第2季淨利創同期新高。累計上半年合併營收305.5億，歸屬於公司業主之稅後合併淨利為9.78億元，每股純益4.15元。

華立表示，為滿足全球人工智慧（AI）伺服器產業鏈需求，各晶片大廠都在加緊搶購主力客戶的CoWoS先進封裝技術，華立也取得先進封裝材料供應，在AI伺服器需求飆升趨勢下，成長力道將備受期待。

華立指出，AI運作仰賴雲端運算處理龐大數據，功耗高、效能強的高速運算HPC晶片需求龐大，最先受惠的非先進製程半導體莫屬，華立身為半導體耗材最大供應商，在先進製程各節點已取得相當不錯的市佔，在未來即將量產的新製程，也全力配合客戶開發時程積極切入。生成式AI為今年科技業投下莫大的希望，長線發展能量更是不容小覷。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 王順泉）

（7）7月營收雙降 緯創拉回 AI股承壓

AI熱潮在全球股市大爆發，一票概念股飆出新天價，AI伺服器大廠美超微（Supermicro）今年以來股價暴漲3倍，周一（7日）衝上353美元，創下歷史新高，但8日盤後公布本季財測遜於預期，拖累盤後股價狂殺近10%。台灣多檔AI供應鏈持續回檔，緯創7月營收雙降，今股價狂殺逾5%，廣達、英業達、神達與光寶科等也下跌1~2%不等，不過技嘉震盪後，力守在平盤附近。

上市櫃企業的7月營收公告，將在10日截止，只是AI伺服器多方指標廣達、技嘉，迄今日上午還未公告營收數據，讓市場忐忑不安，因為技嘉6月營收在7月7日即公告，廣達5月營收也曾在6月9日公告，如今兩家公司7月營收迄8月9日還未見蹤影，令市場側目。

MarketWatch報導，美超微預估本季（截至2023年9月30日止）營收為19億~22億美元之間（中間值20.5億美元），非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘為2.75美元~3.50美元之間（中間值為3.125美元），遜於華爾街預計每股盈餘3.21美元，營收為22億美元。

美超微預估2024會計年度（截至2024年6月30日止）營收95億~105億美元之間，相當於年增33~47%，而分析師預計為98.8億美元。

美超微執行長梁見後（Charles Liang）表示，由於AI相關技術支出暴增，及供應短缺的影響，季營收介於19億~22億美元之間。

美超微周二（8日）股價下跌1.67%至347.40美元，盤後下殺9.5%至314美元。今年迄今已飆升323%。（中時新聞網 吳美觀）

（8）崇友上半年EPS2.74元 股價有撐

電梯廠崇友（4506）周三開高之後欲小不易，無視大盤上下大震盪，迄上午11：31的市價暫報81.1元，持穩上漲1.12%。

崇友2023年上半年合併營收達新台幣25.90億元，年增18.71％，受惠新梯（含汰舊換新）訂單出貨完工認列進度良好，加上處分資產業外收益貢獻，挹注2023年上半年稅後淨利達4.85億元、每股稅後盈餘（EPS）達2.74元，分別年增7.61％、7.45％，並改寫歷年同期次高。

由於今年上半年新梯大型訂單認列比重較去年同期的11.75％增加至19.35％，其中亦包括策略性新梯訂單完工認列，使得2023年上半年整體毛利率下降至30％，惟在費用管控得宜，上半年營業利益率仍保持19％。

崇友2023年7月合併營收為新台幣4.49億元，年增24.98％，刷新歷年同期次高水準。累計2023年1至7月合併營收達30.39億元，較去年同期成長19.60％，並改寫近五年同期新高。

展望2023年第三季，崇友仍聚焦在兩大自有品牌「堅尼西斯」、「崇友」的發展策略，並不斷突破和提升自有電梯品牌的研發技術實力，且結合崇友在全台7個分公司、13個服務據點的24小時維保服務，有效提升客戶服務滿意度、品牌良好口碑，挹注崇友目前整體在手訂單已達歷年同期新高水準，有助於持續奠定集團未來良好發展前景。（工商時報 郭及天）

（9）華航竄人氣二哥 長榮家族僅它重心不穩翻船

周三盤面上以玻陶、汽車、航運等傳產股相對強勢，航運股仍由航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)帶隊高飛，長榮家族榮運(2607)、長榮航太(2645)在外資買盤相挺下強勢表態，長榮(2603)衝高回落，陽明(2609)、萬海(2615)抗跌有撐。

航空雙雄華航(2618)尚未公布7月營收及上半年財報，昨日獲外資反手買超11110張，三大法人共計買超13382張，在買盤點火相挺下，盤中放量強彈4%重登月線，成交量衝高至逾8萬張，僅次於緯創。

長榮家族重獲外資青睞，昨日外資買超前10名中拿下3席位，包括長榮航(2618)、長榮航太(2645)、長榮(2603)共計買超2.6萬張。長榮航(2618)在外資連2買計2.3萬張下股價連2日走揚約2%，力返月線關口，長榮航太(2645)上半年EPS達2.55元，本土法人看好下半年營運給予160元目標價及買進評等，股價連彈2日，站上逾1個月高。

長榮(2603)在海運運價緩步上揚下7月營收234.24億元，月增5.84％，連5月站穩200億之上，因去年基期過高下呈現年減62.70％；累計前7月營收1,576.35億元，年減61.42％，展望8月可望優於7月水準，昨獲外資翻多買超相挺，今日一度衝高至109元後遭賣單調節翻黑，陽明(2609)、萬海(2615)相對抗跌。

分析師表示，三大聯盟調配艙位供給下，預料今年運價不會再低，但漲勢動能也有限。全球排名第二大的貨櫃航運商馬士基日前釋出對產業前景悲觀訊息，認為全球貨櫃航運需求降溫現象比預期嚴重，長榮第二季財報公布在即，鑑於營收季增0.83％，加上榮運、長榮鋼的現金股利與匯兌收益，預料EPS可望優於第一季2.38元水準。(時報資訊 龍彩霖)

（10）宏正財報可圈可點 5日短均守不住

宏正(6277)公布第2季股利為2.1元，上半年EPS為2.54元。周三早盤股價跌破5日線。

宏正前7月自結合併營收自結數為新台幣30.13億元，較去年同期成長3%；7月份合併營收自結數為新台幣3.93億元，較去年同期減少1%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少6%、專業影音產品較去年同期成長21%、USB周邊設備較去年同期減少12%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲分別較去年同期成長2%及14%，美洲較去年同期減少19%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長6%、專業影音產品較去年同期成長21%、USB周邊設備較去年同期減少23%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲分別較去年同期成長3%及11%，美洲較去年同期減少2%。（時報資訊 任珮云）

（11）帝寶亮紅燈+裕隆收漲聲 汽車類指高檔穩行

汽車類股周三由帝寶(6605)疾飆漲停帶隊，倉佑(1568)、麗清(3346)、艾姆勒(2241)、聯嘉(6288)、堤維西(1522)等零件廠紛紛跟漲，而老大哥裕隆(2201)也牽手和泰車(2207)、中華(2204)等穩行高檔，拉抬汽車類指維持排行前5，表現相對穩健。

車燈廠帝寶(6605)今年營運將射三箭，股價於7月下旬開始爬升，進入8月，人氣逐漸匯集，今早放量疾飆漲停130.5元，改寫2015年6月來新高價，扮演汽車股大前鋒。帝寶今年擴大營運布局，將斥巨資分四期興建占地逾15甲的泰國廠，同時也將進行彰濱二期工程建廠，及因土地被徵收的大陸昆山廠改遷移併入浙江寧波廠等三大工程。

隨生產基地整併，拚未來三年內大陸廠區營運可達損平。帝寶預估，隨AM汽車零件市場復甦，樂觀今年車燈銷量有成長空間。以籌碼面觀察，7月以來至8月8日止，外資賣超453張、三大法人賣超630張。

麗清(3346)第2季較去年同期轉虧為盈，EPS為0.6元，今日同樣量價齊揚，盤初開低在47.3元後，多頭搶進，股價急漲收復5日線並衝上50.9元，但50元整數關卡反壓轉沉，盤中漲幅壓至約2.8%。麗清第2季受惠LED車燈模組訂單出貨動能暢旺，加上頭燈控制器出貨增加，單季合併營收22.14億元，年增96.58％，EPS達0.6元；上半年營收37.72億元，年增41.37％，EPS 0.88元。麗清7月營收7.43億元，年增47.86％，連5月改寫同期新高，前7月營收45.14億元，年增41.83％，創同期新高。整體營運表現向好。

而汽車龍頭裕隆(2201)，集團邁入70周年，執行長嚴陳莉蓮對外正式揭示集團全新識別，全新集團官網也在8月8日上線，宣示集團事業體全面轉型升級永續發展，迎向「全域移動，未來啟動」嶄新經營願景。今日多頭給予漲聲回應，盤初最高來到82.4元，一度站上全短均，惟上方季線反壓不輕，股價押回80關處狹幅整理。(時報資訊 李慧蘭)

（12）聯詠Q3財測保守 4外資聯手放槍 目標價砍到3字頭

聯詠(3034)法說會落幕，儘管第二季繳出符合預期的財報，但對於第三季卻釋出保守財測，主要仍是因為終端需求疲軟所致，4家外資也針對聯詠出具最新研究報告，其中有3家調降目標價，又以美系外資的399元最低，其餘多落在412元~430元。

美系外資表示，聯詠第二季財報表現與預期一致，但對第三季釋出保守財測，主要是因宏觀經濟疲軟、消費者需求前景低迷，以及客戶嚴格管理庫存控制，且在不利的產品組合、定價壓力下和更高的營運支出下，也將影響第三季利潤率表現。至於第四季，由於總體訂單可見性仍然有限，因此，聯詠在法說會中並未對第四季釋出展望。

美系外資表示，聯詠在庫存表現上持續有進展，第二季庫存週轉天數由92天降到80天，聯詠也看好第三季將持續下降。

毛利率方面，預計聯詠未來6~12個月毛利率將落在40%~41%，因為終端需求復甦和產品組合的改善，恐會被定價壓力以及OLED在大陸市場的價格競爭所抵銷。在代工成本方面，也不期望看到聯詠主要代工合作夥伴大幅降價，目前預測聯詠2023年、2024年毛利率將落在41.2%、40.8%。現階段維持聯詠目標價412元、評等中立。

另外一家美系外資認為，聯詠第二季每股獲利11.29元，高於該美系外資預估，主要動能來自於所有產品線的需求強於預期以及新產品的推出。

展望第三季，聯詠預計營收將會季減少約6%，毛利率下降至38%~40%，較低的毛利率預估反映了產品組合變化和ASP調整。

儘管通貨膨脹已回穩但宏觀經濟仍存虛弱，但聯詠預計第三季LDDI(大尺寸面板驅動IC)營收可能會環比下降，主要是由於IT疲軟，且高端PC需求疲軟。

另一方面，聯詠也預計SDDI(小尺寸面板驅動IC)營收將呈現季增長。以聯詠來說，除了短期疲軟，也擔心來自大陸的競爭加劇，故將目標價由414元調降到399元、中立維持評等。

亞系外資表示，聯詠第二季毛利率優於預期，主要是由於需求復甦，以及更好的產品組合和降低成本。聯詠第三季營收將相較第二季衰退，主要是因為IT相關產品出貨不振所致。預計聯詠下半年需求弱於預期，儘管定價壓力將在下半年緩解，但智慧手機客戶對於OLED DDI、TDDI有更低價格的要求，同時，下半年的終端需求也略弱預期，導致產品出貨量疲軟。將聯詠評等由買進調降至優於大盤、目標價由515元調降到413元，並調降聯詠2024年每股收益4%。

日系外資表示，聯詠第三季營收預估令人失望，主要是因為終端需求弱於預期，儘管聯詠強調客戶庫存在第二季趨向正常化，但終端需求仍弱於預期，這也是聯詠下半年主要風險，將聯詠目標價由460元調降到430元、評等維持中立，並將聯詠2023年、2024年和2025年EPS分別下調4%、6%以及4%，主要是反映終端需求疲軟。（時報資訊 王逸芯）