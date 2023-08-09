8/9上市、櫃企業營運快報

今（8/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鑄件大廠永冠-KY布局台灣離岸風電國產化產品有新進展，台中新廠已將輪轂新品交付客戶，將會在彰化外海風場使用。

2.陸資手機品牌摺疊軸承訂單補，兆利（3548）公告7月營收，單月營收重返8億元，達8.15億元，月增18％、年增62.2％，寫下單月歷史第四高之營收成績單，同時也是2022年2月以來高點，第三季首月就繳出強勁的營收成績單。

3.台積電決定與博世、英飛凌和恩智浦在德國德勒斯登合資設廠，資深半導體產業評論家陸行之預期，台積電德國廠長期獲利率可望優於美國廠。台積電周三（8/9）股價開低震盪走高，盤中由黑翻紅。

4.進能服（6692）今年6月12日申請掛牌上櫃，申請時資本額3.99億元，櫃買中心指出，將於10日審議其上櫃案，進能服主要從事太陽能發電系統工程之EPC（設計、設備採購、施工總承包）業務及電廠維運服務，董事長為黃舉昇，推薦證券商係統一綜合證券、群益金鼎證券及兆豐證券。

進能服公司111年度營收27.83億元，稅後純益1.6億元，每股稅後純益（EPS）為3.98元；112年第一季營收5.71億元，稅後純益585.1萬元，EPS 0.15元。

5.恩德科技橫跨木工機械及工具機兩製造廠領域，受持股約七成的總格精密上半年每股虧損達1.52元拖累，上半年合併營收微幅年成長不到1％，EPS卻從去年同期0.45元降至0.17元。