航空雙雄高飛 長榮家族僅它重心不穩翻船

累穆迪調降美10家銀行信評、義大利對銀行業課徵40%暴利稅，衝擊隔夜美股四大指數齊黑，台股早盤遇亂流，在AI指標股緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、光寶科(2301)等聯袂殺低下，指數一度摔落16800關，所幸台積電(2330)無懼ADR下挫扮演穩盤要角，拉升指數翻紅走揚一度攻高16956點。盤面上仍以玻陶、汽車、航運等傳產股相對強勢，航運股仍由航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)帶隊高飛，長榮家族榮運(2607)、長榮航太(2645)在外資買盤相挺下強勢表態，長榮(2603)衝高回落，陽明(2609)、萬海(2615)抗跌有撐。

航空雙雄華航(2618)尚未公布7月營收及上半年財報，昨日獲外資反手買超11110張，三大法人共計買超13382張，在買盤點火相挺下，盤中放量強彈4%重登月線，成交量衝高至逾8萬張，僅次於緯創。

長榮家族重獲外資青睞，昨日外資買超前10名中拿下3席位，包括長榮航(2618)、長榮航太(2645)、長榮(2603)共計買超2.6萬張。長榮航(2618)在外資連2買計2.3萬張下股價連2日走揚約2%，力返月線關口，長榮航太(2645)上半年EPS達2.55元，本土法人看好下半年營運給予160元目標價及買進評等，股價連彈2日，站上逾1個月高。

長榮(2603)在海運運價緩步上揚下7月營收234.24億元，月增5.84％，連5月站穩200億之上，因去年基期過高下呈現年減62.70％；累計前7月營收1,576.35億元，年減61.42％，展望8月可望優於7月水準，昨獲外資翻多買超相挺，今日一度衝高至109元後遭賣單調節翻黑，陽明(2609)、萬海(2615)相對抗跌。

分析師表示，三大聯盟調配艙位供給下，預料今年運價不會再低，但漲勢動能也有限。全球排名第二大的貨櫃航運商馬士基日前釋出對產業前景悲觀訊息，認為全球貨櫃航運需求降溫現象比預期嚴重，長榮第二季財報公布在即，鑑於營收季增0.83％，加上榮運、長榮鋼的現金股利與匯兌收益，預料EPS可望優於第一季2.38元水準。

（時報資訊 龍彩霖）

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