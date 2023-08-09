AI還有便宜股？！這檔本益比不到10倍

高科技材料設備商華立(3010)昨公布第2季財報，每股純益(EPS)2.92元，創歷年同期新高。華立表示，5G高頻銅箔基板受惠雲端運算帶起的新一波AI伺服器、交換器商機，主力客戶陸續接到多家雲端服務平台商訂單，目前供貨吃緊，已加快生產腳步提高供應量。

相較於AI伺服器相關個股波段飆漲2~3倍，近期股價紛紛陷入修正；華立雖然受惠於AI需求，但股價仍處於近1年來80~90元的長期盤整區間，以去年超過10元的EPS來看，目前本益比不到10倍。昨天公布季報後，今天早盤股價大漲逾7%。

華立今年第2季營收161.7億元，季增12.4%；因積極去化庫存帶動毛利達15.1億元，季增38%，年增5.7%；受惠於營業費用控制得當，本業利益達到7.5億元，季增73.9%，年增7.5%，帶動第2季淨利創同期新高。累計上半年合併營收305.5億，歸屬於公司業主之稅後合併淨利為9.78億元，每股純益4.15元。

華立表示，為滿足全球人工智慧（AI）伺服器產業鏈需求，各晶片大廠都在加緊搶購主力客戶的CoWoS先進封裝技術，華立也取得先進封裝材料供應，在AI伺服器需求飆升趨勢下，成長力道將備受期待。

華立指出，AI運作仰賴雲端運算處理龐大數據，功耗高、效能強的高速運算HPC晶片需求龐大，最先受惠的非先進製程半導體莫屬，華立身為半導體耗材最大供應商，在先進製程各節點已取得相當不錯的市佔，在未來即將量產的新製程，也全力配合客戶開發時程積極切入。生成式AI為今年科技業投下莫大的希望，長線發展能量更是不容小覷。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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