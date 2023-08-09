輝達伺服器「這家」成黑馬 大摩點名AI四強

輝達昨（8/8）宣布推出新款L40S GPU的OVX伺服器，供應商除了大家熟知的戴爾、美超微、技嘉、廣達外，華碩也成為大黑馬列入首波供應商；此外，大摩（摩根士丹利）發表最新報告，看好全球AI（人工智慧）資本支出調升，台廠首選4檔標的包含台積電、創意、世芯-KY、緯穎給予「優於大盤」評等，但對信驊、南亞科看法「中立」，並下修信驊目標價。

輝達昨一系列新產品亮相，其中以搭載L40S GPU的OVX伺服器最為引人注目，揭露的合作廠商中包含廣達旗下的雲達、技嘉，而華碩同步列為最新合作夥伴甚是吸睛。受此利多挹注，廣達、技嘉今開盤從黑翻紅，而華碩則是以389.5元高盤開出。

此外，大摩發布報告指出，看好今年全球AI資本支出占比從24%上調至27%，亞洲半導體概念股可望受惠，在台廠中最青睞標的為台積電、創意、世芯-KY、緯穎，分別給予「優於大盤」評等，而信驊、南亞科則是給予「中立」，並同步下將信驊目標價從原來2600元調至2300元，且將今年EPS從原先預估的30.73元降至28.28元，明年再降11%。

而AI飆股緯創則受到7月營收出現月減16.5%及年減15.02%衰退，及大股東宏碁再處分3.3萬張影響，今天以下跌9元開盤，股價最低來到118元，到早上10點30分左右跌幅超過5%。

宏碁昨公告處分3.3萬張緯創持股，均價121.89元，總金額約40.22億元。宏碁表示，其與旗下子公司群碁仍有32,155,182 股，持股比例約 1.1%。

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（旺得富理財網 編輯中心）

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