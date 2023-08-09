PCB族群勁揚 健鼎擁AI創16年來新高價

PCB族群今天股價勁揚，除了欣興、金像電漲約5%，健鼎走勢也搶眼，儘管第2季仍處於庫存調整，受惠AI題材加持，股價漲勢凌厲，健鼎盤中登上188元，創2007年7月來16年新高，也刷新歷史高價。

健鼎今天股價大漲逾9%，來到188元，超越2007年寫下的181元高點，刷新歷史新天價。

健鼎上半年合併營收新台幣276.72億元，稅後盈餘21.12億元，每股稅後盈餘4.02元。以單季第2季而言，健鼎營收134.43億元，稅後盈餘9.69億元，每股盈餘1.84元。

健鼎說明，第2季受到景氣尚未完全復甦影響，季營收略低於第1季，雖折舊占營收成本較高，但因人民幣對美元貶值，以及原物料價格壓力減輕，單季毛利率較首季上升1.75個百分點，營業利益率及稅前純益率都較首季成長，營運結果尚符合預期。

進入第3季，健鼎7月合併營收51.7億元，與去年同期相比，年減10.2%，月增率18.5%，累計今年前7月合併營收328.42億元，年減17.3%。

法人分析，健鼎第2季雖處庫存調整階段，但毛利率仍優於市場期，看好伺服器需求回溫，將帶動第3季營運表現，明年將有新伺服器平台和AI伺服器兩大主要成長動能。

PCB族群中，欣興股價轉強，今天漲幅約5%，至187元，金像電也有5%左右的漲幅，至180.5元，騰輝-KY股價也連兩日報喜，今天續強漲近9%，至99.7元，股價逼近百元大關。

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