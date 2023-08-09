8/9盤前》氫能燃料靚 台4檔領頭羊吸睛

台股短期走勢似逐漸與美股脫鉤，不排除係反市場心理操作，因此，市場多、空因子的研判，需參考股價是否先行反映；或股價已在高檔，業績好暫視短多出盡；或股價在高檔，利空因素支撐不了股價站在高崗，多、空參考需審慎以對。

台股今（8/9）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.蘋果等科技巨擘宣示2030年導入RE100，載板大廠欣興電子成領頭羊，斥資40億元興建的「氫能燃料發電系統」將於8月14日舉行啟用典禮，BE（Bloom Energy）執行長KR Sridhar將帶隊，攜國際氫能專家一行人來台助陣。

節能減碳成顯學，業者指出，在RE100及台灣「2050淨零排放」的雙政策加持下，以高力、台達電及康舒為領頭羊爭相投入氫能，開啟台灣氫能元年首頁。（閱讀全文）

據了解，欣興去年董事會通過氫能燃料電池採購專案，預計斥資金額將逾40億元，由於欣興躍居為美商Bloom Energy（後稱BE）採購大戶，欣興旗下的氫能燃料發電系統將在8月14日舉行啟用儀式，且總投資金額可能再加碼，據傳BE總裁暨創辦人KR Sridhar的訪台行程中，首站就直奔欣興。（閱讀全文）

2.裕隆走過去年轉投資新安東京海上產險的防疫險風暴，今年喜迎集團70年，公司營運亦持穩高水位，8日公告上半年稅後純益達22.94億，除較去年同期轉虧為盈，更是13年來同期次高，每股純益2.35元則再攀2021年高峰，同創19年高點。

3.長榮航太（2645）受惠於疫後解封，客貨機維修大增、製造業務成長及規模經濟下提高毛利率，第二季毛利率創新高且獲利優於市場預期，每股稅後純益（EPS）達1.69元，激勵8日股價上漲7.5元、收在113.5元，盤中一度接近漲停價。

4.工業電腦廠鑫創電子（6680）受惠歐美地區車載專案下半年起開始出貨，帶動7月營收顯著回升，達6,241.8萬元、月增38.37％、年增48.81％，繳出同期新高、單月歷史第四高紀錄，第三季成長動能可期。

5.儘管外資偏空操作，但仍積極加碼元大金、仁寶、華泰、華新、國泰金、冠德、微星、長榮航太、長榮鋼、興富發、漢翔、定穎投控、和碩等13檔個股，呈現連一（由賣轉買）～十日買超，且在連買期間合計買超3,300～31,137張。

6.受惠疫後餐飲市場全面復甦，母親節與端午連假帶動聚餐商機與拓點展店效益，連鎖餐飲族群上半年財報亮眼。瓦城（2729）第二季營收、獲利皆創歷史期新高，並推升上半年營收達28.43億元、年增37.93％，稅後純益2.75億元、EPS達8.91元，均改寫同期新高。

六角（2732）第二季每股賺1.83元，上半年稅後純益年增逾5成，六角董事會決議上半年配息3元，盈餘配發率逼近9成。

興櫃掛牌的王座國際（2751）上半年EPS達3.75元、較去年同期由虧轉盈，橘焱胡同（2761）上半年獲利亦較去年同期轉盈、EPS達1.32元，創歷來同期新高。

7.景氣觸底了！受惠AI需求火熱，7月資通與視聽產品出口年增率54.1％、創13年單月新高，促使7月出口跌幅收斂至10.4％。財政部統計處長蔡美娜表示，若資通產品在「關鍵8月」持續給力，不排除9月出口提前轉正、中止連黑。

8.CSP（雲端服務商）客戶下修年度資本支出、拉貨力道減緩，緯穎第二季營收、獲利雙雙收斂，8日法說會中，緯穎財務長暨發言人陳昌偉表示，歷經2022年、後疫情期的一波超額下單後，今年度營收將相對挑戰。

內外資機構對短期營運調整可能性並不在意，全將目光放在營運強度更高的2024年，摩根大通升評「優於大盤」、金控旗下投顧則初評喊買，多頭派內外資法人目標價均飛越2,000元大關，最高是花旗環球證券的2,455元，頗具問鼎股王機會。

9.安控龍頭業者晶睿（3454）受惠於AI解決方案的安控系統帶動成長，7月營收10.2億元，較去年同期8.5億元年增2成，創歷史同期新高紀錄。累計1～7月營收為60.11億元、年增24％。

晶睿通訊7月合併營收創歷年同期新高紀錄，預期整體安防市場，未來仍有機會由智慧影像分析及雲端監控服務帶動成長。

10.晶圓代工龍頭台積電8日董事會通過四大重大議案，除了拍板2023年第二季配發現金股利3元之外，亦核准資本預算約60.5億美元用於廠房興建、廠務設施工程，及建置各式製程產能。此外，亦通過德國及美國兩地投資案，規模於38.8億美元及45億美元額度內，總計144.3億美元之銀彈上膛，大舉進行海內外擴產。

11.受惠投資獲利加上股利挹注，國銀6月稅前獲利再創同期新高。銀行局副局長童政彰8日公布，國銀6月稅前獲利443.9億元，年增37.4％，創下史上同期新高，單月則僅次於1月的453億元，主要是投資收益6月有298億元，較去年同期多賺逾百億元。

12.PCB大廠健鼎（3044）公布第二季財報，單季營收雖因景氣不佳而下滑，然而雙率止穩回升，單季稅後純益9.69億元，季減15％、年減34.08％，每股稅後純益1.84元；下半年隨著汽車板、伺服器用板需求有所支撐，法人估健鼎本季將揮別連三季營收衰退，挑戰成長10％至15％。

13.蘋果iPhone 15系列預定今秋上市，其中iPhone 15 Pro搭載的A17仿生晶片，採台積電3奈米製程，但美媒報導披露，台積電與蘋果協議，同意吸收瑕疵A17晶片的成本，蘋果可因此省下數十億美元。

蘋果為台積電3奈米新製程的第一個客戶，且下單規模之大，有助驅使台積電提升3奈米良率。精進3奈米製程並擴大產能後，台積電便能向其他客戶收取更高價格，瑕疵晶片也恢復收費。

14.士電（1513）受惠台電強韌電網計畫標案挹注，及發展能源產業、外銷均有斬獲，帶旺重電事業訂單及業績顯著增長，第二季、上半年營收獲利全面改寫同期新高，上半年EPS達2.66元，今年營收獲利有望挑戰新高。

15.7月壽險及證券子公司給力，續推金控獲利成長。8日已有八家金控公布7月自結獲利，合計稅後淨利達242.17億元，同比成長19％以上，八家金控前七月累計稅後淨利則逾1,305億元，較去年同期的959億元，年增逾36％。

16.輝達近期發表降規版L40系列，避開目前供給吃緊的CoWoS先進封裝產能瓶頸，市場盛傳日月光可望受惠。日月光表示，公司製程除具CoWoS外，目前也同時掌握InFO 整合型扇出及傳統覆晶型二大封裝技術，最有可能拿到封裝訂單，日月光也看好未來先進封裝技術的需求可望隨著終端應用逐年快速成長。

17.光寶科推出4／3／3的新業務組合，朝營收4成來自於資訊消費、3成雲端物聯網與3成光電車用的營運優化目標邁進，在此轉骨過程中，AI伺服器電源的布局備受市場關注。

總經理邱森彬指出，光寶科進入此市場很早，早在三年前就展開布局，且已於今年上半年開始少量出貨，看好下半年AI伺服器電源需求相對於上半年仍有倍增的契機，光寶科也持續加大在AI伺服器的投入。

18.華宏新技（8240）董事會通過第二季及上半年財報，第二季合併營收為19.55億元、季成長21％，稅後純益為1.03億元，每股稅後純益（EPS）1.05元，單季轉虧為盈，並且寫下近五個季度高點。展望下半年，華宏預期電動車顯示器使用之各類功能膜需求增加，機能材料出貨成長，挹注下半年的營收成長動能。

19.記憶體族群第二季財報陸續公告，包括旺宏（2337）、華邦電（2344）、創見（2451）、愛普*（6531）、宇瞻（8271）及威剛（3260）等，毛利率、營利率及稅後純益率數據呈現三率三升，營運露曙光。

其中，旺宏第二季受惠於ROM季增35％，季營收74.29億元，季增4.6％，毛利率28.3％，也較第一季回升。

20.系統電（5309）公布上半年財報，累計合併營收約16.22億元，年增1.75％，毛利率25％，稅後純益1.4億元，年減12.37％，每股稅後純益0.79元，年減23.3％，上半年營收和毛利率雙雙創下歷史新高紀錄。

21.中華電信8日舉行法說會，董事長郭水義、總經理林昭陽首度同台，針對整體電信產業前景，中華電釋出樂觀看法，強調資通訊市場可望朝良性發展，台灣5G滲透率穩健成長，有利中華電信鞏固產業領導地位。

22.裕民航運今年營運拚季季增，裕民8日公告第二季獲利5.98億元，季增21％、年減51％，每股賺0.71元，優於首季的0.58元；累計上半年獲利10.93億元、年減47.1％，每股賺1.29元。上半年散裝航運市場深受波羅的海乾散貨指數BDI衰退影響，但裕民獲利優於市場，主要在租金相對高檔時鎖定部分船舶運務合約，同時船隊節能高效，拿到比市場更好的租金。

23.亞航打敗漢翔，再度取得陸軍TH-67訓練直升機策略性機隊商維案，原合約效期至今年底結束，上月評選簡報獲得各評審委員高票肯定，8日與國防部完成議價決標，新合約效期自2024年元月1日起至2031年12月31日，合約總價款18.1億元。

24.報復式出國旅遊支撐下，7月信用卡刷卡金額有望破3,000億元，前七月累計刷卡有望突破2.4兆元。據五大發卡行透露，若扣除去年7月刷卡報稅金額，則今年7月刷卡金額應是有成長，主要都是海外旅遊刷卡大幅成長，有銀行同比增加6倍之多。

25.海運運價緩步上揚，帶動長榮7月合併營收為234.24億元，月增5.84％，連續五個月站穩200億之上，不過去年基期過高，7月營收年減62.70％；累計前七月合併營收為1,576.35億元，年減61.42％。展望8月，受惠運價上漲，單月營收可望優於7月水準。

26.第三方支付業者綠界科技（6763）8日公布第二季財報，第二季營收3.75億元，單季稅後淨利為0.94億元，年增8％，每股稅後純益為5.15元。

累計2023上半年稅後淨利為1.86億元，較去年同期的1.62億元，年增15.03％，2023年上半年的每股稅後純益為10.24元，優於去年同期的9.52元，賺逾一股本。

27.台灣大5G用戶成長超標！台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，6月5G用戶數年成長40％，加上5月亦大幅成長，上半年超越每月5G用戶增加1％的預定目標，全年預期超標。

28.看準電動車時代充電需求，中興電工加速推進iCHARGING充電站點投資布局，中興電新任董事長江馥年8日表示，預期未來10～20年電動車充電市場商機上看百億元，下半年至2024年中興電布局，將以高速公路及周遭建置快充站為主，目標2023年底達50座、2024年倍增至百座。

29.美國總統拜登7日簽署「台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，宣告該法案正式生效，首階段內容涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法治作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題。值得注意的是，拜登於聲明中指出，該法案部分規定可能影響美國憲法賦予其與外國夥伴協商的權力。（中性看待）

30.人工智慧目前的現狀是，極度缺貨的人工智慧晶片，市場紛紛搶購輝達的最新AI晶片H100。近期GPT5已經進行商標註冊，根據馬斯克預計，GPT-5可能需要3萬至5萬個H100。加上META、Tesla、Stability AI等公司，生成式AI爆發仍舊沒有放緩，反而對算力提出了更高的要求。

根據業界推算，各大公司GPU需求，約43萬張的H100，該算力規模，相當於上一代模型成長了近10倍，提供輝達相當強勁的業績支撐，輝達將於8月23日公布上季財報，目前市場多給予樂觀的預估，受惠生成式AI成長，明後年也將持續強勁。

31.外資結束周一「休兵」觀望後，8日大舉加重匯出力道，新台幣兌美元開盤即走貶，午後貶勢擴大，一舉貶破31.8元關卡，再創波段新低，終場收在31.81元、重貶1.4角，續創去年11月10日以來近九個月新低價，短線面臨32元價位保衛戰。（對外銷居大宗產業是利多）

32.塑化行情攀揚，台塑四寶7月合計營收1,183.45億元、月增3.2％，其中台塑、南亞、台化7月營收止跌回升，南亞、台化分別月增8.7％、6.4％，台塑月增4.7％，惟台塑化因外銷油品船期影響產量減少，7月營收月減0.7％。台塑四寶看好需求成長下，第三季營運將比第二季好轉。

33.網通業者預期，美國市場庫存去化恐要到今年底才能完成，但網通廠智邦（2345）及智易（3596）7月營收仍繳出優於上月及去年同期的雙成長表現，今年營運仍可望優於去年全年。

34.聯準會官員釋出鴿派言論，今年美國聯邦公開市場委員會（FOMC）票委、費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）8日表示，從現在到9月中旬為止，若沒有出現任何令人擔憂的新數據，聯準會可能會在9月會議按兵不動，意即屆時將結束升息循環，呼應了市場對於7月是本輪周期最後一次升息的預估。

35.輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日發表下一代GH200 Grace Hopper超級晶片平台，預計明年第二季開始量產，並宣布與新創公司Hugging Face建立合作關係，讓數百萬正在打造大型語言模型和先進AI應用的開發人員，更容易使用生成式AI超級運算。

36.外媒引述泰國央行官員表示，泰國計畫擴大人民幣和其他亞洲貨幣進行貿易和投資，以遏制泰銖匯率劇烈波動的影響。

37.中央銀行6月如預期暫停升息後，逐漸反映在7月金融業隔夜拆款利率。據央行統計，7月金融業隔拆利率略降至0.681％，終止連四個月走揚，顯示國內資金對升息反映已漸告段落。

38.面對僅剩二年多的接軌期限及拉升資本適足率，保險業積極籌資。金管會8日公布上半年產、壽險業發債與增資金額，壽險業上半年有三家增資103億元，產險業則因防疫險理賠，上半年六家增資530億元，同時已有兩家壽險發債募資230億元，保險業上半年籌資金額達863億元。

39.伴隨國內車市續熱，汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）業績同步攀高，和潤7月營收首破24億元、達24.03億元，再創單月新高，年增22.14％；累計前七月營收158.88億元、年增25.95％，亦改寫同期新高紀錄。

B.利空因子：

1.信評機構穆迪（Moody’s）調降美國10家銀行信用評等，並警告紐約梅隆銀行、道富等一些美國大型銀行也在可能處於降評審核階段。

穆迪強調，籌資風險以及獲利走弱，使銀行業者的信用實力面臨考驗。

穆迪將10家銀行評等調降一級，6家重量級銀行列為評估降評對象，另將11家大型銀行的前景展望降至負向，共計更動27家銀行信評狀態。

2.財政部公布7月進出口貿易統計，出口值387.3億美元、年減10.4％，雖然是連11黑，但與6月年減23.4％相比，減幅明顯收斂，創近九個月最小跌幅。財政部預估，8月出口減幅可能回到個位數，介於年減5％～10％，單月出口值估計在363億至383億美元，確定會連12黑。

3.國際信評機構穆迪下調美國多間中小型銀行評級，削弱市場情緒，復以中國貿易數據疲軟，重燃市場對於經濟衰退的疑慮，另義大利宣布對銀行業課徵暴利稅，種種因素皆打壓風險偏好，華爾街股市8日開低走低，道瓊工業指數盤中一度跌逾465點，尾盤時段跌幅收窄，四大指數終場皆收黑。

道瓊工業指數下跌158.64點，或0.45%，收35,314.49點；標準普爾指數下滑19.06點，或0.42%，收4,499.38點；那斯達克指數下挫110.08點，或0.79%，收13,884.32點；費城半導體指數大跌59.986點，或1.60%，收3,679.422點。

4.AI熱潮激勵輝達（NVIDIA）及一票AI概念股飆漲，但摩根士丹利（以下簡稱大摩）最新報告表示，今年以來輝達股價漲幅已超過200％，比一般股市泡沫3年內的回報率還大，若將輝達視為這波AI泡沫指標，意味著AI泡沫已逼近高點。

史丹利強調，雖然輝達今年以來股價漲幅超過200％，但若以更全面AI股指標來看，行情仍有許多上漲空間。以涵蓋整體AI產業的MSCI美國IMI機器人及AI精選淨美元指數為例，今年該指數漲幅約47％。

史丹利認為AI產業缺乏一致特徵，單看個股表現來評估整體類股後市有失公正，應以指數走勢為參考指標。(中性看待)

5.企業放款動能下滑，遇上政府稅收入帳加大還款，國銀6月放款大減1,443億元，創下2009年3月以來的14年新低，也導致國銀6月存放差額近16.48兆元，創史上新高，存放比下降到69.28％，亦創下2021年12月以來新低紀錄。

6.義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）7日召開記者會宣布，銀行業受惠於利率走揚而賺得盆滿缽滿，因此將從中課徵40%的暴利稅，此次的一次性課稅將作為減稅財源，用於回饋降低部分稅負、減稅，以及對首次購房者的抵押貸款提供援助。

7.台積電欲調派500名台灣營建工人赴美國協助建造晶片廠，卻遭亞利桑那州工會出手阻擋，工會向參議員和眾議員請願，要求阻擋台灣勞工的工作簽證，以保護美國勞工的工作機會。對此，台積電8日回應，會持續與所有的建廠夥伴（包括工會成員和其領導者）保持開放的溝通管道。

8.輝達創始人黃仁勳在2023 SIGGRAPH發表NVIDIA主題演講。市場盛傳，輝達為搶攻資料中心商機，降規新品L40系列將亮相，也可能推出L40S的中國大陸特規版，由於L40系列採用NVIDIA Ada Lovelace架構，將不必採用CoWoS先進封裝製程，一度引發市場震撼。（對CoWoS相關設備廠是利空因子）

9.全球供應鏈移效應牽動台灣出口版圖。財政部8日發布進出口統計，7月資通產品出口歐洲、東協和美國三大市場比重明顯增加，僅對大陸減少，連帶使7月對陸出口比重降至34.6％的20年新低。

10.全球製造業指標顯示，商品需求已經滑落至2008年金融危機時期的水準，反映中國經濟復甦疲軟和消費者支出由商品轉向服務。分析師並指出，全球經濟展望將取決於服務業能否獨力支撐就業。

11.華爾街知名大空頭的摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）指出，美國動用龐大財政支出，是支撐今年經濟成長與美股的主要動力。他警告一旦該支出受到抑制，不僅經濟成長與企業獲利將受傷害，連股市也會跟著遭殃。

12.日本政府公布6月實質薪資連續15個月下滑，名目薪資增長也出現放緩，顯示日本企業需要更多調薪，才能帶動經濟成長循環，並讓日銀（央）考慮退出超寬鬆政策。

13.在特斯拉累積13年資歷的財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）突然向執行長馬斯克遞辭呈，震驚投資人。柯克宏一直扮演馬斯克對外溝通橋樑，經常為馬斯克不負責發言緩頰，也被外界視為可能的執行長接班人，因此離任消息造成股價在8日盤前下跌2％。

14.大陸統計局8日公布最新貿易成績單，以美元計算，7月進、出口連續三個月衰退，跌幅均較6月進一步擴大，且皆遜於市場預期，其中，出口創逾三年來新低。分析指出，從海外先行指標看，預計未來幾個月大陸出口將持續處於兩位數的負增長狀態，8月進口降幅有望收窄。

兩岸貿易部分，7月進出口224.81億美元，其中，大陸自台灣進口168.72億美元，出口至台灣56.09億美元。累計前7月，兩岸進出口額較上年同期衰退23.2％，其中出口衰退24.5％，進口衰退22.8％。

15.大陸今年3～4月的汽車降價血戰或再起，競爭激烈與消費低迷下，當地汽車企業上半年銷售目標不如預期，已有多家車企在8月宣布新一輪促銷優惠，讓市場關注汽車行業前景與狀況。

16.大陸房地產業再度爆雷，近期屢傳債務問題的第六大地產商碧桂園，8日傳出未能如期支付6日到期的兩筆美元債利息，涉資2,250萬美元，目前進入30日寬限期，該公司也承認面對階段性的流動性壓力。消息一出，碧桂園股債齊跌，領跌港股上市地產股。

17.湯石照明（4972）今年上半年繳赤字財報，第三季景氣復甦也不理想，不過湯石照明今年4月宣布換股合併大峽谷-KY（5281），大峽谷正進行清算，雙方進行整合前的作業，預計今年11月之後將合併報表，湯石認為，只要下半年業外不虧損，營運可望轉盈。

18.筆電、手機等市場需求持續疲軟，拖累通路業績表現，聯強國際（2347）7月營收317億元，較去年同期略減3％，累計前七個月營收2,153億元，年減9％。

19.網通設備近期陷入去化庫存壓力，下游拉貨趨緩，再加上全球不景氣影響需求，甫公布7月營收的網通設備廠普遍較上月衰退1至4成之間。

20.光寶科（2301）8日公布營收，經結算7月份全球合併營收為125.68億元，呈年減15.08％，前七月營收840.35億元，亦呈年減15.12％，若扣除掉已轉讓之影像事業部的營收，7月份營收仍呈月減3％、年減10％。

21.AI又回檔！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在SIGGRAPH發表演講，AI概念股8日「停看聽」，台積電（2330）赴德設廠市場看衰，也拖累權值股同步疲軟，台股開高萬七閃現後翻黑，季線攻防警報再度響起，所幸季線支撐再度發威，加權指數終場下挫118.93點，收16,877.07點。

華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清均認為，AI概念股短線面臨股價漲多、融資籌碼混亂、當沖客攪局「三大不利因素」，短線震盪恐加劇。

22.面板驅動IC大廠聯詠（3034）8日舉行法說會，總經理王守仁表示，第三季拉貨動能趨緩，合併營收估計季減3.9％至7.2％，將介於281億至291億元之間，毛利率介於38％至40％之間，主要由手機OLED驅動IC、AR／VR等產品帶動。然下半年能見度仍有限，尤其中國大陸市場復甦力道乏力。

聯詠7月合併營收為96.75億元，月減4.33％，年增40.92％，累計前七月合併營收640.2億元，年減14.46％。

23.AI股大漲，大股東居高思危！緯創（3231）股價在AI題材帶動下翻揚，大股東宏碁（2353）近一個月間陸續出脫持股，除自7月5日截至8月3日為止，宏碁以2.79億元、處分共2,707張的緯創股份後，8月4日至8日間，再處分3.3萬張、總額逾40.22億元。

經此次處分後，宏碁與旗下子公司對緯創的總持股比率從原2.34％，降至約1.1％，同時因其處分額將計入資產負債表之權益項下，所以不會對宏碁獲利帶來影響。（中性看待）

24.類比IC大廠致新科技（8081）8日召開法說會，董事長吳錦川博士強調，目前AI server占比仍低，看不出IC是否出貨至AI server相關應用，但是致新會持續深耕車用跟工業領域，業績將會慢慢起來。整體市況仍等待有感需求復甦，吳錦川以「等待果陀」形容，研判第三季仍在去庫存階段。

25.受到服飾季節轉換影響，儒鴻董事長洪鎮海8日在法說會上指出，9月季節轉換，訂單恐變少，第三季營運會和第二季持平；第四季是傳統旺季，營運可望有雙位數百分比成長。

至於明年奧運題材對紡纖產業的影響，洪鎮海指出，奧運周邊產品毛利不高，賺不了錢，啦啦隊服很便宜，儒鴻較少進行相關布局，奧運題材對儒鴻影響不大。

26.億豐（8464）受歐美消費降溫、客戶調整庫存影響，上半年合併營收127.74億元、年減16.0％，稅後純益24.83億元、年減21.6％，EPS為8.47元，低於去年同期的10.8元。

27.中石化（1314）受制大陸新產能開出、景氣復甦遲緩，上季CPL、AN等塑化產品行情欲振乏力，導致連二季出現虧損，第二季每股稅後純損0.21元；上半年稅後純損18.22億元，每股稅後純損0.48元，虧損較去年同期擴大1倍。

28.高球桿頭代工產業持續面臨下游客戶拉貨保守壓力，加上去年基期偏高，加重今年財報跌勢。大田（8924）8日董事會通過第二季財報，單季稅後純益1.46億元、年減76.57％，EPS為1.74元；累計上半年稅後純益2.44億元、年減72.40％，EPS為2.92元。

29.上洋產業（6728）董事會8日通過第二季財報，由於整體景氣尚未明顯復甦，房市市況尚不明朗，加上今年夏季高溫較往年推遲，高端家用空調產品購買力趨於保守，上半年每股純益4.81元，較去年同期的9.41元大幅衰退。高力指出，終端銷售仍需持續觀察第三季市場狀況。

30.外資期現貨同步作空，淨空單增加2,357口；台指期轉為逆價差24.07點。

台指期8日呈現開高走低格局，電子權值股持續疲弱，拖累指數表現，盤中一度大跌近200點，改由航運、紡織等傳產股力抗賣壓，收斂指數跌幅。加權指數下跌118.93點、收16,877.07點，而台指期下跌147點至16,853點，萬七曇花一現。