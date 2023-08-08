社會債券 亞太區今年來罕見增長

穆迪表示，過去三季高利率，使債市發行受挫，圍繞轉型政策和法規的債券有特別增長空間，實際上日本今年上半年成功發行首張綠色轉型（GX）轉型債券，除支持行業減碳行動，由政府規劃發行轉型債券更是吸引投資人的最大誘因。

全球永續發展債市參考標準來源的國際資本市場協會（ICMA），6月修訂《氣候轉型融資手冊》，統一減碳標準、亦進一步確認轉型融資的重要性，淨零碳排議題進一步獲得資本市場的金援。穆迪檢視亞太區政府對此更新作法，包括新加坡在今年上半年啟動綠色金融行業工作小組，提出逐步淘汰燃煤電廠的附加標準，基本上與東協分類法一致，才能讓發債機構和投資人不至踩雷或有漂綠之嫌。

綠色、社會、可持續發展和可持續發展連續債券（GSSS）各項目中較弱的社會債券項目，今年來在亞太區和台灣市場則雙雙獲得罕見增長。

穆迪統計，亞太區上半年社會債券發行量360億美元，較去年下半年增長46％、較去年同期增加26％，4月至6月期間總發行量創單度紀錄，韓國和日本躍為兩大發行市場。

韓國住房金融公司（KHFC）擴大抵押貸款和抵押貸款支持證券證券化，在韓國房地產市場疲軟的情況下，支持中低收入家庭的經濟適用住房計劃，KHFC在六個月內發行的社會債券總量接近160億美元，占同期亞太地區社會債券總量的44％。另一就是日本高速公路控股和債務償還機構（JEHDP），也以「負擔得起的基礎設施項目融資項目」發行41億美元的社會債券。

台灣市場今年上半年發行的社會債券總金額台幣162億元，是去年全年56億元的約3倍量，發行人的產業集中在金融業和電信業，以遠傳電信社會責任債券為例，計畫透過增加5G相關資通訊投資，除可弭平因城鄉差距造成資源、資訊分配不均，更可有效降低基本受教育權、醫療權之城鄉差異。

依據目前各國社會急待各方資源投入改善高齡化、少子化的基礎設施，社會債券的設計將能與淨零減碳轉型，成為GSSS市場的未來重點。