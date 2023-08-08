8月8日一分鐘強弱勢股

8月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

營邦（3693）

7.22

七月營收衝高9.21億元年月雙增，外資買超664張已連四日加碼

長榮航太（2645）

7.08

軍工股輪動走揚股價站上月、季線，外資買超7,986張

健鼎（3044）

5.86

AI題材持續帶動股價將挑戰前高173.5元，投信買超2,825張已連10日加碼

鼎翰（3611）

4.56

股價回檔整理後連拉兩根紅棒，外資連兩日買超117張

山富（2743）

4.26

股價震盪整理後轉強站上季線，但外資趁勢調節賣超353張

雙鴻（3324）

4.18

股價連三日走揚站上月、季線，投信買超1,371張已連三日加碼

長榮鋼（2211）

3.95

長榮海運股息入帳挹注上半年EPS達5.64元，外資買超1,861張已連五日加碼

波若威（3163）

3.60

股價創高回檔整理後連兩日上揚，但外資賣超1,247張已連三日減碼

緯創（3231）

3.20

股價維持漲勢震盪交投活絡，但法人轉賣1.63萬張

保瑞（6472）

2.89

股價整理多日後轉強站上900元，投信及自營商買超174張

表：證券新聞中心

8月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

威盛（2388）

9.83

股價短彈後再走弱面臨百元關卡保衛戰，外資賣超2,355張已連六日減碼

東哥遊艇（8478）

9.61

Q2營收以及獲利呈現衰退股價面臨回測500元，法人賣超985張

楠梓電（2316）

7.86

股價波段高檔區震盪後跌破五日線，外資連兩日賣超1,031張

致和證（5864）

7.80

六月業績轉虧損2億餘元衝擊股價連兩日重挫，外資轉賣超1,401張

系微（6231）

5.84

日前股價創高後持續拉回修正，外資轉買為賣超112張

湧德（3689）

4.95

波段股價創高後震盪拉回，但七月營收呈現年月雙增表現

佳世達（2352）

4.88

法說後股價震盪拉回跌破五日線，外資連兩日賣超1.41萬張

英業達（2356）

4.55

AI相關股震盪偏弱走勢，外資賣超2.09萬張

創意（3443）

4.27

法說保守看待Q3營運股價續創波段新低，但外資逆向買超1,057張

胡連（6279）

4.15

車用電子股漲跌互見股價跌破季線，外資及自營商賣超799張

製表：證券新聞中心

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