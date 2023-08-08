8月8日一分鐘強弱勢股

七月營收衝高9.21億元年月雙增，外資買超664張已連四日加碼

AI題材持續帶動股價將挑戰前高173.5元，投信買超2,825張已連10日加碼

股價震盪整理後轉強站上季線，但外資趁勢調節賣超353張

股價連三日走揚站上月、季線，投信買超1,371張已連三日加碼

長榮海運股息入帳挹注上半年EPS達5.64元，外資買超1,861張已連五日加碼

波若威（3163）

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