8月8日一分鐘強弱勢股
8月8日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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營邦（3693）
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7.22
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七月營收衝高9.21億元年月雙增，外資買超664張已連四日加碼
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長榮航太（2645）
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7.08
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軍工股輪動走揚股價站上月、季線，外資買超7,986張
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健鼎（3044）
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5.86
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AI題材持續帶動股價將挑戰前高173.5元，投信買超2,825張已連10日加碼
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鼎翰（3611）
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4.56
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股價回檔整理後連拉兩根紅棒，外資連兩日買超117張
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山富（2743）
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4.26
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股價震盪整理後轉強站上季線，但外資趁勢調節賣超353張
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雙鴻（3324）
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4.18
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股價連三日走揚站上月、季線，投信買超1,371張已連三日加碼
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長榮鋼（2211）
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3.95
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長榮海運股息入帳挹注上半年EPS達5.64元，外資買超1,861張已連五日加碼
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波若威（3163）
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3.60
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股價創高回檔整理後連兩日上揚，但外資賣超1,247張已連三日減碼
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緯創（3231）
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3.20
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股價維持漲勢震盪交投活絡，但法人轉賣1.63萬張
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保瑞（6472）
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2.89
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股價整理多日後轉強站上900元，投信及自營商買超174張
製表：證券新聞中心
8月8日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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威盛（2388）
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9.83
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股價短彈後再走弱面臨百元關卡保衛戰，外資賣超2,355張已連六日減碼
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東哥遊艇（8478）
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9.61
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Q2營收以及獲利呈現衰退股價面臨回測500元，法人賣超985張
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楠梓電（2316）
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7.86
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股價波段高檔區震盪後跌破五日線，外資連兩日賣超1,031張
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致和證（5864）
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7.80
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六月業績轉虧損2億餘元衝擊股價連兩日重挫，外資轉賣超1,401張
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系微（6231）
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5.84
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日前股價創高後持續拉回修正，外資轉買為賣超112張
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湧德（3689）
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4.95
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波段股價創高後震盪拉回，但七月營收呈現年月雙增表現
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佳世達（2352）
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4.88
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法說後股價震盪拉回跌破五日線，外資連兩日賣超1.41萬張
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英業達（2356）
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4.55
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AI相關股震盪偏弱走勢，外資賣超2.09萬張
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創意（3443）
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4.27
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法說保守看待Q3營運股價續創波段新低，但外資逆向買超1,057張
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胡連（6279）
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4.15
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車用電子股漲跌互見股價跌破季線，外資及自營商賣超799張
製表：證券新聞中心
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