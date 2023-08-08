台股恐回測季線 三大法人賣超234億

台股今日上演萬七曇花一現，指數開高走低，終場下跌118.93點，收在16877點，下檔恐再回測季線關卡。今日外資(不含外資自營商)賣超192.999億元，投信買超34.3494億元，自營商賣超75.916億元，三大法人賣超234.56億元。

外資連4賣超541億元，昨日原賣超縮減至32億元，今日再擴大賣超至192億元；投信今日再續買34億元，已連4買；自營商擴大賣超75億元，已連6賣。

8月以來外資共賣超454億元，仍偏向空方操作。

台股成也AI、敗也AI，AI概念股遇亂流，拖累台股走下坡，量能今日為3734億元，較昨日放大逾500億元，分析師表示這並不是好現象，表示賣壓相對較大，預期將沒有太大的表現空間。

AI概念以個股表現為主，指標股緯創(3231)守住紅盤，成交量達32.1萬張位居首位，英業達(2356)、光寶科(2301)、廣達(2382)接近盤中翻黑震盪。

AI股漲勢兇猛，不過相對回檔幅度也大，分析師提到，若有聽到違約交割或是融資斷頭都會是買點，而拉回時可逢低布局相關的族群，例如：伺服器、散熱、PCB。

電力疲軟，台積電下跌超過1%，收552元，聯電、台達電均收黑。千金股股王寶座競爭激烈，今日世芯-KY(3661)一度搶下寶座，不過最後仍由信驊(5274)奪回，第三名則是大立光(3008)，隨著AI股修正，目前僅剩7檔千金股，依序為緯穎(6669)、力旺(3529)、旭隼(6409)、創意(3443)。

美股財報季已逐步走向尾聲，至目前為止，標普500成分股企業的財報約有80%家企業業績優於華爾街預期，聯準會也預估明年有望降息，美國經濟可能正走向軟著陸。另外，輝達執行長黃仁勳於台灣時間今(8)日晚間11點出席SIGGRAPH計算機圖形年度會議，並在會議上秀AI超級電腦，AI題材再度引爆，還有本周四(10日)將公布美國7月消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)值得關注。

（時報資訊 邱致馨）

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