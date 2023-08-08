川湖父親節收888元 5法人看好拚登千金股

伺服器導軌大廠川湖（2509）今（8）日收盤價剛好收在888元，一元都不差，今日適逢為父親節，不禁令人莞爾一笑，祝天下的爸爸父親節快樂。國內五家法人機構8日將川湖目標上調至千元。

台股目前千金股有7檔，信驊、世芯-KY、大立光、緯穎、力旺、旭隼及創意，世芯在盤中一度榮登股王，惟尾盤賣壓因素，終場居股后。

特別的是，從高價股排序來看，今（8）日有一檔收價剛好收在888元，就是伺服器導軌大廠川湖，在父親節特別日子，以888收盤價一同慶祝。

川湖7日在法說會上透露AI伺服器上半年占營收比重約7～8％，下半年將慢慢往上增加，第四季可望逐漸放量，占比可望提升至10％以上。

川湖在新平台及AI伺服器的市占率超過5成，公司樂觀看待市占率擴增，未來仍有三、四廠待擴建，營運及獲利正要進入增長期。元富投顧8日樂觀看川湖，給予買進，目標價1,200元。

8日合計有元富證券投顧、台新投顧、國票、國泰證券及宏遠投顧8日均給予川湖超過1,000元以上的買進價格，分別是1,200元、1,100元、1,088元、1,055元、1,033元。

推升法人把川湖目標價訂在超過千元以上的主因為川湖AI伺服器市占率可超過5成，特別是具有專利屏障，建構護城河，競爭對手短時間內難以進入，在AI伺服器的產業地位領先，未來營運成長動能明顯。

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