比定存好又比金融股穩 達人曝光12檔祕寶

高息當道，存股族偏好的現金殖利率4至5％的個股，有些甚至上看10％以上，入手高殖利率個股雖可得相對高的股息收入，但若存錯股票，有可能賺了股息，卻賠了價差。

國人定期定額存股名單，不外乎護國神山台積電（2330）、中華電（2412）、台泥（1101）、鴻海（2317）、中鋼（2002）及金融股等；存股達人表示，存股最愛的金融股中最看好中信金（2891），其旗下有銀行、壽險，無論升息、降息兩頭都賺。

達人還推薦統一超（2912）、統一（1216）、全家（5903）、中保科（9917）、新保（9925）、台汽電（8926）、大台北（9908）、中碳（1732）等都比定存有利。

至於ETF部分，30歲以下可以選擇富邦台50（006208），30歲以上開始要養家者，元大台灣高息低波（00713）、國泰股利精選30（00701）可納入投資名單；老牌國民ETF元大台灣50（0050）由於價格已高，可考慮成分股組成相近的富邦台50（006208），入手價相對便宜。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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