航空雙雄主攻 航運助拳 「這檔」噴量高飛

AI不穩換空軍接手 雙雄回魂、它噴量高飛

美國通膨報告出爐前，周一美股主要指數全面收高，道瓊創下6月15日來最大單日漲幅，標普500和那斯達克指數終結連4黑，台股今日在AI鏈震盪下開高殺低，萬七無功而返，指數回防16,800關，市場資金轉向玻陶、線纜、紡織、航運等傳產股避險，航運股由航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）吹反彈號角，績優生長榮航太（2645）噴量大漲9％偕同台驊投控（2636）強彈半根停板，軍工概念亞航（2630）、漢翔（2634）、龍德造船（6753）跟進走揚，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）力守盤上，萬海（2615）不敵賣壓相對弱勢。

航太產業資安再升級，持續瞄準國際訂單！長榮航太（2645）甫公布上半年財報，營收71.01億元，獲利9.33億元，每股賺2.55元，今日噴量強彈至116元，差一檔亮燈漲停，成交量放大至1.2萬張，站上各短均線，點火部分軍工概念股攻勢，包括jpp-KY（5284）、事欣科（4916）、高僑（6234）、寶一（8222）等齊步走高。

漢翔（2634）公布上半年營業收入194.81億元，稅前淨利16.65億元，本期淨利12.97億元，歸屬於母公司業主淨利12.97億元，基本每股盈餘1.38元；7月營收為32.59億元，年增18.95％，近期股價沿5日線攀揚，今日價量齊揚走高2％進逼1個月高。

航空雙雄日前因暑假旅遊商機發酵衝一波，惟近月股價連番修正降落中，長榮航（2618）高層預期，航運高票價趨勢有機會延續至明年第一季，昨獲外資翻多買超1萬張，股價止跌翻揚2.5％，拚返5日線，帶動近五日遭三大法人賣超2.3萬張的華航（2610）跟進反彈力返月線。

海運股在運價堅挺，周一BDI指數連3紅下，股價卻沒起色，長榮（2603）、陽明（2609）近五日遭三大法人買超破萬張拖累下力保五日線，萬海（2615）不敵賣壓跌破50元關卡。

財報績優生台驊投控（2636）112年第2季每股盈餘3.79元，上半年獲利7.67億元，每股賺5.6元，H1擬配息3元，聞訊放量大漲半根停板，站上1個月高。

觀察航運股走勢，受累馬士基示警下半年環境仍充滿挑戰，今年全球貨櫃運輸需求量將減少1~4％，致貨櫃航運股仍承壓；軍工概念相對強勢，在地緣政治衝突加劇下，加上總統大選進入倒數階段，短線具有政策利多護體，長線表現亦看俏，有望進可攻、退可守。

（時報資訊 龍彩霖）

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