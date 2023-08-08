「漲」聲響起 面板三虎逆勢抗跌

「漲」風宜人 面板三虎展笑顏

台股昨由AI概念族群帶隊衝關萬七未果，今早借助美國隊長衝高力道再戰萬七仍敗北，多頭信心頓失，大盤指數開高走低，盤中頻頻大跌百餘點、目前最低探至16812.59點，所幸下方季線有撐，多空拉回16,900城門前對峙激戰，而盤面各大類股也陸續中箭落馬；其中，面板三虎昨歷經友達（2409）關廠利空震盪，今早即挾8月面板報價看漲利多回升，除了攜手持穩盤上，也同步增添光電族群抗空力道。

集邦（TrendForce）公布8月上旬面板報價，TV面板價格持續上揚，各尺寸較7月下旬上漲1~3美元，MNT及NB面板呈現持平。集邦指出，雖然品牌廠減少採購需求出現，但面板廠調控產能，預期8月放TV面板價格維持漲勢，MNT及NB面板8月微幅調漲0.1~0.2美元。報價續看漲利多也推升今日面板三虎友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）股價全數小漲，表現強於大盤。

友達4日宣布，將關閉台南C5D、C6C廠，將產能規劃調度集中安排至其他產線生產，以提升整體生產製造最適效能與配置，此兩廠是以生產筆電、監視器、電視等面板產品為主。受此消息衝擊，昨三大法人聯手調節賣超2萬220張，位列賣超第一大個股，股價20大關警鈴大作，不過今日隨即傳出8月面板報價可望續漲利多，提振多頭信心，股價逆勢開高持穩高檔，一度挺進5日線。

群創昨遭三大法人調節賣超3,716張，股價收低丟失5日線，惟本土投顧仍看好，給予「增加持股」評等、推測合理股價18.2元，今早人氣升溫，股價最高來到17.1元，雖盤中受大盤賣壓增強影響，股價一度翻黑，但抗跌力道不小，力拚站穩5日線。

彩晶Q2續虧，基本每股虧損0.26元，惟產線調整預計在Q3告一段落，今年營運可望漸進改善，近期三大法人偏多操作，昨量縮回測月線不破，今日即小幅彈升、目前最高14.05元，企圖重返5日線。彩晶今年營運重點在於調整產品組合，車載面板營收占比估近30％，車載和工控面板合計營收比重可望突破5成；消費性產品需求仍相對保守，估計今年智慧型手機的比重約15％。

（時報資訊 李慧蘭）

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