MSCI台股季調11日公布 這4檔可望入選

MSCI（明晟）周五（11日）公布季度權重調整，本土法人評估，相較台股5月時在MSCI全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重遭雙降，本次有望小幅調升，點名技嘉、世芯-KY、台光電、奇鋐等4檔最有機會入選，可成法人短線資金的避風港，但要留意穩懋、譜瑞-KY、巨大、寶成、億豐等5檔的既有成分股，因市值急遽滑落，慎防遭剔除風險。

MSCI季度調整將於11日凌晨公布結果，並於8月31日收盤後生效，兆豐國際投顧、國泰證期研究部、第一金投信等本土法人異口同聲，都認為台股權重本次有小幅調升機會。

其中，兆豐國際投顧指出，台股至7月底市值占亞太除日本以外比重增加0.7％，由9.7％攀升至10.4％，預估本次權重有機會小升，有助國際資金買盤回流。

至於成分股變化，兆豐國際投顧預期，5月中迄今，技嘉市值狂增1144億元、是非成分股中斬獲最多者，而世芯-KY、台光電、奇鋐的市值，均增逾500億元，也有機會入選。但對照MSCI既有成分股中，市值最後5名分別為穩懋、譜瑞-KY、巨大、寶成、億豐，穩懋與譜瑞-KY的市值更低於800億元，慎防剔除風險。

統一投顧則據第2季度台股表現、個股自由流通率與市值排名的變動，點名技嘉、世芯-KY、台光電、奇鋐、裕融、致茂等多檔，其中以技嘉、世芯-KY等2家新納成分股的機率最高。

另在市值排名落後個股，同樣認為穩懋及譜瑞-KY等2家最危險，除市值排名落在百名外，且外資持股比率仍持續下降，需提防本次有遭到移除的風險。

至於整體台股權重部分，統一投顧看法明顯保守，認為7月以來，台灣加權指數及MSCI台灣指數分別下跌0.1％及0.8％，表現位居後段，考量經濟動能疲軟與地緣政治風險，研判權重持續小幅調降。

第一金投信則統計，2020年以來，台股權重調整與外資買賣超動作逾7成呈現同向，若本次MSCI調升權重，有利重催台股資金動能，加上近期AI股價急速拉回，良性釋放漲幅過大的獲利賣盤及籌碼沈澱，年底前在政策利多、股市銀彈逢低接手意願提升，台股表現仍正向。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）