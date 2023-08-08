世芯-KY、信驊、大立光 股王爭奪大混戰

世芯-KY超車登上股王 信驊、大立光近身激戰

千金股中AI題材股近期股價互有消長，股王信驊並未跟上此波反彈，但今年營運相對明朗的世芯-KY（3661）連日上攻，今盤中股價最高2,175元，超越信驊，並一度將大立光擠下第三名。目前三檔股價差距在10元以內，三檔都有機會競爭股王。

世芯第二季合併營收79.4億元，季增38.8％，年增166.9％，受惠美系雲端服務供應商7奈米AI ASIC需求暢旺，法人估計，強勁的AI／HPC應用需求，以及客戶持續穩健開案，將驅動下半年營收持續成長。

另外，世芯之私募案，由緯創（3231）及私募基金ACHG Limited，以每股1,448元、總金額共計19.98億元認購。緯創希望透過私募入股，達成業務的互補，未來雙方也會攜手朝向高效能運算、AI、車用三大領域合作。

千金股中AI題材股近期股價走勢不一，信驊股價仍在低檔整理，先前一度站上股后的世芯-KY隨勢強彈，鏡頭大廠大立光則持穩小漲，今早由世芯-KY超車信驊及大立光，盤中奪下股王。

此外，緯創集團旗下小金雞緯穎（6669）也在業績題材帶領股價強彈；以及伺服器導軌廠川湖（2059）蓄勢挑戰重回千元大關。

緯穎上半年EPS達33.82元同期新高。伺服器導軌廠川湖（2059）上半年每股稅後純益12.3元，第四季可望放量出貨。

伺服器導軌廠川湖看好第四季隨著新伺服器平台以及AI伺服器需求湧現，AI伺服器導軌將逐漸放量出貨，公司預估，在企業伺服器及CSP（雲端服務商）已達30％的市占率，於AI伺服器將達50％。

台股本波隨著AI概念股回檔修正，千金股由7月下旬的11檔減少至目前僅剩7檔。

今日盤中千金股股價表現各異，目前世芯-KY（3661）大漲100元至2140元，登上股王寶座，信驊緊追，目前平盤2,130元，大立光跌20元至2,130元並列第二名。力旺（3529）目前漲至1,750元，緯穎目前漲到1,720元，旭隼（6409）小跌為1,555元，創意（3443）目前跌至1,320元。

川湖（2059）目前漲到914元，前波高點出現在9月25日的1,060元天價。

（時報資訊 沈培華）

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