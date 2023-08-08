AI伺服器PCB市佔大贏家 外資點名是它

各大雲端伺服器品牌廠加大力道投資AI伺服器，美系外資最新報告上調2023年/2024年/2025年AI伺服器PCB市場規模，並預期金像電(2368)AI伺服器產品將自今年第4季放量，2024年下半年進入高成長，看好金像電將成為AI伺服器PCB板升級主要受益者。

美系外資最新報告指出，由於DGX H100內部的PCB關鍵產品：主板、OAM(開放運算專案加速器模組)和UBB(通用基板)價格比DGX A100價格多約50%，較我們原本預期高出25%以上，考量AI伺服器規格比預期好很多，我們將2023年/2024年/2025年AI伺服器PCB市場規模由之前的2億美元/3.5億美元/5.5億美元上調至約2.5億美元/5億美元/10億美元。

就PCB廠狀況來看，美系外資認為，金像電可能是未來幾年市佔率的贏家，由於中美貿易緊張，我們相信金像電將持續拿下大陸PCB供應商在UUB及AI伺服器主板的市佔部分，目前我們已看到大多數高階PCB重要供應商自2022年下半年起擴大東南亞地區產能，我們認為，金像電在CSP自主設計AI伺服器亦可望有較高的市佔率，出貨量預計將從2023年第4季開始放量，並於2024年下半年進入高成長。

美系外資指出，我們認為，2023年到2025年AI伺服器市場規模年複合增長率100%，且2023年到2025年AI服務器出貨量年複合增長率達65%，由於AI的PCB價值含量不斷增加，我們預期，2023年金像電在AI伺服器PCB市佔可望達10%，並於2025年攀升至24%以上。

金像電上半年合併營收為132.91億元，年減15.5%，金像電表示，今年業績將逐季成長，隨著AI伺服器產品開始出貨，預估今年下半年AI伺服器相關產品佔營收比重可望5%到10%，明年AI伺服器相關產品佔比可望達兩位數。

（時報資訊 張漢綺）

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