8/8盤中熱門焦點股

今（8/8）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）AI高檔強震 航空雙雄回魂、它噴量高飛

市場資金周二轉向玻陶、線纜、紡織、航運等傳產股避險，航運股由航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)吹反彈號角，績優生長榮航太(2645)噴量大漲9%偕同台驊投控(2636)強彈半根停板，軍工概念亞航(2630)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)跟進走揚，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)力守盤上，萬海(2615)不敵賣壓相對弱勢。

航太產業資安再升級，持續瞄準國際訂單！長榮航太(2645)甫公布上半年財報，營收71.01億元，獲利9.33億元，每股賺2.55元，今日噴量強彈至116元，差一檔亮燈漲停，成交量放大至1.2萬張，站上各短均線，點火部分軍工概念股攻勢，包括jpp-KY(5284)、事欣科(4916)、高僑(6234)、寶一(8222)等齊步走高。

漢翔(2634)公布上半年營業收入194.81億元，稅前淨利16.65億元，本期淨利12.97億元，歸屬於母公司業主淨利12.97億元，基本每股盈餘1.38元；7月營收為32.59億元，年增18.95%，近期股價沿5日線攀揚，今日價量齊揚走高2%進逼1個月高。

航空雙雄日前因暑假旅遊商機發酵衝一波，惟近月股價連番修正降落中，長榮航(2618)高層預期，航運高票價趨勢有機會延續至明年第一季，昨獲外資翻多買超1萬張，股價止跌翻揚2.5%，拚返5日線，帶動近五日遭三大法人賣超2.3萬張的華航(2610)跟進反彈力返月線。

海運股在運價堅挺，周一BDI指數連3紅下，股價卻沒起色，長榮(2603)、陽明(2609)近五日遭三大法人賣超破萬張拖累下力保五日線，萬海(2615)不敵賣壓跌破50元關卡。

財報績優生台驊投控(2636)112年第2季每股盈餘3.79元，上半年獲利7.67億元，每股賺5.6元，H1擬配息3元，聞訊放量大漲半根停板，站上1個月高。

觀察航運股走勢，受累馬士基示警下半年環境仍充滿挑戰，今年全球貨櫃運輸需求量將減少1~4%，致貨櫃航運股仍承壓；軍工概念相對強勢，在地緣政治衝突加劇下，加上總統大選進入倒數階段，短線具有政策利多護體，長線表現亦看俏，有望進可攻、退可守。(時報資訊 龍彩霖)

（2）緯創續強穩住軍心 緯穎、川湖與營邦成AI亮點

輝達執行長黃仁勳將在美國8日開講，緯創(3231)開盤後一度強攻，但反彈進入第三天，人工智慧（AI）概念股族群表現不像前一日全面上攻，轉為個股震盪表現，以緯創及轉投資緯穎(6669)表現強勢穩定軍心，伺服器導軌廠川湖(2059)上攻，以及籌碼最具優勢的營邦(3693)漲停再創高也為亮點之一。

黃仁勳將於8月8日晚間11點在SIGGRAPH計算機圖形年度會議秀AI超級電腦，AI概念股周一挾利多全面強彈。緯創昨日外資大買且融資同步大增，今早大漲後漲勢收斂，走勢牽動市場信心。

AI概念股仍是交投重心，但在短期強彈大漲後，早盤股價表現已不同調。目前緯創小漲2元守穩5日均線，但英業達(2356)、廣達(2382)、光寶科(2301)等人氣股均下挫。

英業達公布7月營收418.33億元，月減12.34%、年減11.20%，市場預期，由於第2季NB有提前拉貨，且伺服器面臨晶片缺料情況，預期第3季出貨將季修正。

目前為財報公布高峰期，股價隨著消息面波動。

緯穎上半年EPS達33.82元，獲利創下史上同期最旺，股價有好表現。

伺服器導軌廠川湖(2059)上半年每股稅後純益達12.3元，第四季隨著新伺服器平台以及AI伺服器需求湧現，將逐漸放量出貨。

另外，雙鴻(3324)第二季營收衰退，惟因伺服器水冷開始出貨，產品組合優化，第二季毛利率優於去年同期，股價續強。

輝達執行長黃仁勳將在美國時間8日開講，也為人工智慧（AI）增添利多想像題材。台AI概念股今早由緯創續漲領攻，但個股表現不同調；技嘉(2376)續彈，廣達、英業達、光寶科等股盤中壓回。

今早AI交投仍旺，緯創至目前成交量近20萬張高居第一名，英業達逾10萬張居次，廣達目前成交量逾8萬張居個股人氣第三名。

AI概念股今早仍由緯創領攻，散熱相關的雙鴻續漲，板卡暨伺服器大廠技嘉(2376)也續強勢，機殼股的營邦(3693)再創新高；AI相關概念股輪動，個股股價轉為震盪整理之格局。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.營邦(3693)：7月營收為9.21億元，年增92.07%，三大法人偏多操作，AI激情再起強攻漲停，再登天價472元。

2.騰輝電子-KY(6672)：Q2每股賺2.07元，接單轉強吸引買單湧進，強勢漲停。

3.凡甲(3526)：Q2毛利率登五成、今年獲利拼年增，量能激增直攻漲停。

4.長榮航太(2645)：上半年每股稅後盈餘2.55元，股價大漲近9%。

5.雙鴻(3324)：AI帶動散熱需求，本季營收看增雙位數，搭配三大法人全面買超，衝高逾3.5%。

6.緯創(3231)：Q2獲利超預期，外資最高目標價上看176元，股價最高衝至134.5元，重登5日線。

7.山富(2743)：6月每股盈餘1.06元，後市營運續旺，資金回流激勵股價觸及漲停。

8.台驊投控(2636)：上半年EPS 5.6元，估Q3本業優於Q2；並通過上半年度每股配息3元，大漲5.5%。

9.豐興(2015)：7月營收28.14億元、年減14.06%，另調漲本周國內廢鋼、鋼筋基價每公噸200元，股價持平反應。

10.智伸科(4551)：7月營收5.83億元、年減26.94%，前7月年減21.05%；上半年每股盈餘2.53元，較去年同期的5.93元縮減，盤初股價跌近4%。

11.橘子(6180)：遊戲收入減少，Q2每股盈餘0.38元，上半年基本每股盈餘2.3元，股價跌近4%。

12.台積電(2330)：昨夜ADR雖小漲0.2%，惟傳將承擔A17晶片缺陷成本，蘋果將省下數十億美元，今早開平後翻黑探至552元。

13.長榮鋼(2211)：H1稅後純益23.52億元、年增51.48％，EPS達5.64元，獲利逆勢成長，盤初股價大漲逾4%，直逼70關。

14.世紀鋼(9958)：看好長期營運表現，3大法人已連9日買超，盤初一度漲逾4.5%，收復5日線。

15華邦電(2344)：7月營收月減9.64%、年減14.56%，前7月年減29.58%，盤初股價跌約1.5%。

16.慧洋-KY(2637)：自結7月小虧，前7月每股稅前獲利1.87元，股價小跌。

17.緯穎(6669)：上半年每股賺33.82元，股價開高、震盪漲逾3%。

18.信驊(5274)：上半年每股稅後淨利11.3元，股價開高走低。

19.世芯-KY(3661)：資金簇擁AI概念股，股價續攻，挑戰股王寶座。

20.義隆(2458)：攻電動物流車，持續投入AI演算技術，股價續強。

21.緯穎(6669)：H1獲利史上最旺，EPS衝33.82元，今日法說買盤卡位，一度衝高5%，日K連3紅。

22.元大金(2885)：前7月獲利年增34.98％，每股賺1.53元，近10日獲外資買超3.2萬張，放量改寫14個月高。

23.華榮(1608)：上半年獲利5.82億元，每股賺1.37元，價量俱揚、一度走高4%，叩關季線。

24.jpp-KY(5284)：上月業績攀峰，外資連2買，一度放量走高6%，收復季線。

25.玉晶光(3406)：7月營收月增85.71%，Q3需求還不錯，早盤揚升逾3%，站回半年線。

26.智邦(2345)：搶搭AI題材，7月營收攀歷史次高，股價一度衝回400關。

27.智易(3596)：受惠美基建法案貢獻，明年營運將比今年好，股價放量走揚2.5%。

28.華星光(4979)：2日開始再次處置，7月營收年增174.46%，股價開高又急跌約3%。

29.森崴能源(6806)：7月營收8.49億元，月增49%、年增620%，開盤即收復月線。

30.鈺齊-KY(9802)：7月、前7月營收登歷年同期次高，今早最高來到128元，朝半年線靠攏。

31.成霖(9934)：H1獲利較去年同期轉盈、EPS為0.54元；海外資產處分利益擬年底前認列，預計貢獻每股純益0.36元。今早突破均線糾結區上攻。

32.群電(6412)：急單續發酵，H2更旺可期，今早向上跳空再彈一波，將戰前高。

33.川湖(2059)：AI伺服器市占攻50%，明後年業績成長可期，一度強漲5%。

34.漢平(2488)：上半年EPS 1.59元，Q3迎旺季加上高檔整理結束，早盤跳空上漲4%，創2019年10月以來新高價。

35.台玻(1802)：外資昨日買超逾5000張，底部買盤積極，早盤攻高3%將挑戰前高23.25元。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）併購效益浮現 佳必琪趨堅

併購效益浮現，佳必琪（6197）受惠7月營收雙增與今年Q2獲利亮麗，使該繼昨日表現強勢漲停板後，今持續力挺在平盤之上清洗持股信心不足浮額，無畏盤勢在盤中大跌逾百點，持現淡定。

佳必琪公告的7月營收係4.12元，月增9.4%，年增5%；第二季EPS 1.57元，較首季EPS 0.84元及去年同期EPS 1.1元都成長；累計今年上半年EPS 2.41元，法人初估以下半年營運優於上半年觀察，今年EPS有機會逾5元，本益比具成長空間。

佳必琪董事長張舒眉14日於線上法說會中表示，之前併購輝達合格供應商衡星及為就近服務美國客戶、加速NPI能量而併購的美商SACO，已初步整併完畢，將陸續反映在業績上，預期今年下半年業績會比上半年好，也會比去年同期好。

布局未來，佳必琪併購了衡星和美商SACO兩家公司，一是透過與衡星連結，開啟密切合作，成功打進的AI GPU伺服器供應鏈，另也經由美商SACO加速NPI能量，同時就近服務美國客戶，併購動作雙線進行，張舒眉表示，併購美商SACO相關作業已全數完成，開始展開整合服務，SACO為NPI公司，客戶不分大小通吃，掐指一數客戶數多達二百多家，為集中資源，未來SACO將轉型，以與佳必琪既有產業相關的公司為客戶首選。

著眼於AI伺服器對高速的需求提高，佳必琪也將今年的亮點技術聚焦於此，佳必琪指出，目前800G的DAC已小量出貨，另為因應元宇宙的應用需求，光通訊產品著重開發的單通道50G及多通道200G AOC、400G AOC光收發模組也已成功取得發行專利，現正在向北美客戶同步送樣中。

佳必琪指出，下半年市場主要需求來自於AI及大型資料中心，其中AI單價高，難度也高，伴隨著AI伺服器成長，目前100G、200G市場需求已走緩，佳必琪現交的主要是200G、500G搭GPU伺服器的產品，預期這部分在下半年會有很大的成長，連同ASP也會比去年高很多。

至於AI的營收占比？佳必琪表示，沒有細算，不過目前佳必琪來自雲服務的占比已高達47％至48％，「其中來自GPU的貢獻大很多」。

針對NVIDIA A100及H100晶片一片難求，張舒眉也笑著說，GPU A100及H100晶片確實很看客人銷售，所幸佳必琪的客戶多為金字塔頂端企業，晶片取得不成問題，下半年GPU出貨成長可期。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（5）緯穎法說前 外資：表現優於大盤

緯穎(6669)今將舉行法說會，外資出具報告給予「表現優於大盤」的評等，緯穎第二季度的稅後淨利為新台幣26.2億元（每盈餘為新台幣14.96元），比市場預期的新台幣25.5億元高出3%。法人分析，此一強勁表現歸功於高於預期的毛利率。該股今開高之後，迄中場12：00仍屹立平盤之上，暫報大漲4.5%，表現不錯。

緯穎第二季度的營收為新台幣563.1億元，較上季度下降24%，較去年同期下降25%，未能達到市場，主要是因為在2023年第一季度早期客戶拉貨和伺服器業務持續消化庫存。至於利潤率，第二季度的毛利率為8.8%（較第一季度的8.3%高），超出了市場的預期，主要是由於元件短缺緩解和更高的新產品研發工程貢獻。

第二季度的營益率為6.2%（較第一季度的6.0%相同），符合市場預期；法人認為更高的營運費用率主要受到收入規模較小以及擴大的AI伺服器研發費用的影響。

展望未來，法人預計2023年第三季度的營收季增下降，這與季節性消化庫存相符。然而，緯穎將在2024年從其重要客戶和中東新客戶贏得新的高端GPU服務器訂單，儘管其2023年的業績在同行中稍有落後。

今天緯穎將舉行業績說明會，屆時法說會後將會看到更多的法人觀點。

今年上半年度緯穎合併營收達新台幣1305.34億元，年增3.8%。毛利率年增0.4個百分點至8.5%。營益率年增0.1個百分點至6.1%，稅後淨利為新台幣59.14億元，稅後淨利率年減0.2個百分點至4.5%。基本每股盈餘為新台幣33.82元，高於去年同期的33.79元。

展望未來，緯穎表示，雲端產業長期需求仍將成長，持續投資深耕資料中心技術。惟考量短期景氣與市場需求持續低迷，公司會密切觀察並敏捷做出調整，以因應經濟環境影響與不確定性。（時報資訊 任珮云）