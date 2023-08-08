緯創3利多 AI股漲定?蔡明彰：這問題別忽略

AI大哥緯創近來利多頻傳，除外資4日共敲6萬張，國泰金Q2重壓16.25萬張，連外資都高聲喊進，但萬寶投顧投資總監蔡明彰提醒1大致命傷，AI伺服器產品普及的前提是售價下跌，加上更多競爭者進入，緯創、廣達、技嘉、英業達等反映最高價會落在今年、而非明年，點名緯創、創意、廣達等3檔還沒跌完，以緯創為例，短彈到140元以上的密集套牢區，恐出現逃命波，須待散戶融資多殺多後，股價才會真正見底。

外資圈對AI看法丕變、看好言論不斷，除瑞信、麥格理證券加入多頭陣營，升評「優於大盤」，匯豐也將推測目標股價升至160元，緊追花旗環球的176元，摩根士丹利更指，緯創HGX基板掉單「子虛烏有」，甚至建議客戶回檔就是好買點，可趁機建立部位，以參與AI大循環。

但蔡明彰認為，創意、緯創、廣達3天出現2支跌停，是股價明確反轉訊號，從最高價下來腰斬，這是飆股打回原形的可怕。

緯創Q2EPS1.16元，季增18倍，但Q1EPS0.06元，基期太低，其實Q2獲利33億元，比去年同期是年減23％，H1EPS1.23元，與去年同期 1.22 元持平，卻在炒作AI下，今年來股價曾大漲逾4倍。

再看創意，5奈米客戶遞延出貨，意外下修今年財測，2023年EPS負成長，去年27元，原本市場樂觀估30元以上，有人喊35~40元，股價曾創2015元天價，今年上半年13元，若全年負成長，下半年低於13元，法說會後迅速失守季線1500元。

蔡明彰提醒，即使連日重挫後，今年來仍大漲122％，高基期及高估值修正壓力大，恐跌到半年線1300元到年線1000元才會落底。

他也指出，市場盲目炒作AI伺服器將犯致命錯誤，假設明年價格還會大漲，相關供應鏈毛利率更高，然而產品普及率提高的前提是售價下跌，加上更多競爭者進入，緯創、廣達、技嘉、英業達等個股，反映AI伺服器的最高價在今年，不會是明年。

散戶總是追逐熱門題材買股票，今年來融資增加最多的3檔都是AI鏈，第1名緯創增加14萬張，第2名廣達、第3名光寶科都有近5萬張。

緯創目前融資餘額15萬張，僅次於群創，居台股第2大，散戶幾乎都在今年融資買進，從籌碼因素考量，緯創短線反彈到140元以上的密集套牢區，恐出現逃命波，必須散戶融資多殺多後，股價才會真正見底。

他提醒，天底下沒這種好事，一大票散戶擴張信用追高股票，卻有好心的大戶再來拉高股價，讓所有散戶賺大錢。

下半年台股黑馬不會是大家耳熟能詳、炒過頭的熱門股，而是低基期、低估值、低庫存的3低股，換言之今年來股價漲幅少，本益比及股價淨值比較低，庫存太低者才有庫存回補行情。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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