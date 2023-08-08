伺服器3雄誰最IN 專家:這檔擁1關鍵技術

AI概念股上周急殺一波，衝擊市場信心，昨天上演報復性反彈，緯創、廣達等多檔漲停，遍地開花。摩爾投顧分析師江國中表示，AI股因季線乖離過大出現全面重挫，上周很多人看到AI股大跌，開始看衰，市場出現「AI泡沫化」說法，但如果因此放空操作，就是犯了投資的大忌。

江國中表示，AI兩大巨頭輝達、超微都訂下2024年高速成長目標，輝達明年伺服器相關應用將衝刺翻倍成長、超微AI明年市占率目標則是雙位數成長。接下來AI勢必會擴張到各行各業，廣達董事長林百里也說「AI 時代已經來臨」。AI是趨勢，而非泡沫。

江國中表示，這波AI全面重挫後，正等待基本面跟上，隨8/15半年報的公布，將是關鍵分水嶺，而股價將會走在前面，真假AI即將現形。投資人除了留意AI四大天王廣達、緯創、光寶科、技嘉的走勢外，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用傾巢而出，建議將目光轉向股價經過整理，低基相對低的的績優股為選股主軸，進可攻退可守。

摩爾投顧分析師黃冠華則表示，台股指數在上週回測季線獲支撐，Al股經過慘烈修正後，辛耘及營邦獲得認同，技術面表現強勢，技嘉、建準、奇鋐、廣達、英業達也奮勇向上，Al沒變BI，昨天果然風雲再起，漲停滿天飛。

黃冠華表示，Al是剛興起的產業，相信「賽道夠長」，不可能短命到幾個月就結束，長線主流格局不變，產業產值以兆美元計，相關零組件需求突飛猛，尤其散熱及銅箔基板CCL等，台光電、台燿都是受惠者。至於伺服器廣達、緯創、技嘉3雄，看好技嘉兼具浸沒式散熱模組技術，成長性將為3雄之首。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）