台積赴德設廠二隱憂 法人對股價這樣看

外媒報導，台積電(2303)將在今(8)日董事會拍板通過德國設廠案，法人認為，台積電赴德的二項最大隱憂，缺乏供應鏈聚落和工廠人力，雖海外廠設置條件複雜，成本較高，但台積電會積極追求最大利潤，目前對台積電維持「區間操作」的投資建議，目標價640元。台積電8日早盤以平低盤開出後，股價跌幅在1%以內遊走。

德國媒體披露，台積電將在8日董事會拍板通過與博世(Bosch)、英飛凌 (Infineon)、恩智浦(NXP)等大廠共同合資，前進德國設廠，總投資額高達100億歐元(約新台幣3,400億元)，鎖定生產車用晶片，並獲得德國政府注資50%。

台積電雖沒有回應新聞，但之前台積電已開始展開在德國建廠計畫，目前規劃 N28/22，台積電根據客戶需求和政府的支持水準，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

群益投顧表示，台積電赴德的二項最大隱憂，為缺乏供應鏈聚落和工廠人力，德國政府有承諾要建立起來相關供應鏈，仍需要觀察；另在工會發達的歐洲地區，如何與工會成員和平共處成為台積電的另一項難題。目前台積電的人資團隊，已經在研擬如何應對在德國董事會和工會監督下的人才供應，已做準備。

群益投顧認為，海外晶圓廠的起始成本高於台積電在台灣的晶圓廠，因海外晶圓廠規模較小，整體供應鏈的成本較高，且與台灣成熟的半導體生態系相比，海外半導體生態系仍處於早期階段，但台積目標是透過管理達最小化成本差距，彈性定價策略，地域上的靈活性，繼續與各國政府密切溝通合作，以降低成本。

因此，即便在台灣以外增加產能，相信長期毛利率達53%以上仍是可實現，具持續性且健全的股東權益報酬率(ROE)能優於25%。

群益投顧表示，台積電今年HPC需求成長率超越手機，隨著AI發展加速將更加明確，HP 將持續帶動台積電2024~2025年業績成長；今年下半年雖然產能利用率提升，但無法抵消N3影響毛利率2~4個百分點的不利因素，獲利影響較預期高，因此建議「區間操作」，目標價640元。

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