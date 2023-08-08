台股籌碼面中性偏多 法人：有望挑戰月線

美道瓊指數漲407點 法人：台股籌碼面中性偏多

投資人觀望本週稍晚將公布的美國通膨數據，美股4大指數全面上揚，道瓊工業指數大漲407.51點。法人表示，台股出現初步止跌跡象，籌碼面轉為中性偏多，有望挑戰月線。

美股道瓊工業指數7日勁揚407.51點或1.16%，收35473.13點；標準普爾指數上揚40.41點或0.90%，收4518.44點；科技股為主的那斯達克指數上漲85.16點或0.61%，收13994.40點；費城半導體指數揚升40.21點或1.09%，收3739.41點。

台股7日開高走高，人工智慧（AI）族群領軍，指數盤中高點來到17032點，漲逾188點，一度收復17000點大關，終場上漲152.32點，收在16996點，成交金額新台幣3220.94億元。外資賣超32.23億元，連續3個交易日賣超；投信連3買，買超金額31.14億元。

美國國會日前通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，白宮7日下午宣布，法案已獲美國總統拜登簽署生效。

產業訊息部分，雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎公布第2季財報，合併營收563.08億元，年減25%；稅後淨利26.16億元，每股盈餘14.96元。上半年每股盈餘33.82元，略高於去年同期的33.79元。

光學鏡頭廠玉晶光受惠於蘋果iPhone新機啟動拉貨，7月營收衝上21.48億元，月增85.71%，年增10.38%，創歷年同期新高，也是去年10月以來單月新高。

代工廠英業達7月合併營收418.33億元，月減12.34%，年減11.2%；今年前7個月累計合併營收2926.67億元，較去年同期減少6.09%。英業達看好伺服器需求，預期第3季出貨將高於第2季。