金控股擁政策利多 這3檔法人積極回補

股息入帳、美國升息接近尾聲，海外債券未實現虧損減輕，以及總統大選的展開，金融股具有政策作多的想像空間，成為法人喊進金融股三大理由，7日富邦金漲幅逾1％站回5日線，14檔大型金控股多達13檔收紅，元大金（2885）、國票金（2889）、國泰金（2882）等三檔更是近五日法人積極回補標的。

群益投顧分析，去年全球主要央行的強力升息導致股、債評價大跌，加上防疫險巨額理賠，衝擊到金融類獲利表現，而今年升息近尾聲，近期台股萬七關卡震盪對於壽險投資收益，無疑是「大補丸」，加上第三季為又是股息入帳旺季，可以預見到即將出爐7月金控公司獲利表現並不差，富邦金、國泰金、中信金等為可留意重點股。

統一投顧董事長黎方國認為，科技產業受制庫存去化，加上貨櫃三雄獲利衰退，整體上市公司獲利是衰退，惟金融股擺脫防疫險理賠，又有投資收益挹注，全年獲利是逆勢成長，支撐全年上市公司獲利，以及第四季將進入總統大選關鍵時刻，金融股向來是政策作多標的，吸引法人低接。

永豐優息存股ETF經理人張怡琳認為，近期台股漲勢以科技類股為主，金融股相對漲幅較小，與台股連動性高的美股走勢，科技類股進入漲多之後進入高檔整理，國際貨幣基金（IMF）上調全球經濟成長，市場對於景氣軟著陸的預期升高，均有助於金融股迎來補漲行情。

根據證交所資料顯示，自營投資收益、承銷兩大業務表現均比去年來得佳，合計上半年全體證券商稅後純益為363.94億元，相較去年同期成長97.23％。

元大金旗下核心子公司元大證為國內券商龍頭，獲利持穩表現，近五個交易日三大法人共計買超1萬4千張，成為14檔金控股當中，買超張數最多個股。

延伸閱讀

法人唱旺 AI股吸金攻勢再起

50歲以上爸爸投資偏好標的 揭曉

陸車市回溫 比亞迪概念股催油門

投信Q3作帳布局 中信金、佳世達等13檔鍍金