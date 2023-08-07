AI全面噴出狠打空頭 當沖再起最愛這檔

受惠AI鏈回神，人氣指標廣達、緯創、英業達亮燈漲停，激勵7日台股大漲逾150點，惟三大法人尚未扭轉「停看聽」態度，持續調節39.46億元，終場萬七關卡得而復失。而AI人氣股緯創、世芯-KY、廣達等漲停鎖死，當沖空頭慘遭修理，當沖券差引發借券量爆增，部份個股最高借券費率更達7％上限。

展望後市，投資專家認為，7日盤面由AI概念股吹響反攻號角，有利凝聚多方氣勢，但成交金額未能放量向上挑戰月線，為美中不足之處，研判高檔整軍再戰萬七機率較高。

台股7日上漲152點，收在16,996點，雖未能一舉攻下萬七大關，但近期急跌修正的AI概念股出現全面噴出走勢，扮演多頭先鋒。

高價股世芯-KY亮燈漲停，股價重返2,000元之上；「權王」台積電也止跌回穩、上漲4元、收在558元，大盤成交金額進一步縮減至3,281億元。

AI概念股當沖交易持續熱絡，7日共11.4萬戶當沖大軍進場搶短，交易買賣加總達2,735.41億元，占大盤比重41.68％；個股以緯創8.42萬張居冠，光寶科、廣達、英業達及神達排名前五，交投同步放量。

值得一提的是，近期AI股上沖下洗，個股波動加劇，導致不少當沖客遭「多空雙巴」。

7日多檔AI鏈不到十二時即漲停鎖死，看空採「先賣後買」的投資人無法順利成交，需借券回補，緯創借券總股數衝上180萬股，廣達、英業達也都爆出29.5萬股借券交易，最高借券費率達7％上限。

融資戶操作也轉趨積極，緯創單日融資張數增加12,338張、廣達增加6,740張、英業達增加4,475張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，NVIDIA執行長黃仁勳即將出席在美國舉辦的SIGGRAPH 2023（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽），預估輝達GPU商業運用，以及Grace Hopper（GH200）所建構的DGX-GH200超級電腦生態系將浮上檯面，再度點燃AI題材熱度，但因大盤7日反彈量能並未明顯擴大，研判短線指數只是量縮止穩，後續將關注多方氣勢能否延續，收復5日均線。

觀察三大法人7日買超金額前十大個股，包括緯創、世芯-KY、雙鴻、台達電、京元電子、辛耘、華通、漢唐、華碩、元太，加碼金額介於4.42億元至22.96億元，其中，外資對緯創買超企圖強烈，7日敲進1.873萬張，已連續四個交易日大舉掃貨，為推升緯創股價亮燈漲停主要推手。

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