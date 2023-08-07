8月7日一分鐘強弱勢股

股價震盪整理再帶量攻堅漲停，自營商連兩日買超3,184張

外資調升投資評等及目標價站穩400元，投信連三日買超2,504張

波段股價創高拉回整理後轉強，自營商買超1,199張

股價連兩根長紅站上五日線，但外資連五日加碼後轉賣超237張

股價震盪整理攻堅站上五日線及月線，法人買超8,893張

股價連續震盪走弱整理後止跌反彈，但外資趁勢調節賣超5,817張

金像電（2368）

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