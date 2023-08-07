8月7日一分鐘強弱勢股
8月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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廣達（2382）
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10.00
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股價震盪整理再帶量攻堅漲停，自營商連兩日買超3,184張
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台光電（2383）
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10.00
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外資調升投資評等及目標價站穩400元，投信連三日買超2,504張
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世芯-KY（3661）
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9.97
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AI題材續熱站上2,000元關卡，外資買超507張
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華星光（4979）
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8.24
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波段股價創高拉回整理後轉強，自營商買超1,199張
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建準（2421）
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8.17
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股價連兩根長紅站上五日線，但外資連五日加碼後轉賣超237張
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京元電子（2449）
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7.12
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股價震盪整理攻堅站上五日線及月線，法人買超8,893張
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威盛（2388）
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6.85
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股價連續震盪走弱整理後止跌反彈，但外資趁勢調節賣超5,817張
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金像電（2368）
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5.99
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股價止跌回穩彈上五日線，投信及自營商買超1,651張
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聯茂（6213）
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5.63
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CCL族群股價攻堅，外資及自營商買超975張
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元太（8069）
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4.83
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股價觸及季線支撐後轉強站上五日線，法人買超1,961張
製表：證券新聞中心
8月7日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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農林（2913）
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9.87
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波段股價連續揚升後轉弱回檔，外資賣超1.3萬張
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致和證（5864）
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9.84
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自結7月業績轉虧損2億餘元，衝擊股價回落面臨回測季線
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第一銅（2009）
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7.60
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常溫半導體題材強攻後股價轉弱修正，但外資轉賣為買超403張
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榮剛（5009）
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6.81
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區間震盪整理多日後跌破50元關卡，法人賣超4,264張已連六日減碼
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儒鴻（1476）
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4.20
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高價位股震盪拉回整理面臨月線保衛戰，外資及投信小幅賣超67張
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長榮航（2618）
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3.84
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股價連續震盪下挫跌破月、季線，但外資逆向買超1.09萬張
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聯亞（3081）
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3.81
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股價跌破季線將回測百元關卡，外資賣超243張已連五日減碼
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茂達（6138）
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3.24
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股價連五日下挫已創波段新低，外資賣超608張
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瑞昱（2379）
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3.04
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近期股價急拉創高後回檔修正回測月線，外資賣超337張已連五日減碼
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嘉澤（3533）
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2.63
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股價持續震盪走弱創波段新低，投信偏賣超7日再調節136張
製表：證券新聞中心
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