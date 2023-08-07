8月7日一分鐘強弱勢股

8月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

廣達（2382）

10.00

股價震盪整理再帶量攻堅漲停，自營商連兩日買超3,184張

台光電（2383）

10.00

外資調升投資評等及目標價站穩400元，投信連三日買超2,504張

世芯-KY（3661）

9.97

AI題材續熱站上2,000元關卡，外資買超507張

華星光（4979）

8.24

波段股價創高拉回整理後轉強，自營商買超1,199張

建準（2421）

8.17

股價連兩根長紅站上五日線，但外資連五日加碼後轉賣超237張

京元電子（2449）

7.12

股價震盪整理攻堅站上五日線及月線，法人買超8,893張

威盛（2388）

6.85

股價連續震盪走弱整理後止跌反彈，但外資趁勢調節賣超5,817張

金像電（2368）

5.99

股價止跌回穩彈上五日線，投信及自營商買超1,651張

聯茂（6213）

5.63

CCL族群股價攻堅，外資及自營商買超975張

元太（8069）

4.83

股價觸及季線支撐後轉強站上五日線，法人買超1,961張

表：證券新聞中心

8月7日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

農林（2913）

9.87

波段股價連續揚升後轉弱回檔，外資賣超1.3萬張

致和證（5864）

9.84

自結7月業績轉虧損2億餘元，衝擊股價回落面臨回測季線

第一銅（2009）

7.60

常溫半導體題材強攻後股價轉弱修正，但外資轉賣為買超403張

榮剛（5009）

6.81

區間震盪整理多日後跌破50元關卡，法人賣超4,264張已連六日減碼

儒鴻（1476）

4.20

高價位股震盪拉回整理面臨月線保衛戰，外資及投信小幅賣超67張

長榮航（2618）

3.84

股價連續震盪下挫跌破月、季線，但外資逆向買超1.09萬張

聯亞（3081）

3.81

股價跌破季線將回測百元關卡，外資賣超243張已連五日減碼

茂達（6138）

3.24

股價連五日下挫已創波段新低，外資賣超608張

瑞昱（2379）

3.04

近期股價急拉創高後回檔修正回測月線，外資賣超337張已連五日減碼

嘉澤（3533）

2.63

股價持續震盪走弱創波段新低，投信偏賣超7日再調節136張

製表：證券新聞中心

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