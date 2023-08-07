外資再掃貨2.38萬張 緯創蟬聯買超榜首

AI概念股歷經上周大跌震撼教育，今天族群全面反彈，波段跌幅超過3成的緯創率先拉上漲停板，技嘉、英業達隨後跟進亮燈，11點過後世芯、台光電、廣達等陸續鎖住。AI族群領軍帶動台股大漲，指數一度重返萬7大關，可惜尾盤台積電、鴻海等權值股走弱，大盤終場上漲152.32點，收16,996.00點，萬7得而復失，成交量3,220億元。

今天外資賣超32.23億元，投信買超31.15億元，自營商賣超39.57億元，合計3大法人賣超40.65億元。

今天率先漲停的緯創，外資大買2.38萬張，繼上周五之後再度登上買超榜首。不過除了緯創之外，外資對AI相關其他個股著墨不多，買超前10名以傳產居多，包括長榮航、華新、台泥、中鋼、台玻等。

AI指標股廣達、英業達今天同樣漲停，但外資不但未加碼，反而分別賣超3,867張、9,068張。

賣超第一名為元大滬深300正2

外資賣超第一名個股為陸股槓桿型ETF元大滬深300正2（00637L）1.67萬張。名列賣超前10名的ETF還有國泰永續高股息（00878）1.3萬張、中信中國高股息（00882）近9千張。前10名之外，復華台灣科技優息（00929）也出脫6,542張。

法人表示，AI概念股先前飆漲導致均線乖離過大，經一波大跌修正後，目前股價多在月線上方，僅緯創低於月線。台股指數上周五跌破季線後出現反彈，今天漲152點，仍在月線下方，不過今天指數大漲但量能卻反向萎縮，盤勢暫以反彈格局看待。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)23,839張、長榮航(2618)10,931張、元大金(2885)8,705張、京元電子(2449)8,212張、華新(1605)7,571張、華通(2313)7,089張、台泥(1101)6,514張、復華富時不動產(00712)5,552張、中鋼(2002)5,238張、台玻(1802)5,115張。

外資今天賣超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)16,750張、友達(2409)14,141張、鴻海(2317)13,335張、農林(2913)13,204張、國泰永續高股息(00878)13,098張、永豐金(2890)11,445張、中信金(2891)11,165張、英業達(2356)9,069張、中信中國高股息(00882)8,919張、佳世達(2352)6,632張。

（旺得富理財網 王順泉）

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