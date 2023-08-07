分析師這關鍵點名AI四君子 成下波領頭羊

緯創第2季繳交出好成績，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間8日開講，AI狂潮捲土重來，緯創、廣達今（8/7）股價衝漲停，且成交量稱霸冠亞軍，分析師表示，潮水退了就知道誰在裸泳，誰的AI比重最高就會是下波的領頭羊，點名四檔內外皆美，將扮演下波風潮中AI四君子。

無懼上周空軍襲擊，AI今日領銜主演、帶領大盤上衝，在散熱、PCB、網通相關族群助威之下，一度收復萬七大關，可惜的是尾盤在賣單調節台積電、聯電、鴻海等權值股下，終場收漲152.32點、達16,996點，距離萬七只差臨門一腳，總成交值3,220.95億元。

從各族群來看，緯創、廣達、英業達、技嘉、鼎天、廣明亮燈漲停，神達、緯穎、川湖漲幅超過7%，其中緯創成交量16.1萬張、廣達12.8萬張，名列成交量前2名。

近期AI相關利多，除緯創上周五公布第2季獲利，受惠毛利率、營益率走揚，單季EPS（每股純益）1.16元，累計上半年稅後純益34.32億元，EPS為1.23元外，今傳出先前引爆AI熱潮的黃仁勳，將在美國時間8日上午8點發表演說，是否會再度掀起話題市場關注。

萬寶投顧分析師賴建承表示，潮水退了就知道誰在裸泳，對個股而言在修正之際，誰擁有最強大的基本面做後盾、誰具有籌碼優勢、誰的AI比重最高，就會是下波的領頭羊。在AI組裝方面，緯創因有子公司緯穎長期耕耘伺服器，其所接獲的單量最大，目前業績尚未顯現。

其次散熱模組將由潛力雄厚的奇鋐接棒，奇鋐首季EPS為2.85元，第2季EPS為3.1元，上半年EPS共計6.03元，今奇鋐大漲11.5元、收349.5元；至於機殼則以營邦為焦點，第1季EPS為3.75元，第2季稅後純益2.1億元，EPS為5.44元，其中光是6月稅後純益就達1.07億元，超越4、5月1.03億的總和，EPS達2.75元。營邦今上漲27元、漲幅超過6.7%，收429.5元。

至於在電源供應器部分，賴建承表示，以台達電為首選，第1季EPS2.66元，第2季稅後純益81.49億，季增17.97%，EPS為3.14 元，累計上半年EPS5.8元，受惠於電動車、充電樁、AI 伺服器/資料處理中心、5G、儲能等，業績可望持續攀高。賴建承說，下一波AI風潮再起，緯創、奇鋐、營邦、台達電等四檔將扮演「AI 四君子」，帶著大盤往前衝。

摩爾投顧江國中則認為，先前AI概念股全面重挫，是等待基本面跟上，隨8/15半年報公布，將是一個關鍵分水嶺，真假AI即將現形。投資人除了留意AI四大天王廣達、緯創、光寶、技嘉走勢外，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用傾巢而出，投資人可留意基期相對低的績優股為選股主軸。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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