建準動能足 凱基投顧調升目標價

建準（2421）第二季每股稅後純益（EPS）為1.72元，年增44％、季增55％，獲利率復甦帶動上半年EPS年增56％、至2.83元。凱基投顧看好下半年至2024年營收展望正向，動能來自伺服器、網通與車用，給予「買進」投資評等，並將推測合理股價調升至160元。

隨AI伺服器熱潮持續推升對轉扇採用率，且4U／5U AI伺服器（配備A100／H100 GPU）之散熱風扇內含價值為350～550美元，可能較通用型伺服器的90～120美元提升3至4倍，凱基投顧預期，伺服器營收比重未來數季甚至數年將顯著攀升，將帶動下半年毛利率逐步上升至29％左右，並於2024年突破30％。

凱基投顧看好，AI伺服器需求升溫與熱功耗設計（TDP）提升，使2024年對轉扇採用率上揚，預估2024年伺服器營收比重擴大至40％～50％，營收年增3成以上。此外，2023年受景氣趨緩拖累的IT、工業、家電與經銷營收，2024年可望恢復成長或縮減年減幅；車用營收隨新專案與新客戶加入貢獻，2024年將持續年增。建準亦持續開拓其他工業應用，如太陽能逆變器、儲能解決方案（ESS）控溫系統與電動車充電系統，以提升毛利率。

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