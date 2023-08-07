友達關二條產線 法人因這原因仍喊買進

友達（2409）關閉位於台南的二條產線，公司表示是為提升整體生產製造最適效能與配置，但友達7日股價仍以低開出、盤中跌幅約3%。法人認為，此舉可 集中資源發展高階、高附加價值產品線，且預估友達第三季產能利用率仍可維持在80%以上，故維持「買進」的投資建議，目標價24.7元。

友達關閉位於台南的C5D、C6C兩條產線，根據公司指出，自今年初開始調降產能利用率，關閉C5D、C6C 兩條產線影響員工人數約200人。不過，內部員工向媒體表示「 已半年未接獲訂單」，群益投顧認為，此應為前述為關廠而調降產能利用率所致。

友達C5D、C6C兩條產線分別為供應NB面板的5代線及供應TV面板的6代線，為友達耕耘的終端應用領域。群益投顧認為，決定結束生產主要係基於製程升級已面臨瓶頸的考量，以集中資源發展高階、高附加價值產品線，此為友達近幾年持續執行之「Go Premium」策略的一環。

群益投顧認為，面對中國同業龐大產能規模衍生的營運壓力，該策略為友達得以在利基市場中占有一席之地的關鍵之一。

TV面板報價自今年3月迄今已連續五個月走揚，且近期中國、北美、新興國家等地電視出貨量均成長，帶動包括友達在內的多數面板廠今年第二季產能利用率較第一季提高，稅後虧損數字隨之縮小。

展望第三季，群益投顧表示，由於7月TV面板報價續強，且8~9月仍有機會受惠於年底假期促銷活動提前備貨需求而上漲，加上monitor、NB面板庫存在歷經數季調整後亦已回到健康水準，整體面板市場供需狀況持續改善，預估友達 第三季產能利用率仍維持在80%上，稅後得以轉虧為盈。