低位階好股 投顧：留意電動車與蘋概等股

台股今（7）日重返萬七大關，台新投顧《台股領航 雪亮觀點》指出，市場正關注美、台財報公布，漲多股後若財報不如預期，將待消化財報；短線上，電動車、重電、儲能、碳權、鋼鐵、運動休閒或蘋果新機題材等，有政策支持或技術面轉佳、位階相對低等優勢，可留意。

台股今天已脫離美國遭降評的衝擊，AI相關族群齊步大漲，目前美股、台股第二季財報陸續公布中，電子股漲多後若財報未有優於預期的表現，短線或將面臨估值修正壓力，料指數將維持高檔整理，消化財報訊息。

在操作部分，台新投顧建議，短線電子股波動加劇，傳產相關如電動車、重電、儲能、碳權、鋼鐵、運動休閒或蘋果新機題材等，有政策支持或技術面轉佳、位階相對低等優勢，可留意。

台新投顧指出，中國發改委近日公布《關於恢復和擴大消費的措施》，其中，包含擴大新能源汽車消費，支持新能源汽車下鄉、購置稅減免等政策；美國車市亦受惠IRA法案刺激電動車銷售，加上車廠交車緊張情況好轉，相關供應鏈可留意。

iPhone 15預估備貨量約8,600萬～8,900萬支，預估今年下半年及明年iPhone出貨量分別年增7.4％及7.6％，供應鏈受惠。

此外，歐美各地電信商近期積極針對Wi-Fi 7規格進行布局，市場成熟速度有望比原先預期早，世代更新週期也有機會加速，主晶片廠可望受惠。