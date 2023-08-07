這價格不如預期 碳權概念股重挫

碳交所今(7)日正式掛牌營運，但碳交易要到2024年，法人表示，官方釋出的訊息是碳價格初期訂定在每公噸新台幣100~300元，為亞洲鄰近國家碳權價格的最低水準，如果此價格成真，並不利碳權業者利益，因此維持造紙相關個股的評等為「中立」。

碳權概念指標股華紙(1905)、農林(2913)早盤出現重挫走勢，資訊軟體商叡揚（6752）、倍力（6874）也出現開高走低的格局。

台灣碳權交易所總公司 8/7 在高雄軟體園區揭牌，初期碳交所只能進行碳諮詢，至於碳權交易最快要2024上半年才會展開。

群益投顧認為，以目前政府釋出的碳交所訊息來看與之前宣示的相同，由於碳交易相關法規仍未完備，因此碳交所雖然成立開始營運，但要進行碳交易仍要到明年較有機會。

未來碳交易規劃方向，分別有台灣碳權交易所（國內減量與國際減量分開交易）及環保署媒合交易平台三軌進行，以 2+1的方式協助企業及政府機構解決碳交易及符合環評增量抵減。

但要注意，目前官方釋出的訊息是碳價格初期訂定在每公噸新台幣100~300 元，為亞洲鄰近國家碳價格的最低水準，如果此價格成真，並不利碳權業者利益。

群益投顧表示，國內造紙業者雖有碳權題材，但本業因紙漿價格低迷，預期今年獲利偏低，且股本龐大、碳價格近年預期仍低，可受惠碳交易獲利的程度有限，因此維持造紙相關個股的評等為「中立」。

而近期的碳權題材指標股農林，短線在外資及知名當沖券商凱基台北介入下，短線股價漲幅已大，今(7)日早盤股價開低走低一度打落跌停；華紙早盤以平高盤開出後，股價也出現急殺走勢，跌幅一度逾9%。

此外，「軟硬體系統整合」族群因搶先推出各項碳排放控管新品，成為「碳盤查」最先受惠股，但7日股價似乎也出現利空出盡走勢，包括倍力、叡揚、精誠(6214)早盤股價同步走疲。