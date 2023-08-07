8/7上市、櫃企業營運快報

今（8/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車零配件廠東陽（1319）今公布7月自結合併營收新台幣19.2億元，是6年來同期新高，累計前7月自結合併營收130.7億元，創5年同期新高，其中前7月AM營收創同期新高。

2.銅箔基板廠台光電（2383）公告7月營收，在美系客戶新機以及AI伺服器需求強勁之下，單月營收創下歷史次高紀錄，達36.46億元，月增13％、年增10.6％，不僅連六月成長，也重返年、月雙增的成長軌道，累計台光電今年前七月營收達201.9億元，年減13％。

3.全家便利商店(5903)公佈112年第2季暨上半年財報，其中第2季稅後盈餘為5億元，年增42.29%，累計上半年每股盈餘為3.14元。

展望第3季，全家表示，高溫、暑假、入境觀光旅客等都有助帶動人潮，且鮮食、FMC自有新品推陳出新，搭配中元、中秋等節日商機掌握，APP新服務陸續上線，可望驅動下半年整體營運。

4.IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2023年7月自結合併營收33.33億元，月增8.03％、自近28月低點回升，仍年減達39.74％、為近3年同期低點。累計前7月合併營收260.47億元、年減達26.17％，為近3年同期低點、仍創同期第三高。

5.受惠政府標案出貨進度順利推進，全訊科技(5222)7月合併營收為1.01億元，月減22.32%，年增51.1%，由於下半年進入國防標案產品出貨旺季，且商用及衛星通訊產品訂單持續提升，海外軍工等級的PA出貨量穩健成長，可望帶動公司下半年營收及獲利成長。

6.IC載板廠景碩(3189)公布2023年7月自結合併營收19.35億元，月減4.11％、年減達48.57％，下探近41月低點、亦為近4年同期低點。累計前7月合併營收152.31億元、年減達39.63％，續處近3年同期低點、仍創同期第三高。

7.廢棄物處理業務量成長，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）7月稅前盈餘4,310萬元、年增11.83％，前7月稅前盈餘3.59億元、年減49.79％。

8.八貫(1342)7月營收為1.9億元，較6月與去年同期分別減少15.8%與12.1%，累計前7月營收14.5億元，與去年同期相較則持平。八貫近期單月營收波動輻度較大，主要是因受客戶出貨排程調整影響，展望後市，八貫將積極開發新產品並拓展應用領域，為公司挹注新的營收動能。

9.網通晶片廠瑞昱（2379）自結7月營收89.65億元，月減0.49%，為3個月低點，年減8.43%；累計前7月營收548.8億元，較去年同期減少21.65%。