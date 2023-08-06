8/7盤前》壽險金控大換股 5檔AI股受寵

台股今（8/7）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.輝達（NVIDIA）創辦人兼首席執行長黃仁勳將於台灣時間8月8日晚上11點出席美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2023（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽）。

市場預估，輝達GPU的商業運用，及Grace Hopper（GH200）所建構的DGX-GH200超級電腦生態系將浮上檯面，除了晶圓代工廠台積電外，廣達、技嘉等供應鏈可望受惠。

2.平均每二年升級一次的伺服器平台，今年由英特爾開出第一槍，隨英特爾CPU平台逐步由Whitely升級到Eagle Stream，伺服器風扇也跟著掀起新一波升級潮，從而牽動伺服器風扇ASP（平均銷售單價）出現逾2成的成長，價格三級跳之下，台達（2308）、建準（2421）、奇鋐（3017）、元山（6275）等伺服器風扇散熱廠毛利可望大進補。

3.篩選第二季獲利優於首季、KD指標正向，且法人單周逆勢買超之個股，則有宏捷科、中光電、瑞儀、正文、旺宏、昇佳電子、全新、精剛、鳳凰、友威科、嘉彰、亞光、欣陸入列，法人單周買超張數介於327張～5,754張，宏捷科、旺宏、鳳凰三檔還坐擁「虧轉盈」題材。

4.外資送暖來得及時，鎖定銅箔基板（CCL）雙雄受惠人工智慧（AI）伺服器大趨勢，強調材料升級腳步將加速，大大有利CCL製造商獲利能力，野村證券同步給予台光電（2383）、台燿（6274）「買進」投資評等；滙豐不僅升評台光電喊買，還將台燿推測合理股價拉上200元，居外資圈最高。

5.台灣碳權交易所總公司今（7）日在高雄軟體園區揭牌，總統蔡英文及閣揆陳建仁將連袂出席，見證淨零重要里程碑。

知情人士表示，初期碳交所只能進行碳諮詢，至於碳權交易最快明年上半年展開，產業供應鏈要求等三大類對象，將有購買碳權需求。 此外，本月升格的環境部最快下半年訂出碳交易對象，將侷限有需求法人才能交易，排除自然人，不容像股票有炒作空間。

6.在LED車燈成品重啟拉貨之下，艾笛森（3591）7月營收以1.73億元登今年次高紀錄，月增16.8％、年增17.7％，不僅繳出年、月雙增的營收成績單，今年累計營收年增率也首度翻正；該美系客戶過去幾周因應生產線升級而暫關產線，重啟拉貨之後可望對供應鏈帶來業績挹注，法人預期，艾笛森本季可望挑戰雙位數成長。

7.品牌廠宏碁旗下多家IPO老虎隊於今年上半年交出亮眼表現，成長動能可望延續至下半年。除展碁國際（6776）、宏碁遊戲（6908）及海柏特（6884），上半年營運同步創同期新高外，倚天酷碁（2432）亦有寫下歷年次高表現，建碁（3046）上半年獲利則居二十年來同期新高。

8.AI伺服器散熱市場誘人，為搶占更多的市場大餅，散熱廠在AI伺服器散熱的布局，可謂仙拼仙，其中建準（2421）由伺服器風扇入手，逐步擴大技術範疇，奇鋐（3017）則是向大廠靠攏，成為NVIDIA 3D VC的唯二供應商之一，另元山則是從代工廠出發，經由為技嘉（2376）旗下的技鋼、英業達（2356）等大廠作嫁來搶進市場，各廠路徑雖不同，但方向卻一致。

9.鈊象（3293）公告7月營收為11.47億元，已連續一年月營收站上10億元以上，月減1.19％、年增17.56％。累計前7月的營收為79.5億元，年增17.47％。

鈊象電子第二季營收34.77億元，年增21.06％，稅前盈餘18.43億元，每股稅前純益14.14元。法人表示，鈊象第一季每股稅後純益10.24元，第二季應有機會再賺一股本。（中性看待）

10.台股本周迎來MSCI明晟季度調整好戲，投顧研究機構不約而同預測本次權重有望獲調升，有助吸引資金回籠；摩根士丹利證券則指出，下半年至2024年上半年更重選股，2024年加權指數中高點預期為17,500點，不僅隱含台股高檔有撐，樂觀情境更上看19,750點，台股迎來衝關2萬點嶄新時代。

11.五大壽險金控第二季台股策略揭曉。由於台股上半年表現佳，壽險業第二季多在台股實現資本利得來支撐獲利，三家壽險金控第二季減碼台積電，也減碼電信三雄、金融股，但台積電仍是五大金控持股最多的個股。

同時兩大壽險龍頭金控第二季逢低加碼AI概念股，包含日月光投控、廣達、川湖、光寶科等，國泰金更大舉加碼緯創，可望支撐7月壽險獲利表現。(閱讀全文)

12.四大美系CSP（雲端服務商）於近期法說會中相繼表態將擴大投入AI應用服務，同時持續擴其雲端基礎建設，蘋果也開始投入AI的開發，加上英特爾（Intel）及超微（AMD）也齊喊AI伺服器需求強勁，為台AI伺服器供應鏈後市挹注利多。

法人點名AI外溢效應持續發展，受惠產業將含括從GPU模組、基板、散熱、電源供應器到機殼、導軌及PCB等業者。

13.因整體出貨量恢復，貿聯-KY（3665）7月營收見到回溫，順利以44.58億元寫下今年次高，另累計合併營收301.28億元也幾乎追平去年同期的306.29億元，由於貿聯-KY去年第二、第三季的基期較高，法人推估，全年營收要追平去年，可能要等到第四季，機會比較大。

14.台灣碳權交易所於7日成立，加上歐盟的CBAM（碳邊境調整機制）試行上路，帶動企業碳盤查商機的剛性需求引爆，包括精誠資訊（6214）、叡揚資訊（6752）、倍力（6874）、東捷資訊（6697）、伊雲谷（6689）、凌群（2453）等碳盤查資訊服務商，下半年業績成長再添動能。

15.篩選櫃買市場上周獲法人資金進場追捧的個股，買超前15大依序為宏捷科、中光電、廣運、國統、元太、台燿、波若威、健喬、湧德、緯軟、永捷、萬在、岳豐、昇佳電子，以及頎邦，單周買超張數介於1,036張～5,754張，其中仍以電子股為大宗。

16.塑化報價持穩連漲，波段漲幅5％～10％，塑化族群隨營運轉機烘托，股價增溫攀揚。分析師認為，塑化類股股價在7月7日見到224.82點近期相對低點後，股價出現反彈走勢，近期股價出現築底，短期5日、10日、月線已經出現糾結往上。

隨著第二季財報谷底已過，預期塑化類股後續有機會隨著基本面回溫，加上油價反彈，報價上漲，技術面有機會持續轉強，且法人買超將擴大。

17.鋼鐵業經歷上半年低迷市況，下半年漸出現轉機，例如大陸祭出平控措施限產，讓鋼價開始止跌回升，種種利多因素加持下鋼鐵類股也有好表現，不少個股都呈現漲勢，具有特殊題材的個股表現更亮眼。

另外，杜蘇芮颱風對北京造成強烈傷害，甚至釀成半世紀以來最大洪水，災後重建讓鋼筋、鋼構類股間接受惠，包括東鋼（2006）、豐興（2015）、威致（2028）、海光（2038）、中鋼構（2013）等第四季營運看俏。

18.GIS-KY業成（6456）公布第二季財報，走出第一季低潮，第二季本業虧損大幅縮小，在業外收益挹注之下，單季轉虧為盈，稅後純益1.23億元，每股稅後純益0.36元。

19.被視為台灣最具潛力細胞治療股的育世博-KY，將以低於法人預期的26元參考價登錄興櫃；法人看好，該股與日前才以1,030元創下歷史新天價的保瑞市值較勁，將帶動生技股進入本夢比、本益比大拚比的世代，市值和獲利爭鋒的戲碼，也會引領產業進入良性輪動。

20.輝達近期好戲連台，執行長黃仁勳將於台灣時間明晚發表演講，23日將公布截至7月為止的最新一季財報；調研機構ALETHEIA搶先一步，直指人工智慧（AI）伺服器與AI GPU加速器成長性強大，將輝達目標價喊上1,000美元，供應鏈為之震動。

21.法人認為，半導體測試介面廠穎崴（6515）受惠AI、HPC應用加速增長，手握兩大美系處理器訂單，穎崴未來營運仍可望重回成長軌道。

22.生技市值大洗牌戰重起戰火！將於8日登錄興櫃的育世博-KY挾著56.6億元的大股本，預期以每股26元參考價掛牌後，將以逾147億元起跳的市值叫戰，市場認為以該股「富爸爸」股東陣容，不排除躋身市值前十大行列。

23.全球總經環境不明朗，使記憶體復甦步調緩慢，PC、手機、傳統伺服器較2023年年初下修，但自第二季起，因AI熱潮興起，帶動高密度、高效能產品記憶體需求，而AI伺服器的增加，也使存儲內容成長。

24.繼房市之後，車市成為大陸官方促消費的另一重點。過去嚴格執行限購政策的廣州、深圳正計畫放寬「限牌」措施，並祭出購車補貼、以舊換新等措施，冀望拉抬新能源車銷量；上海則是早在去年就已新增非營業性客車牌照4萬張。市場預期還將有更多城市加入政策鬆綁行列。

25.信託帳戶扣款項目綁手綁腳的時代過去了！以往信託帳戶只能扣例行性的帳，例如安養院的錢、生活費等，一些生活費用則無法扣款，信託公會力推銀行與聯卡中心合作，讓信託帳戶也可以扣醫療費、生活上所需的雜支費用。

26.金管會力推「信託2.0」第二階段計畫有成！各類因應民眾需求的創新信託商品也不斷推出，包括：「預開型安養信託」及「探視權信託」，據信託公會統計，截至去年底，預開型安養信託規模已衝逾百億元、來至107億元，而且民眾接受度高，今年第二季受益人數從去年底的3.8萬人持續增加至5.5萬人。

27.新青安房貸8月上路，利率出現「市場最低價」，由於只有八家公股銀獨家推出，彰化銀行開第一槍，內部率先將下半年青安房貸承作目標數隨之上調，其他公股銀雖尚未上調，但也樂觀看待青安房貸將有機會出現明顯成長。

28.台電近期釋出逾百億元強韌電網計畫商機，華電（1603）、大亞（1609）及合機（1618）等線纜廠均有斬獲，接獲23億元以上訂單，增添未來二～三年營運成長動能。而國際銅價止跌回穩，7月銅均價年增幅12.16％，有助於各線纜廠8月營收回升，近期股價相對抗跌。

29.據統計，鴻海、群創、金寶、光寶科、長榮、中興電、正文、宏碁、義隆、彩晶、啟碁、仁寶、東和鋼鐵、華泰、旺宏等15檔個股，4日K線拉出長紅棒，三大法人合計買超3,000張以上，法人扮演股價逆轉勝的重要功臣。

30.連接器廠佳必琪（6197）公布7月營收4.12億元，月增9.4%，年增5%。公司還公布今年第二季EPS 1.57元，較首季EPS 0.84元與去年同期EPS 1.1元雙雙大幅成長。

31.台股4日一度面臨季線保衛戰，持續承受技術面過熱修正壓力，惟4日部分個股率先發起攻勢，半導體設備概念股走強，帆宣（6196）、弘塑（3131）下半年營運可望力拚優於上半年，獲資金青睞，股價上漲7.19％、3.44％。

B.利空因子：

1.全球海運業超級財報周登場，馬士基、達飛、ONE等排名前六大航商，陸續公布第二季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）或淨利，但呈現年、季雙減，年減幅高達7～9成，排名第十的以星甚至開出第一槍，繼首季虧損後，預測今年全年可能轉虧，將在15日以前掀牌的貨櫃三雄，也引發投資圈多空論戰。

海運二哥馬士基對後市的預測受關注，有三大重點：一、下修全球貨櫃貿易量萎縮最多達4％，預期庫存調整延到年底；二、第一季獲利可能是全年最好的一季，下半年挑戰仍多；三、馬士基上調全年EBITDA的低標，可望靠削減成本減輕不景氣衝擊。

2.終端需求趨緩，影響廠商投資佈局。國科會發布最新統計，上半年三大科學園區只有25家廠商提出新投資案，創下2017年以來近6年新低、年減47.92％；上半年新核准資本額也只有291.14億元、年減56.24％。

3.7月以來歐美線貨櫃運價陸續喊漲，投資人跟著嗨。謝志堅等業界大老提醒，不要隨運價起舞、股價亂飛，運價可以參考，但不是決定航商今年盈虧的關鍵，還要看船舶裝載率、閒置率，不要忽略航商為了拉高運價，縮艙付出成本的代價，單櫃賺錢不代表整個公司會賺錢。

4.高雄市占台灣總碳排放的20％，列管高碳排企業更高達90家，涵蓋石化、鋼鐵等，高雄市副市長羅達生表示，碳交所總部設在高雄，具有帶領高雄產業「淨零轉型」指標意義。他說，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月試行上路，高雄出口歐盟的金屬扣件業及鋼鐵業將首當其衝，需繳交碳盤查報告。

5.全球景氣委靡，不僅衝擊投資，更影響廠商增資意願。國科會統計，今年上半年三大科學園區僅有33家廠商提出增資案、年減13.16％，增資金額更只剩146.04億元，與去年同期的2,686.46億元相比，大減94.56％，雙雙創2018年以來新低。

6.美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）5日表示，鑒於通膨居高不下、消費者支出強勁，且房市反彈與勞動市場緊俏可能推升物價成長，她支持7月例會升息1碼的決定，但Fed可能需要進一步調升利率，才能將通膨壓回至2％的目標。

7.鑒於原油供應吃緊與市場需求攀升，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯，近日調漲9月銷往歐洲與亞洲地區的多數原油定價。

8.受到極端氣候影響，連接大西洋與太平洋、作為全球主要海運要道之一的巴拿馬運河，正面臨史上最嚴重的乾旱。由於水位急遽下滑，巴拿馬運河管理局決定採取臨時措施，調降每天船隻通行數量直到2024年9月底。但此舉也將使得巴拿馬運河下個會計年度收入恐將減少2億美元。

9.印度日前宣布針對PC、筆電等多種電子產品實施進口限制，但稍早改口表示新規將延至11月上路，給予業者3個月過渡期。印度電子及資訊科技部長詹德拉斯卡（Rajeev Chandrasekhar）稍早在推特發文表示：「政府頒布的PC及筆電進口限制會先經歷過渡期。」

根據印度商業部在8月3日頒布的新規，包括PC、筆電、微電腦在內共七種電子裝置必須向印度政府取得授權才能出口至印度，目的除了維護國安之外，也是為了推動印度電子製造業成長。

10.大陸京津冀地區近日發出140年來最大暴雨，造成嚴重災損。標準普爾全球評級指出，接下來恐會有更多極端天氣，提醒大陸的財產險和意外傷害（P/C）險業者，應特別注意巨災事件頻率上升對承保業務所帶來的風險，北京暴雨事件可說是對大陸保險公司敲響了警鐘。

11.對於下半年房市看法，銀行主管多認為，「價微跌、量縮」就是共識，但影響房市的各項因素仍是多空交雜，將相互牽動，對於下半年的房市雖不敢太樂觀，但在7月平均地權條例上路、8月又有新青安房貸的激勵，等於「利空幾乎都出盡」，現在房市就是首購、自住的剛性需求，因此還是對下半年房市保持審慎樂觀。

12.房市買氣降溫，連帶影響撿便宜的法拍市場投標意願，今年上半年法拍屋的拍定率僅47.8％，比起去年上半的54.8％，驟降7個百分點，法拍屋拍定率直線下滑，過去每年熱門的「蘋果件」釋出吸引30組以上人馬搶標動輒超過20件，今年迄今僅有5件。

13.SEMI國際半導體產業協會近日指出，今年第二季全球矽晶圓出貨量較第一季上升2％，達到3,331百萬平方英吋，和去年同期3,704百萬平方英吋相比，下降10.1％。供應鏈回應近日終端消費市況則表示，目前終端需求包含TV、手機、PC需求仍薄弱，對IC下單都以急單為主，整體矽晶圓庫存調整的時間點將延後。

14.台股面臨7月營收及第二季財報公布、聯準會利率動向、以及技術面漲多回檔整理等三大不確定因素，短期大盤指數將在季線16,700點～萬七區間狹幅格局，建議低接金融、運動休閒、綠能、充電椿等題材佳族群。（中性看待）

15.半導體產業仍持續低迷，致半導體測試介面廠穎崴（6515）第二季及上半年累計稅後純益均較去年同期衰退。

穎崴第二季稅後純益1.36億元，較上季減少4.9％，也較去年同期衰退34.61％，換算單季EPS3.96元。累計上半年稅後純益2.79億元，也較去年同期衰退14.94％，經結算今年上半年EPS8.14元，仍低於去年同期的9.64元。

16.隨著英國央行的升息循環進入尾聲，今年英鎊出人意料的漲勢可能無以為繼。包括法國巴黎銀行和美國道富銀行在內的多家投行認為，今年英國央行可能只會再升息一次，同時看衰英鎊後市。

17.美國總統拜登在爭取連任之際，不斷強打他的「拜登經濟學」，但生活重擔顯然無法讓民眾對他的政策買單。作為美國經濟成長主要引擎的消費支出開始失去動力，甚至有超過6成民眾是「月光族」，迫使一些人必須倚賴信用卡消費或動用儲蓄，才能填補生活預算缺口。

18.美中晶片戰持續延燒，《韓國時報》6日引述美國華府知情人士報導，有鑑於中國大力推動晶片產業發展，可能進而主導多項電子產品市場，美國正在考慮對三星與SK海力士等韓國晶片業者施壓，限制其在中國擴大成熟製程晶片產能。

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