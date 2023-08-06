回歸基本面 中光電等13檔Q2獲利佳法人敲

台股震檔之際，7月營收、第二季財報兩大「個股健檢」同步登場，法人指出，短線市場將回歸基本面，在跌時重質態勢下，投資人步局宜以獲利表現為依歸，宏捷科（8086）、中光電（5371）、瑞儀（6176）等第二季獲利較前季成長、法人周買超KD指標正向之個股，避震效果相對顯著。

美股科技巨頭重量級財報陸續公布，台股第二季財報也將邁入最後一周的密集公布期，加上7月營收也已開始揭露，法人指出，台股融資籌碼高檔鬆動、漲多股急遽拉回，先前盤面過熱的追價氣氛降溫，個股基本面檢驗也將隨財報公布而展開，投資人宜觀察個別公司業績表現，趁勢針對持股進行汰弱留強。

富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國均表示，台股4日雖跌，但留下逾百點的長下影線，顯示下檔季線16,771點處短線有撐，看好台股在該點位附近短暫震盪後，有望止穩再攻。

篩選第二季獲利優於首季、KD指標正向，且法人單周逆勢買超之個股，則有宏捷科、中光電、瑞儀、正文、旺宏、昇佳電子、全新、精剛、鳳凰、友威科、嘉彰、亞光、欣陸入列，法人單周買超張數介於327張～5,754張，宏捷科、旺宏、鳳凰三檔還坐擁「虧轉盈」題材。

個股面臨「財報體檢」，蕭乾祥建議，投資人針對本益比拉高，但財報基本面無力支撐先前漲勢，或後續轉機性樂觀預期降溫之個股，建議先行保守操作；反之，財報亮眼股則有伺機輪動表現空間。

儘管晶圓代工龍頭台積電看法依舊保守，惟電子產業市場氛圍已漸轉佳，市場看好市況將在第二季落底，而部分最先進入庫存調整之族群則是率先「翻身」，砷化鎵的宏捷科、全新，記憶體的旺宏，光電的中光電、瑞儀、亞光等，在「最壞情況已過」且下半年旺季來臨想像下，股價喜迎轉機。

宏捷科第二季稅後純益196.1萬元，順利甩開首季大幅虧損1.96億元陰霾，虧轉盈題材近日大舉發酵，股價4日攻漲停衝破月線，法人聯手加碼5,351張，客戶庫存水準均已回歸至健康水準，法人預估，第三季營收有望再成長25％～30％，下半年營收獲利展望佳。