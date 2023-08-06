大摩長線樂看台股上19,750 首選標的出爐

台股本周迎來MSCI明晟季度調整好戲，投顧研究機構不約而同預測本次權重有望獲調升，有助吸引資金回籠；摩根士丹利證券則指出，下半年至2024年上半年更重選股，2024年加權指數中高點預期為17,500點，不僅隱含台股高檔有撐，樂觀情境更上看19,750點，台股迎來衝關2萬點嶄新時代。

摩根士丹利、瑞銀證券設定的台股2023年高點分別是16,500點與16,700點，受惠於人工智慧（AI）帶起台股投資旋風，兩大外資的高點預期實際上都已達標。值得注意的是，外資研究機構均認為，若台股企業獲利成長良好、全球經濟沒有發生嚴重危機、搭配本益比調升，台股高點保有樂觀上檔空間；本次大摩提出的樂觀預期高達19,750點，不僅超越瑞銀的18,960點，亦是外資圈史無前例高峰。

就眼前狀況來看，台股11日將面臨MSCI權重調整，調整會參考市場重要性、過去一段時間指數表現與市值占比變化。兆豐國際投顧指出，MSCI於5月中宣布權重調整以來，截至7月底，台股市值占亞太除日本以外比重由9.7％攀升至10.4％；國泰證期顧問處協理簡伯儀則認為，同期間台股約上漲1成左右。綜合各項條件，台股在指數表現與市值占比提升皆可圈可點，法人預估台股本次季度調整權重有機會小幅調升，助國際資金回流。

在摩根士丹利對指數高點的預測模型中，基本假設為台股企業至明年中獲利成長4％，全球經濟穩定且景氣修正和緩，則2024年中指數高點為17,500點；樂觀情況的條件是，台股企業獲利成長10％，全球經濟成長、不見衰退跡象，則有利本益比進一步拉升到17倍，如此一來，指數高點上看19,750點。

摩根士丹利強調，台股具有AI等多重結構性題材，驅動長線成長力，依舊是有品質的市場，然同時提醒，指數經過一輪猛攻，今年以來表現已凌駕MSCI新興市場指數之上，短線上攻動能可能無法像先前那麼激情，因此，與其寄望指數發揮，現在不如更重視選股邏輯。

附帶一提，大摩在各族群的投資比重配置上，將資訊科技拉高到70％，也將金融股比重提高0.5百分點、至15％。整體而言，台股首選標的包括：台積電、瑞昱、晶心科、台達電、中信金、富邦金、國泰金、統一超、儒鴻、聚陽、巨大與億豐。