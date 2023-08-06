資金行情變為景氣行情 逢低加碼AI

市場分析：美國財政部7月31日將第三季淨發債金額由7,330億美元調高為1兆美元，緊接評等機構惠譽將美國債信評由最高之AAA下調至AA+，造成近期市場聯想2011年標普降評事件，對金融秩序產生恐慌心態。AI指標股創意全年營收由先前雙位數成長下修至個位數成長，股價連番重挫，引發近期漲多之AI概念股普遍拉回。利空集結造成上周台股加權指數下跌2.6％，指數維持在17,000點上下500點的整理區間。

2011年8月5日標普曾調降美國債信評等，主因亦為債務上限問題，當時歐債危機希臘、愛爾蘭、葡萄牙危機在2011年8月正式由歐元區的邊緣經濟體擴大到核心地區。義大利與西班牙（歐元區第三大與第四大經濟體）的公債利率飆升，歐債危機進入關鍵的危險期。加上美國債信降評，引發全球股市大幅回檔，並經歷了超過一季以上的打底期間，而美股債信評等調降非為下跌主因，且美股S&P 500指數於七個月後重回調降前高點。

在美國財政部7月31日將第三季淨發債金額由7,330億美元調高為1兆美元，緊接評等機構惠譽將美國債信評由最高之AAA下調至AA+，造成近期市場聯想2011年標普降評事件，對金融秩序產生恐慌心態。通膨的持續降溫讓聯準會談話更為鴿派，利率到頂可能性升高。美元至今仍為全球主要儲備貨幣，在全球主權信用評等維持AAA等級的國家不斷減少的趨勢下，美國長期公債目前的殖利率具相當吸引力。

至於美國財政部第三季擴大發債，對資本市場資金面為實質性影響，然此次發債金額對照以往S&P 500市值比率並無明顯為高，因此預計對股市之衝擊應可在可控範圍內，而貨幣市場基金有5.5兆美元之規模，預計債券市場相對股票市場對降評的衝擊更有韌性。

近期大型CSP業者法說會Microsoft以及Alphabet雲端服務營收第二季年成長26％以及28％，為成長最佳之部門，AI占營收比重持續提升，下半年將加速AI相關之投資；Meta 2023年雖下修資本支出低於2022年，然AI相關的投資為成長項目，且為2024年資本支出之成長動力。另關注NVIDIA於8月23日法說會應可更確認AI加速投資趨勢。大型CSP的加速AI的資本支出以及9月6～9月8日台灣半導體展內外資法人興趣濃厚，AI議題仍將主導全球股市的投資方向，非為景氣循環股。

投資策略：目前台股正由資金行情轉變為景氣行情，且藉由財報公布進行調整評等之際，建議趁利空逢低加碼AI族群，投資組合以AI為主軸。重點包括AI帶動的高階HPC晶片代工、高階電源、載板、散熱及半導體後段測試供應鏈商機，政策面加持之重電產業，車市復甦受惠之汽車類股及汽車零組件、原物料、運動服飾類股、面板股及美國寬頻基建受惠之網通類股。