台達電法說釋1訊息 法人目標價喊這數字

台達電 （2308） 日前法說會釋出明年AI伺服器電源「會比今年多很多」的樂觀訊息；法人表示，受惠於電動車、資料處理中心/AI伺服器電源、5G應用、微電網/儲能等需求帶動，預估今年營運動能持續向上，考量第二季獲利表現及第三季展望符合預期，投資建議維持「區間操作」，目標價由353元上調至400元。

台達電第二季毛利率29.21%與去年同期相當，但較今年第一季的27.53%明顯提升，業外方面，因利息收益、匯兌利益提升，業外淨收入較第一季略增，第二季稅後純益81.49億元，季增17.97%、年增6.83%，單季EPS 3.14元，累計上半年稅後純益150.57億元、EPS為5.8元。

台達電董事長日前在法說會上透露，今年AI伺服器電源（以GPU為主的AI伺服器電源）占整體伺服器電源的10％至15％，且樂看電源產品的毛利和淨利都會比去年出現大幅成長，並強調明年AI伺服器電源「會比今年多很多」。

群益投顧指出，電動車、充電樁、AI伺服器/資料處理中心、5G、儲能等應用提供長期成長動能，IA自動化恢復成長趨勢，但未見明顯增長，雖消費性市場需求相對疲弱，但NB相關占台達電營收比重低且以高階產品為主，預估今年營運動能向上。

群益投顧認為，台達電雖毛利率較低的電動車相關應用占營收比重提升，但因其達經濟規模，獲利能力提升，且AI伺服器電源毛利率較高，預估2023全年毛利率28.93%，若業外、稅率變動有限，預估全年EPS上看13.37元。考量台達電第二季獲利表現及第三季展望符合預期，投資建議維持「區間操作」

延伸閱讀

AI泡泡快破? 老謝7字反擊 點3檔長抱免驚

台達電350kW超快充電樁 奪VPC驗證頭香

台達電AI伺服器電源爆單 明年還會多更多